Коронавирус победил: Олимпиада-2020 перенесена

Олимпийские игры — 2020 в Токио, до недавних пор остававшиеся последней спортивной надеждой в борьбе с коронавирусом, было решено отложить из-за коронавируса. Об этом официально заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Чиновник сообщил, что в беседе с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом предложил перенести проведение Игр на более поздний срок в виду неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире, и они нашли взаимопонимание.

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«Я предложил господину Баху отложить Игры на один год. Он на 100% согласен со мной», — приводит слова Абэ Independent.

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Japanese Prime Minister Abe confirms just now he's proposed to IOC to postpone the Olympics. Wants it to happen no later than summer 2021.



Abe says IOC President Thomas Bach agrees with him. pic.twitter.com/a44YDVfsGw — Devin Heroux (@Devin_Heroux) March 24, 2020

Название Игр — «Токио 2020» — менять, кстати, организаторы не намерены. Даже учитывая тот факт, что соревнования могут пройти летом следующего года.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте МОК, отмечается, что Бах и Абэ «выразили свою общую обеспокоенность по поводу всемирной пандемии COVID-19, ее влияния на жизнь людей и на подготовку спортсменов к Играм». Их слова поддержали глава оргкомитета Токио-2020 Йоширо Мори, министр Олимпийских и Паралимпийских игр Японии Сейко Хасимото, губернатор Токио Юрико Коикэ, Джон Коутс, возглавляющий координационную комиссию, курирующую подготовку к Олимпийским играм, генеральный директор Международного олимпийского комитета Кристоф де Кеппер, а также исполнительный директор МОК Кристоф Дуби.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8 — Olympics (@Olympics) March 24, 2020

Изначально Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа. Абэ также уточнил, что Олимпиада может начаться в любой момент с даты официального открытия (24 июля 2020 года), но не позднее лета 2021-го. Таким образом, МОК и Япония сошлись в решении о переносе, однако с конкретными числами еще предстоит разобраться.

Не исключено, что зависеть это будет от развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. К настоящему моменту по всему миру зафиксировано более 392 тыс. случаев заражений, при этом число летальных исходов перевалило за 17 тыс. человек, а выздоровели 103 тыс. пациентов. В Японии пандемия пошла на убыль: из 1140 инфицированных вылечились 285 человек, 42 зараженных скончались, а количество новых заболевших не увеличивается.

Однако МОК больше не мог сопротивляться переносу Игр. Все больше национальных олимпийских комитетов официально призывали отложить Олимпиаду как минимум на год, а в ином случае страны угрожали бойкотом. Например, об этом заявляли США, Австралия, Великобритания, Норвегия, Бразилия, Испания, Канада, Сербия, Словения, Хорватия и Франция. С необходимостью переноса также согласились Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) и Федерация легкой атлетики США (USATF).

Лишь Олимпийский комитет России (ОКР) призывал не давить на организаторов Токио-2020 и не склонять их к поспешному решению. Но абсолютным большинством голосов мир решил отложить главные старты четырехлетия.

«Даже если мы сможем сдержать вспышку коронавируса, эти летние Олимпийские игры не будут иметь смысла, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов», — отметил министр финансов Японии Таро Асо.

«Я считаю, что Олимпиада в Токио не может пройти полноценно до тех пор, пока все страны не покончат с коронавирусом. В первую очередь мы должны объединить наши усилия и принять меры, чтобы положить конец пандемии», — согласился позднее министр Японии по делам Игр Сеико Хасимото.

Напомним, что ранее, 22 марта, Международный олимпийский комитет уже проводил экстренное заседание по вопросу Олимпиады, на котором, по информации Cadena Ser, были рассмотрены варианты переноса турнира на ноябрь 2020 года, лето 2021 года и лето 2022 года. Однако последний вариант в итоге был исключен.

Член МОК Ричард Паунд в свою очередь позднее заявил, что принято решение отложить Игры именно на 2021 год.

Самым главным итогом прошедших слушаний стал категорический отказ комитета от варианта с полной отменой Олимпиады-2020, хотя некоторые национальные спортивные федерации активно выступали за это.

Отложить Игры с тем условием, что они начнутся не позднее лета 2021 года, — самый оптимальный вариант в нынешней ситуации. Надо учитывать и тот факт, что серьезным препятствием для проведения Олимпиады является не только пандемия COVID-19 (в Японии ситуация уже под контролем), но и трудности с завершением ряда квалификационных турниров на Игры.

Многие из них были отменены или перенесены на неопределенный срок, да и должны были пройти в странах Европы, а также в США, где распространение инфекции продолжается большими темпами. В случае решения МОК оставить даты проведения Олимпиады без изменений многие спортсмены не успели бы пройти квалификацию не по своей вине.