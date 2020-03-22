Златан против всех: почему Ибрагимович покинет «Милан»

Весь европейский футбол остановился (не считая белорусского, конечно), и пока коронавирус ломает календари федерациям и планы командам, болельщикам и телевизионщикам, настало время различных слухов — словно маленькое межсезонье.

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Привычный их рой кружит вокруг неувядающего шведского викинга Златана Ибрагимовича, который вернулся этой зимой в Европу из «Лос-Анджелес Гэлакси». Предложений у клиента Мино Райолы, забившего 31 гол в 31 матче в сезоне в МЛС и совсем чуточку не дотянувшего до звания лучшего бомбардира и игрока лиги (уступил мексиканцу Карлосу Веле, игравшему в Европе за «Арсенал» и «Реал Сосьедад»), было хоть отбавляй.

Но Златан ударился в ностальгию и выбрал «Милан», за который он уже выступал на протяжении двух сезонов с 2010 по 2012 годы, до того как уйти во французский «ПСЖ».

Тогда шведский бомбардир забил в Серии А 42 гола за 61 матч, добавив к этому еще и 19 результативных передач, выиграв вместе с красно-черными их последний до сих пор скудетто.

Собственно, сейчас швед воссоединялся с «россонери», чтобы поставить их на путь возвращения былого величия. Доподлинно неизвестно, были ли у него варианты, выглядящие более благополучными и перспективными прямо сейчас, но, если верить слухам, таковые имелись.

Впрочем, миланский проект был для Златана особенным. Бесконечные титулы, которые он брал в Париже, давались ему легко, а вот победы в Серии А — всегда особое ощущение (там он брал титулы и с «Ювентусом», и с «Интером»).

Огромную роль сыграл тот факт, что позвали его в клуб руководитель футбольного проекта «россонери» Звонимир Бобан и технический директор Паоло Мальдини — клубные легенды «Милана».

Впрочем, с Бобаном клуб уже расстался, а Мальдини, похоже, покинет его не позже чем по окончании сезона.

Обоих выдавил генеральный директор Иван Газидис, назначенный в прошлом году как кризисный менеджер и наводящий свои порядки. Этот человек известен как приверженец строгой финансовой дисциплины и четкого проекта, в который достаточно высокооплачиваемый 38-летний шведский нападающий вряд ли вписывается.

Другое дело, что лондонский «Арсенал», где Газидис трудился несколько лет, за сезоны его работы превратился из клуба, постоянно выступающего в Лиге чемпионов, в команду, столь же стабильно играющую в Лиге Европы...

Впрочем, и сам Ибрагимович не горит желанием оставаться в «Милане» без людей, которые его пригласили. Тем более, существует весьма большая вероятность увольнения после сезона нынешнего наставника Стефано Пиоли, с которым форвард наладил хороший контакт.

После своего возвращения в Европу Ибра забил три гола и сделал одну голевую передачу в семи матчах Серии А, но «Милан» по-прежнему в таблице только седьмой и от зоны ЛЧ отстает на космические 12 очков, имея к тому же на матч больше, нежели у располагающейся на четвертой строчке «Аталанты».

Говорят, Ибрагимович ставил условием продления договора с клубом усиление летом, причем он требовал представления конкретного проекта. При Бобане и Мальдини он его получал, теперь же никто не будет делиться с ним планами, в которые он и сам не особенно входит.

Появилась даже информация, что Златан может принять летом решение об окончании карьеры. Если бы не нынешняя ситуация с пандемией коронавируса, поверить в такой поворот было бы сложно, но в данный момент совершенно непонятно, когда футбол вернется на европейские стадионы, и когда их трибуны вновь разрешат заполнять зрителям.

И этот домашне-карантинный простой точно не идет на пользу ветерану.

Пока же форвард продолжает борьбу, пусть и не на футбольном поле: он запустил на краудфандинговой платформе сбор миллиона евро для Италии на борьбу с коронавирусом и сам первым пожертвовал 100 тыс.

«Италия всегда давала мне очень многое. Я хочу вернуть еще больше стране, которую я люблю. Вместе мы можем по-настоящему помочь больницам, врачам и медсестрам, которые самоотверженно работают каждый день, чтобы спасти наши жизни. Потому что сегодня это мы поддерживаем их! И помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу», — написал как всегда неординарный швед.