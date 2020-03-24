«Батька отменил коронавирус»: кто продолжает играть в Европе

Последние герои

В настоящий момент национальное первенство Белоруссии остается единственным на территории Европы, отказавшимся от приостановки сезона из-за коронавируса. Вернее сказать, 19 марта чемпионат там только стартовал.

Согласно регламенту, по которому никак не ударил COVID-19, в высшей лиге выступает 16 команд, все из которых дали согласие на участие в турнире.

К слову, первые сенсации произошли уже в стартовом туре: БАТЭ со счетом 1:3 уступил команде «Энергетик-БГУ», действующий чемпион «Динамо Брест» сыграл вничью (1:1) против клуба «Смолевичи-СТИ», а во встрече между «Слуцком» и мозырской «Славией» (3:1) арбитр назначил рекордные в истории пять пенальти. Впрочем, второй тур начнется уже 27 марта. Все внимание, очевидно, будет приковано к столичному дерби между местным «Динамо» и клубом «Минск».

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Внимание россиян чемпионат Белоруссии привлек во многом потому, что из-за дефицита футбола права на его трансляцию приобрел федеральный канал «Матч ТВ». То же самое вещатель проделал ранее с первенством Австралии, но несколько дней назад и на Зеленом континенте решили приостановить чемпионат из-за коронавируса.

Таким образом, Белоруссия осталась единственным доступным вариантом для любителей футбола (и хоккея тоже — в стране вовсю идет плей-офф Экстралиги), многие уже отметили колорит чемпионата: на некоторых матчах фанаты, например, играют на аккордеоне.

«В Белоруссии, конечно, Батька отменил коронавирус! Но если серьезно, то недооценивать эту беду нельзя. Думаю, что на Украине все правильно сделали — приостановили сезон, но не отменили. Может, не в ближайшее время, но все-таки чемпионат доиграем», — сказал эксперт Владимир Пятенко в программе «Украина футбольная».

Что интересно, Белоруссия остается одной из единственных стран континента, отказавшейся от карантина. Учебные и военные заведения работают в штатном режиме, спортивные и другие массовые мероприятия проходят без ограничений, границы открыты для всех желающих туристов. 24 марта количество зараженных COVID-19 в Белоруссии возросло до 81 при 22 случаях выздоровления.

Тем не менее белорусский лидер Александр Лукашенко называет эпидемию «психозом», советуя лечиться водкой и баней. Для сравнения, в соседней Украине, где людей заболело меньше, закрыто почти все. В других странах Европы с похожей ситуацией введен режим чрезвычайного положения.

Российский защитник «Витебска» Даниил Чалов в эфире радиостанции Studio 21 подтвердил, что указания президента про баню и водку (только 50 грамм, да и то после победы) соблюдаются. Семья футболиста, включая форварда ЦСКА Федора Чалова, в это время изолирована в Москве.

Бывший футболист сборной Белоруссии Александр Глеб, получивший широкую известность по выступлению за лондонский «Арсенал» и «Барселону», рассказал, что в стране, несмотря на мировую пандемию, спокойная обстановка. Но и он не исключает, что приостановка чемпионата еще впереди.

«Коронавирус отменил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, потому что надо попытаться его остановить. УЕФА поступил правильно. Но в Белоруссии всем все равно. Это невероятно. Возможно, через неделю или две остановимся и мы. Вероятно, наш президент просто следит за развитием событий.

Все здесь знают, что произошло в Италии и Испании. Но люди из администрации президента считают, что все не так страшно, как в новостях. Так мыслят и многие молодые люди и студенты. Я же остаюсь дома со своей семьей. Но когда выхожу, улицы и рестораны по-прежнему заполнены людьми», — цитирует Глеба The Sun.

Шахматистам не страшно

В России же держит оборону перед коронавирусом только шахматный мир. В Екатеринбурге прямо сейчас проходит главный международный старт года — турнир претендентов с призовым фондом в €500 тыс., победитель которого получит право сыграть с Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира. Первые партии состоялись 17 марта, а закончиться соревнование должно только 3 апреля. Церемония открытия прошла при заполненном зале, а спортсмены (которых, к слову, всего восемь, трое из которых — россияне) здороваются за руки, не пользуются медицинскими масками и другими средствами защиты.

И это несмотря на указ Минспорта об отмене всех соревнований, тем более — массовых. По словам президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, для этого турнира было сделано исключение.

Российский гроссмейстер Александр Грищук еще до старта турнира говорил, что, возможно, соревнования не будут доиграны. Тем не менее он отметил, что считает одну поездку в метро Москвы гораздо опаснее. В Свердловской области к настоящему моменту зафиксировано 13 случаев заражения.