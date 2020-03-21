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Роман с фигуристкой, тренировки на даче: пауза в РПЛ затянется

Глава РПЛ Прядкин оценил вероятность досрочного завершения сезона

Чемпионат России по футболу возобновится не раньше 24 апреля, несмотря на официальное окончание карантина 10 числа. Об этом сообщил президент Российской премьер-лиги Сергея Прядкин, пояснивший, что игрокам потребуется не менее двух недель для того, чтобы набрать форму. Кроме того, чемпионат может быть доигран в ускоренном формате — по два тура в неделю. Тем временем футболисты самоизолируются на дачах и скупают гречку, кто-то перестает скрывать роман, а Александр Кокорин хвастается подарком за 2 млн рублей.

Чемпионат России по футболу не вернется раньше 24 апреля. Об этом проинформировал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Он отметил, что даже если формально турнир можно будет возобновить 10 числа, то футболистам потребуется как минимум две недели, чтобы прийти в форму, в которой они находились до вынужденной паузы в чемпионате.

«Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Есть несколько вариантов календаря — оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее, — сказал Прядкин в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ». —

Есть ли возможность досрочного завершения сезона РПЛ? Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может и это произойти. Но это самый крайний случай. Мы его пока не рассматриваем.

Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить. Не надо никакой паники. Будем ли проводить за неделю два тура, чтобы скорее закончить розыгрыш? У нас есть и такой вариант. Ранее уже были такие прецеденты, когда приходилось сжиматься. Все отнесутся с пониманием».

Также Прядкин пояснил, почему чемпионат не был приостановлен одновременно со многими европейскими первенствами — так, турниры в Англии, Германии и Франции были поставлены на паузу 13 марта, а РПЛ приняла решение о приостановке чуть позже, 17-го числа. По его словам, посыл Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о прекращении розыгрыша носил рекомендательный характер, а не приказной.

«В Лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля.

Что будет дальше? Будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти»,

— добавил чиновник.

Прядкин заявил, что паники в связи с пандемией коронавируса в РПЛ нет, а работа продолжается почти в штатном режиме. Лига постоянно взаимодействует с Российским футбольном союзом (РФС) и его президентом Александром Дюковым. Также в качестве мер предосторожности некоторые сотрудники были переведены на удаленную работу, а вот рукопожатия никто не отменял.

«Никакой паники нет, есть трезвая оценка ситуации», — подчеркнул Прядкин.

Пока в национальном чемпионате пауза, футболисты клубов РПЛ получили шанс провести время дома. Так, полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что на время карантина уехал на дачу, где регулярно проводит время в бане и наслаждается холодной купелью, но и об индивидуальных тренировках не забывает.

«Каждый день занимаюсь в зале. Все есть в шаговой доступности, чтобы избежать лишних поездок. Еще читаю, играю в компьютер. Времени много, на все хватает», — отметил футболист.

Примечательно, что не так давно стало известно о романе Кучаева с фигуристкой Еленой Радионовой, вместе с которой они праздновали его день рождения в одном из московских ресторанов.

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Birthday boy

Публикация от Elena Radionova (@lenok_radionova)

По словам Радионовой, отношения длятся уже долго.

«Спустя несколько лет решились выставить совместное фото», — написала фигуристка в ответ на поздравление ведущей Марии Командной.

Возвращаясь к карантину: Кучаев сообщил, что закупил продуктов на ближайшие несколько недель, отметив, что с дефицитом продуктов не столкнулся.

«Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса — все, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Все равно именно эта еда хранится долго, не пропадет», — рассказал Кучаев Sport24.

На своей даче также самоизолировался вратарь еще одного столичного клуба — «Динамо» — Антон Шунин. В доме находится тренировочный зал, где раз в день голкипер занимается, чтобы не потерять форму. При этом он пока старается не выходить на улицу, однако рассчитывает в скором времени начать пробежки в лесу.

«Карантин ввели совсем недавно, поэтому сейчас я рад провести время дома, с семьей, по которой соскучился. Закупились продуктами, сидим дома, на днях посмотрели фильм «Вчера». Такой легкий, один раз глянуть можно», — рассказал Шунин.

Тщательно заботятся о безопасности игроков и в петербургском «Зените». Генеральный директор команды Александр Медведев в интервью «Матч ТВ» заявил, что футболистам будет предоставлен отпуск на время паузы в национальном чемпионате, однако никто из них не будет иметь права покинуть пределы Санкт-Петербурга.

Также футболисты смогут проводить тренировки на базе клуба или дома в индивидуальном порядке.

Нападающий «Зенита» Малком, который только начал набирать форму после долгого восстановления от травмы, признался, что пауза в чемпионате не пойдет ему на пользу, однако он прекрасно понимает всю важность и необходимость такого решения.

«Какие меры предосторожности принимаю в связи с пандемией? Такие же, как и все вокруг: тщательно мою руки, если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки, чтобы защитить себя. А еще лучше — остаюсь дома. Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас!» — цитирует футболиста пресс-служба петербургского клуба.

Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов уточнил, что игрокам потребуется как минимум две недели, чтобы вернуться в оптимальные кондиции.

«Если игрок находится в бездействии больше четырех дней, это уже становится проблемой. Понятно, что все сейчас составили для футболистов индивидуальный график работы, чтобы дома они могли заниматься. Но это не специфические игровые упражнения»,

— передает слова Вартапетова RT.

Тем временем Александр Кокорин, отметивший 19 марта свое 29-летие, выложил в Instagram фото подарков от друзей. Один из них — кроссовки лимитированной серии, представляющие из себя точную копию ботинок главного героя фильма «Назад в будущее», — стоят около 2 млн рублей.

«Их было тяжело найти», — написал в комментариях Карен Григорян. «Спасибо», — ответил ему Кокорин.

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