«Попрощайтесь с футболом»: клубный сезон на грани провала

Профессор Йонас Шмидт-Шаназит, вирусолог из Института тропической медицины имени Бернхарда Нохта в Гамбурге, сделал громкое заявление относительно влияния пандемии коронавируса на мировой футбол.

Ученый отметил, что на ближайшее время поклонникам спорта №1 стоит забыть о возвращении массовых спортивных мероприятий.

«Профессиональный футбол в 2020 году? Думаю, вы можете с ним попрощаться. Крайне нереалистично предполагать, что этот сезон можно завершить. Обратите внимание, какова ситуация в Европе и с чем еще предстоит столкнуться. Даже если вирус не ударит по нам сильно, это не будет значить, что матчи можно снова проводить. Потому что, разумеется, возобновление сезона только значительно усугубит ситуацию. Значительно усугубит: это значит, что мы говорим о сроках не раньше следующего года.

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Даже проведение матчей без зрителей заставит людей собираться вместе, чтобы смотреть футбол на ТВ. Сейчас полно вопросов, которые нужно решить в первую очередь. Массовые мероприятия вернутся только в самом конце», — цитирует специалиста ndr.de.

Не самых радужных прогнозов придерживается и президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, который, высказываясь о переносе турниров из-за коронавируса, заметил, что

на глазах болельщиков разворачивается самый большой кризис в истории, с которым когда-либо сталкивался футбол.

Так или иначе, ситуация и правда выглядит катастрофической для футбольного мира. Из-за распространения коронавируса были приостановлены многие европейские чемпионаты (Российская премьер-лига (РПЛ) взяла паузу до 10 апреля) ии главные клубные турниры Европы Лига чемпионов с Лигой Европы. Пострадал даже Евро-2020: его пришлось переносить на 2021 год.

20 марта рабочая группа УЕФА предложила федерациям, лигам и клубам Европы три варианта календаря до конца сезона.

Как информирует «СЭ», изначально обсуждался вариант с завершением всех национальных первенств, кубков и еврокубков, а также плей-офф Лиги наций к 30 июня. Однако впоследствии возникли сомнения в том, что такой график удастся соблюсти. Далее для обсуждения предложили еще два варианта — завершить сезон-2019/2020 до 31 июля или до 31 августа. Очевидно, что в такой ситуации новый сезон начнется гораздо позже обычного.

«Пока рано говорить о том, когда снова можно будет проводить футбольные матчи. Как и раньше, УЕФА продолжает поддерживать связь со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и национальными властями. Решения, принятые во вторник, демонстрируют, что мы готовы делать непростой выбор, но он всегда будет основываться на рекомендациях экспертов. Здоровье атлетов стоит на первом месте», — цитировал ТАСС источник в УЕФА.

Как итог, в ближайшее время футбольным чиновникам необходимо срочно разработать решение проблемы с контрактами, сроки которых истекают в начале лета, а также договориться с телекомпаниями по поводу соглашений о трансляции матчей.

Помимо этого, в УЕФА приняли решение войти в положение грандов и учесть ситуацию с коронавирусом при проверке клубов на соответствие правилам финансового фэйр-плей (ФФП). Незадолго до этого с предложением отменить или приостановить ФФП выступал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«В качестве первой меры и в целях реагирования на текущую исключительную ситуацию УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать, что у них нет просроченной кредиторской задолженности, перенесен с 31 марта на 30 апреля 2020 года. Принцип форс-мажорных обстоятельств уже предусмотрен правилами регламента», — отметили в пресс-службе УЕФА.

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Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 21 марта, вирусом заразились более 276,7 тыс. человек, из которых 91,9 тыс. уже выздоровели, а 11,4 тыс. умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения.