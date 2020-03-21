Ссылка в АПЛ: «Реал» избавится от нарушителя карантина

Мадридский «Реал» собирается как можно скорее продать форварда Луку Йовича. На этой неделе серб нарушил правила карантина в клубе и, проигнорировав необходимость двухнедельной самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, покинул столицу Испании.

Как информирует Daily Star, летом «королевский клуб» предложит нападающего лондонским «Челси» и «Тоттенхэму», ранее проявлявшим интерес к 22-летнему футболисту.

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Но игрок может продолжить карьеру не только в Английской премьер-лиге (АПЛ): также за Йовичем следят из Серии А. Итальянский «Наполи» может выкупить форварда у «Реала» в связи с тем, что Хосе Кальехон и Аркадиуш Милик с большой вероятностью покинут неаполитанцев.

Лука перебрался в «Реал» из немецкого «Айнтрахта» в июле 2019 года, подписав с грандом контракт на пять лет. В текущем сезоне Йович отыграл за «сливочных» 23 матча, забив всего лишь два мяча и отдав один голевой пас.

Стоит отметить, что скандал вокруг сербского форварда «Реала», проводящего крайне слабый дебютный сезон за испанский гранд, разгорелся накануне. Нападающий «королевского» клуба разозлил фанатов тем, что в период пандемии коронавируса нарушил правила карантина и вернулся на родину. Как сообщал итальянский журналист Николо Шира, спортсмен посетил день рождения своей девушки, которая позже порадовала атлета новостью о беременности.

Так или иначе, о проступке Луки сразу стали писать в прессе и соцсетях. Йовича и другого футболиста-нарушителя, полузащитника «Асколи» Николу Нинковича раскритиковал даже президент Сербии Александр Вучич.

«Эти молодые люди — миллионеры, поэтому они думают, что могут делать все. Однако вы не можете делать все, что угодно. Все, кто нарушает закон, будут сурово наказаны.

Самое простое, что можно сделать в такой ситуации — наказать их. Уверен, что об этих двух мальчиках, которые выразили сожаление, уже известно, и, я надеюсь, мы сможем избежать этого. Они оба находятся в изоляции, и, если попытаются уйти, будут арестованы… Но в целом они хорошие ребята, я их понимаю. У нас много людей, которые должны быть более ответственными и не ушли на карантин», — приводил слова Вучича Goal.

В настоящий момент в Сербии действует 28-дневный карантин для граждан, прибывших из стран, в которых наиболее распространены случаи заражения вирусом COVID-19. По информации местной прессы, полиция Белграда уже завела уголовные дела против «известных спортсменов», которые нарушили введенные нормы, однако конкретного упоминания фамилии игрока «Реала» там пока нет.

Одним из немногих, кто поддержал опального игрока, стал баскетболист «Реала» Дино Радончич, который призвал не судить соотечественника строго.

«У этого парня сын в Сербии, это нормально — желать отправиться домой. А закатить вечеринку по поводу дня рождения в Испании невозможно из-за чрезвычайного положения в стране», — передавал слова спортсмена портал Тribuna.com.

В итоге футболисту пришлось извиниться перед болельщиками за игнорирование двухнедельной самоизоляции в Мадриде. Лука настаивал, что его неправильно проинструктировали относительно требований к карантину.

«Прежде всего, я считаю неправильным то, что я сейчас являюсь главной темой для обсуждения… Люди больше говорят обо мне, а не о главных героях этого кризиса — врачах и медицинских работниках. Когда я был в Испании, мой результат теста на коронавирус был отрицательным. Я решил слетать в Сербию, чтобы быть рядом с семьей.

В Сербии я прошел тест еще раз и снова получил отрицательный результат. Жаль, что некоторые люди непрофессионально сделали свое дело, не дав мне точных инструкций, как действовать в самоизоляции. В Испании разрешалось выйти в аптеку и супермаркет… Хочу извиниться перед всеми», — объяснился Йович у себя в Instagram-аккаунте.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразились более 282 тыс. человек, из которых 93,4 тыс. уже выздоровели, а 11,8 тыс. умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения.