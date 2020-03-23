«Теряем по 250 млн евро в месяц»: коронавирус убивает футбол

Общая ситуация

23 марта владелец французского «Сент-Этьена» Бернар Каяццо рассказал, что чемпионат Лиги 1 не будет возобновлен раньше 15 июня, хотя и этот прогноз, по словам функционера, выглядит излишне обнадеживающим.

Реклама

«Мы не можем играть, пока ситуация не изменится. То есть сможем играть только с июля-августа, в лучшем случае с 15 июня», — приводит слова Каяццо France Bleu.

«На данный момент клубы в общей сложности теряют около 250 млн евро в месяц. Без помощи государства половина профессиональных клубов обанкротится в течение полугода. Ведущая пятерка европейских чемпионатов уже потеряла порядка 4 млрд евро, а французский — 500-600 млн»,

— добавил владелец «Сент-Этьена».

Ситуация действительно выглядит весьма серьезной. Неопределенность с продолжением сезона, остановленного в связи с пандемией коронавируса, действует угнетающе. Клубы в Европе не играют и даже не могут толком тренироваться, а вся Испания, например, и вовсе сидит на карантине.

Только в Азии ситуация вроде бы пошла на лад — чемпионат Китая планируют возобновить в середине апреля. А ведь именно в Поднебесной в декабре прошлого года случилась первая вспышка инфекционного заболевания, в результате чего коронавирус уже распространился более чем на 150 стран, и заболело около 300 тысяч человек, а скончались уже более 13 тысяч.

И если несколько стран Азии уже смогли в целом взять ситуацию под контроль, то в Европе заболевание по-прежнему распространяется с пугающей скоростью и конца этому в обозримом будущем не видно.

Финансовая катастрофа

Одно дело карантины и грусть от невозможности продолжать жить привычным образом, другое — вполне реальные финансовые убытки, которые от отсутствия соревнований несут все стороны.

Это касается и организаторов соревнований, и официальных вещателей, но в первую очередь страдают действительно клубы.

Они лишились на данный момент доходов от продажи билетов, являющихся в режиме рыночной экономики одной из ключевых статей бюджета. Естественно, не продаются товары клубных магазинов, что тоже составляет зачастую важный процент прибыли, а также под вопросом большая часть выплат за телетрансляции.

В европейском клубном сезоне осталось провести чуть меньше четверти матчей, и за них никто не заплатит теледенег, если игры не состоятся.

А ведь при этом команды продолжают выплачивать согласно контрактам зарплаты своим игрокам. Многие клубы средней руки такая ситуация ведет к финансовой катастрофе.

Гранды и просто топ-клубы вряд ли пострадают непоправимо, хотя определенный удар в такой обстановке будет нанесен и по ним. Но есть еще одна проблема.

Что делать с фэйр-плей

Если сезон не будет возобновлен, УЕФА придется что-то делать со своими правилами финансового фэйр-плей (ФФП), поскольку его стандартам не сможет соответствовать ни один клуб Старого света.

Все дело в тех же недополученных доходах, которые должны создавать профицит или хотя бы отсутствие серьезного дефицита бюджета.

Формально УЕФА должен будет выписать множество различных санкций, которые ко всему прочему парализуют трансферный рынок.

Понятно, что европейским футбольным чиновникам придется ослабить хватку. Однако, чтобы это сделать грамотно, придется поломать голову, ведь, если дать всем полную индульгенцию, наверняка найдутся и те, кто использует свои возможности для получения тех самых преимуществ, от которых должна хранить данная система.

Как бы ни развивалась ситуация с коронавирусом, какие бы шаги не предпринимал для ее сглаживания УЕФА, единственным вариантом минимизировать последствия атаки вируса может стать только нормальное завершение сезона.

Вот только времени на это не так уж и много, потому что новая кампания должна начаться не позже сентября (и это в самом крайнем случае), иначе клубы продолжат терять деньги и в сезоне-2020/21.

В общем, футбольному миру остается надеяться на то, что злосчастный коронавирус будет-таки побежден. И как можно скорее, потому что возможные закрытия каких-либо клубов в европейских чемпионатах нанесут удар по всей футбольной индустрии.