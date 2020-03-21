Роман с фигуристкой, тренировки на даче: пауза в РПЛ затянется

Чемпионат России по футболу не вернется раньше 24 апреля. Об этом проинформировал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Он отметил, что даже если формально турнир можно будет возобновить 10 числа, то футболистам потребуется как минимум две недели, чтобы прийти в форму, в которой они находились до вынужденной паузы в чемпионате.

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«Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Есть несколько вариантов календаря — оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее, — сказал Прядкин в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ». —

Есть ли возможность досрочного завершения сезона РПЛ? Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может и это произойти. Но это самый крайний случай. Мы его пока не рассматриваем.

Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить. Не надо никакой паники. Будем ли проводить за неделю два тура, чтобы скорее закончить розыгрыш? У нас есть и такой вариант. Ранее уже были такие прецеденты, когда приходилось сжиматься. Все отнесутся с пониманием».

Также Прядкин пояснил, почему чемпионат не был приостановлен одновременно со многими европейскими первенствами — так, турниры в Англии, Германии и Франции были поставлены на паузу 13 марта, а РПЛ приняла решение о приостановке чуть позже, 17-го числа. По его словам, посыл Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о прекращении розыгрыша носил рекомендательный характер, а не приказной.

«В Лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля.

Что будет дальше? Будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти»,

— добавил чиновник.

Прядкин заявил, что паники в связи с пандемией коронавируса в РПЛ нет, а работа продолжается почти в штатном режиме. Лига постоянно взаимодействует с Российским футбольном союзом (РФС) и его президентом Александром Дюковым. Также в качестве мер предосторожности некоторые сотрудники были переведены на удаленную работу, а вот рукопожатия никто не отменял.

«Никакой паники нет, есть трезвая оценка ситуации», — подчеркнул Прядкин.

Пока в национальном чемпионате пауза, футболисты клубов РПЛ получили шанс провести время дома. Так, полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что на время карантина уехал на дачу, где регулярно проводит время в бане и наслаждается холодной купелью, но и об индивидуальных тренировках не забывает.

«Каждый день занимаюсь в зале. Все есть в шаговой доступности, чтобы избежать лишних поездок. Еще читаю, играю в компьютер. Времени много, на все хватает», — отметил футболист.

Примечательно, что не так давно стало известно о романе Кучаева с фигуристкой Еленой Радионовой, вместе с которой они праздновали его день рождения в одном из московских ресторанов.

По словам Радионовой, отношения длятся уже долго.

«Спустя несколько лет решились выставить совместное фото», — написала фигуристка в ответ на поздравление ведущей Марии Командной.

Возвращаясь к карантину: Кучаев сообщил, что закупил продуктов на ближайшие несколько недель, отметив, что с дефицитом продуктов не столкнулся.

«Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса — все, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Все равно именно эта еда хранится долго, не пропадет», — рассказал Кучаев Sport24.

На своей даче также самоизолировался вратарь еще одного столичного клуба — «Динамо» — Антон Шунин. В доме находится тренировочный зал, где раз в день голкипер занимается, чтобы не потерять форму. При этом он пока старается не выходить на улицу, однако рассчитывает в скором времени начать пробежки в лесу.

«Карантин ввели совсем недавно, поэтому сейчас я рад провести время дома, с семьей, по которой соскучился. Закупились продуктами, сидим дома, на днях посмотрели фильм «Вчера». Такой легкий, один раз глянуть можно», — рассказал Шунин.

Тщательно заботятся о безопасности игроков и в петербургском «Зените». Генеральный директор команды Александр Медведев в интервью «Матч ТВ» заявил, что футболистам будет предоставлен отпуск на время паузы в национальном чемпионате, однако никто из них не будет иметь права покинуть пределы Санкт-Петербурга.

Также футболисты смогут проводить тренировки на базе клуба или дома в индивидуальном порядке.

Нападающий «Зенита» Малком, который только начал набирать форму после долгого восстановления от травмы, признался, что пауза в чемпионате не пойдет ему на пользу, однако он прекрасно понимает всю важность и необходимость такого решения.

«Какие меры предосторожности принимаю в связи с пандемией? Такие же, как и все вокруг: тщательно мою руки, если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки, чтобы защитить себя. А еще лучше — остаюсь дома. Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас!» — цитирует футболиста пресс-служба петербургского клуба.

Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов уточнил, что игрокам потребуется как минимум две недели, чтобы вернуться в оптимальные кондиции.

«Если игрок находится в бездействии больше четырех дней, это уже становится проблемой. Понятно, что все сейчас составили для футболистов индивидуальный график работы, чтобы дома они могли заниматься. Но это не специфические игровые упражнения»,

— передает слова Вартапетова RT.

Тем временем Александр Кокорин, отметивший 19 марта свое 29-летие, выложил в Instagram фото подарков от друзей. Один из них — кроссовки лимитированной серии, представляющие из себя точную копию ботинок главного героя фильма «Назад в будущее», — стоят около 2 млн рублей.

«Их было тяжело найти», — написал в комментариях Карен Григорян. «Спасибо», — ответил ему Кокорин.