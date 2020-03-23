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Скрыться от коронавируса: Хабиб вернулся в Россию из США

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает непростую подготовку к супербою против Тони Фергюсона. 22 марта россиянину вместе со своей командой пришлось вернуться из США в Россию в связи с пандемией коронавируса.

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США вместе со своей командой. Данное решение было принято из-за бушующей в мире пандемии коронавируса.

Как рассказал менеджер атлета Ризван Магомедов, зал Американской академии кикбоксинга (АКА) в Сан-Хосе, где тренируется боец, был окончательно закрыт для посещений. Незадолго до этого в AKA для россиянина, принявшего решение остаться в Штатах, сделали исключение: в зале находился только он и его помощники.

«В США никого, все в России», — цитирует Магомедова ТАСС.

Также представитель бойца высказался о том, куда может быть перенесен следующий поединок Хабиба. Изначально супербой с Тони Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк), а затем в Лас-Вегасе, однако на территории США был объявлен общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. По этой причине в стране стало попросту невозможно провести столь громкое спортивное событие даже без зрителей из-за ужесточенных правил безопасности и запрета проводить массовые мероприятия.

«У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать. Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», — приводит слова Магомедова принадлежащее Григорию Березкину РБК.

О поиске места для боя Нурмагомедов — Фергюсон высказался и отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов. Отец и тренер Хабиба отметил, что будет не против, если бой сына с грозным американцем пройдет в Дубае (ОАЭ).

«Рады, что в UFC приняли решение провести бой 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса. Мы целенаправленно готовимся к этой дате, и перенос поединка не входит в планы ни одной из сторон. А где именно пройдёт бой, не так уж и важно. Дубай — хороший вариант», — цитируют «Известия» Нурмагомедова-старшего.

Что интересно, несмотря на желание промоушена во что бы то ни стало провести один из самых прибыльных поединков в истории организации, многие эксперты полагают, что дело до выхода лучших легковесов UFC в октагон не дойдет. Так, российский боец MMA Александр Шлеменко выразил мнения, что пандемия коронавируса все-таки сорвет «проклятое противостояние» (шутка ли, бой Хабиба с Эль-Кукуем уже отменялся четыре (!) раза).

«Я думаю, UFC имеет смысл попытаться провести бой Хабиба и Фергюсона. Да, все идет к тому, что его не будет и в этот раз, однако я понимаю, почему промоушен так усердно пытается устроить этот поединок. После стольких отмен в компании наконец хотят довести эту историю до конца. Абсолютно не считаю, что у бойцов есть какие-то проблемы с настроем. Скорее наоборот: все хотят этого боя, и даже не важно, где.

Такая встреча, безусловно, может войти в историю, учитывая условия, в которых его хотят провести. Хабибу повезло в этом смысле: как-никак, если он и Фергюсон подерутся при нынешних условиях, это будут вспоминать ещё долго. Где провести? Можно было бы на студии, с эффектами и прочими возможностями, которые сейчас есть, устроить отличное зрелище для ТВ-аудитории»,

— передает слова Шлеменко «Чемпионат».

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Стоит отметить, что ранее о неуверенности в том, что долгожданный поединок состоится, заявлял и глава UFC Дана Уайт.

«Уверен ли я, что поединок пройдет в срок? У меня нет ответа. Но бой Хабиба и Тони состоится, мы разберемся со всеми деталями. Каждый день мы подстраиваем планы под новые обстоятельства, а на следующий день все меняется. Мы продолжаем заниматься этой задачей. Жизнь дает нам крученые подачи каждый день. Мы все решим, если только весь мир не взорвется. Мы станем первым спортом, который вернулся на экраны телевидения»,

— говорил Уайт в интервью TSN.

* * *
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 23 марта, вирусом заразилось более 340 тыс. человек, из которых 99 тыс. уже выздоровело, а 14,7 тыс. умерло. В России зафиксировано 438 случаев заражения.

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