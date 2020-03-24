«Мерзкая тварь»: теннисистка устроила скандал с колясочником

Российская теннисистка Екатерина Бычкова ввязалась в скандальную историю, которую сама и спровоцировала. 34-летняя спортсменка и бывшая 66-я ракетка мира крайне резко высказалась в отношении творчества Александра Горбунова — автора блога «Сталингулаг», который приобрел популярность во многом благодаря высказываниям относительно политической ситуации в России.

Реклама

До мая 2019 года достоверно не было известно, кто именно ведет этот канал, — на протяжении нескольких лет автор был анонимным. Только в интервью «Би-би-си» Горбунов рассекретил свое имя. Тогда же, в мае 2019-го, стало известно, что владелец блога является инвалидом-колясочником.

Блогер признался, что с детства страдает спинальной мышечной атрофией. Данное заболевание приводит к отмиранию клеток спинного мозга.

В своем обращении к Горбунову Бычкова нецензурно упрекнула его за политические высказывания, с которыми не согласилась, а также отметила физические недостатки блогера.

«Какой же реально стал отвратительный «Сталингулаг». От него в последнее время хочется блевать. Мерзкий человек (точнее, полчеловека) пишет мерзкую фигню, которой почему-то все восхищаются», — написала теннисистка в своем Twitter.

Кроме того, Бычкова раскритиковала и подписчиков блогера.

«Хотя он в чем-то оправдывает последние свои высеры. Какие герои у народа, такая и страна, и все последствия вокруг», — добавила бывшая 66-я ракетка мира.

Хотя он в чем-то оправдывает последнии свои высеры. Какие герои у народа, такая и страна и все последствия вокруг. — Ekaterina Bychkova (@bychok) March 23, 2020

Данные высказывания моментально разлетелись по сети, а также стали обсуждаться в СМИ. Например, резко прокомментировал слова теннисистки известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев. В своем Telegram-канале он назвал Бычкову «тупорылой мерзкой тварью». Примечательно, что спортсменка и Губерниев являются коллегами по цеху: бывшая 66-я ракетка мира до последнего времени работала комментатором русскоязычной версии европейского телеканала Eurosport, где освещала теннисные турниры. Губерниев же известен своим особым отношением к деятельности данного канала, периодически критикуя его за фактические ошибки.

Eurosport, к слову, оперативно отреагировал на публикации Бычковой и временно отстранил ее от работы.

«Официальная позиция Eurosport. В связи с недавними постами в социальных сетях канал объявляет о приостановке сотрудничества с экс-теннисисткой и комментатором Екатериной Бычковой. Мы подчеркиваем, что Eurosport и компания «Медиа Альянс» выступают против хамства и буллинга в любой форме. Екатерина Бычкова высказала собственное мнение, которое не совпадает с мнением Eurosport. Мы считаем недопустимыми подобные высказывания и сожалеем, что подобная ситуация имела место», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.

Примечательно, что свои публикации в Twitter теннисистка удалять не стала. Извинения спортсменка также отказалась приносить. Более того, она отметила, что только произошедший случай смог привлечь к ней внимание со стороны СМИ.

Да уже в курсе. Когда пишешь о музеях и турнирах и выставках никогда не попадаешь в новости, а тут раз одно слово и ты в дамках. — Ekaterina Bychkova (@bychok) March 23, 2020

При этом свою позицию Бычкова все-таки объяснила. Так, она подчеркнула, что высказывание о «половине человека» не было направлено на физиологические особенности блогера.

«Twitter всегда был сетью по обмену быстрыми мыслями. Десять лет назад никто не знал, что за ником «Сталингулаг» скрывается человек с ограниченными возможностями, и все спокойно вели с ним полемику, обмениваясь далеко не самыми лестными словами. После того, как он вышел в реальность, вдруг все изменилось…

Вопрос «половины» не касается его физических возможностей и никогда не касался. Мне неинтересно обсуждать его как мужчину или его физический облик. Моей основной мыслью было то, что если в человеке отсутствует чувство реальности, адекватность и интеллект, то это только половина от человека. Ограниченные физические возможности не должны давать индульгенцию крайне радикальным словам и действиям. Мое мнение давно было таким, таким же и останется»,

— приводит Sports.ru заявление Бычковой, в котором теннисистка также обвинила Горбунова в попытке «разжигать общество в смутные времена, вбрасывая в массы очень однобокую и лживую информацию».

Блогер в стороне не остался. В своем Telegram-канале Горбунов подчеркнул, что не видит ничего обидного в высказывании Бычковой про «половину человека». Вместо этого он обратил внимание на проблемы инвалидов в стране. Об этом он, кстати, рассказывает и в своем проекте «На колесах», в рамках которого ездит по улицам Москвы в инвалидном кресле со знаменитостями. Гостями проекта уже были известный дизайнер Артемий Лебедев, блогер Илья Варламов, а также политический деятель Алексей Навальный.

«То, что, люди, которые увидели во мне пример того, что инвалидность — это не приговор, поверили, что у них тоже есть шанс, несмотря на тяжелые обстоятельства попытаться изменить свою, на первый взгляд, обреченную жизнь, читают это «половина человека» и понимают, что

ничего не поменяется, как бы они ни старались, для таких, как Бычкова, в этой стране они всегда будут половиной человека, недолюдьми, калеками, неполноценными.

И это ненормально. Ненормально отбирать у людей, у которых и так ничего нет, эту призрачную надежду, что когда-то их будут считать равными. Ненормально лишать их мечты не быть людьми второго сорта», — написал Горбунов.

Екатерина Бычкова является 15-кратной победительницей турниров Международной федерации тенниса (ITF). Свою наивысшую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она заняла в феврале 2006 года, став 66-й в одиночном разряде. О завершении спортивной карьере Бычкова объявила в 2017 году — через год после своего последнего матча, когда в первом круге турнира в Санкт-Петербурге она уступила Патриче Марии Циг из Румынии.