«Вали из этой страны»: у одноклубника Роналду нашли коронавирус

Коронавирус продолжает захватывать спортивный мир и особенно свирепствует в Италии — не спасает даже чуткая работа медицинских штабов в профессиональных клубах и всевозможное соблюдение мер предосторожности.

26-летний нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала признался в соцсетях, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Причем аргентинец не только подхватил инфекцию сам, но и заразил свою девушку — модель, актрису и певицу Ориану Сабатини.

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Однако футболист поспешил успокоить поклонников заявлениями о том, что, несмотря на наличие вируса в организме, он чувствует себя прекрасно.

«Всем привет! Хотел сообщить вам, что мы только что получили результаты теста на COVID-19. Выяснилось, что и Ориана, и я заражены коронавирусом. К счастью, у нас обоих отличное самочувствие. Спасибо всем за сообщения поддержки. Желаем вам здоровья», — написал игрок в Twitter, приложив совместную фотографию с подругой.

Hola a todos, querнa comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

В комментариях к этой записи Дибале уже советуют поскорее покинуть «Ювентус».

«Вали из этой гребаной страны и играй за «Боку Хуниорс»!» — написал пользователь Уриэль.

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Пресс-служба «Ювентуса» тем временем сообщила, что футболист находится в самоизоляции с 11 марта.

«Нападающий чувствует себя хорошо, коронавирус протекает без симптомов. Футболист находится у себя дома на добровольном карантине, его состояние здоровья проверяют каждый день», — гласит заявление на сайте клуба.

Еще 10 марта Дибала присутствовал на тренировках клуба, так что вполне возможно, что скоро станет известно и о других зараженных.

close Сайт «Ювентуса» Сайт «Ювентуса»

Пока что в стане «бьянконери» только три официально подтвержденных случая — до аргентинца вирус нашли у итальянского защитника Даниэле Ругани и французского хавбека Блеза Матюиди.

Оба постоянно находятся дома, как и весь основной состав «Ювентуса», который отправили на карантин сразу после того, как Ругани стал первым игроком клуба, сдавшим положительный тест. Кстати, Даниэле, как и Дибала, поспешил заверить, что чувствует себя хорошо.

«Думаю, вы уже прочитали новости, поэтому хочу успокоить всех, кто волнуется за меня. Я в норме. Призываю всех соблюдать меры предосторожности. Давайте сделаем это для себя, наших близких и всех окружающих», — написал итальянец в Twitter.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perchй questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie — Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020

Гораздо менее спокойна подруга Ругани — спортивная журналистка Микела Персико, которая тоже заразилась коронавирусом. Дело в том, что женщина находится на четвертом месяце беременности и возможные последствия для ребенка ее пугают.

«Что же теперь будет? Даже не могу об этом говорить, остается только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на малыша. Врачи убеждают, что это не проблема, но поставьте себя на мое место. Очень страшно.

Мы с Даниэле ждали подходящего момента, чтобы объявить о беременности, но у него обнаружили коронавирус. Это должен был быть момент радости, но получилось не так. Тем не менее я верю, что мы снова встанем на ноги», — цитирует Персико Football Italia.

Стоит отметить, что не все футболисты «Ювентуса» в должной мере соблюдают карантин.

Например, нападающий Дуглас Коста улетел на родину — в Бразилию, а форвард Гонсало Игуаин — в Аргентину, не дождавшись окончания необходимых 14 дней изоляции после того, как стало известно, что они тренировались бок о бок с зараженными и вполне могут носить в себе вирус.

Однако, по информации местных СМИ, клуб дал им официальное разрешение покинуть страну. Видимо, тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Также Италию на время паузы в Серии А, объявленной до 3 апреля, покинули полузащитники Миралем Пьянич и Сами Хедира.

А главная звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду улетел еще до того, как в клубе выявили первый случай коронавируса.

Португалец отбыл на родину по семейным обстоятельствам — его мать перенесла инсульт. Когда же стало известно о заражении Ругани, с которым «семерка» соседствовал в раздевалке, Роналду принял решение не возвращаться в Италию и остаться на карантин у себя дома.

С этим решением нельзя не согласиться — в данный момент на Апеннинах известно уже о 12 инфицированных футболистах, и это число явно продолжит возрастать.

Например, полузащитник «Сампдории» Якуб Янкто заявил, что в клубе есть уже 15 зараженных коронавирусом, хотя официально объявлено только о семи.

«Вся моя семья закрыта в квартире, и нам нельзя никуда выходить. Очень некомфортно постоянно находиться в ограниченном пространстве. Я был в прямом контакте с товарищами по команде, которые сдали положительный тест на коронавирус, и не могу быть уверен, что здоров, но чувствую себя пока хорошо.

Сейчас 15 человек заразились коронавирусом в клубе, но может быть намного больше», — цитирует полузащитника Sport.cz.

Всего в Италии уже более 4,5 тысяч смертей из-за коронавируса, а общее число зараженных составляет 50 тысяч.