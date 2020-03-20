UFC сдается коронавирусу: бой Хабиба придется перенести

Война мирового спорта с коронавирусом пока остается за COVID-19: страны вводят жесткие меры безопасности, отменяя все массовые мероприятия. Под запрет попали в том числе и ведущие турниры. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) до последнего сопротивлялся, успев провести ивент без зрителей в Бразилии, но в конечном итоге сдался и отменил три предстоящих события. Четвертым в расписании стоит очередной номерной турнир UFC 249, который должен возглавить титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. И его промоушен намерен организовать во что бы то ни стало.

Даже на Луне.

LMFAO get ready everyone pic.twitter.com/9HZmErC1mB — Dana White (@danawhite) March 18, 2020

Шутки шутками, однако еще десять дней назад глава UFC Дана Уайт уверенно заявлял, что бой состоится согласно графику — 18 апреля, а теперь ситуация поменялась.

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«Уверен ли я, что поединок пройдет в срок? У меня нет ответа. Но бой Хабиба и Тони состоится, мы разберемся со всеми деталями. Каждый день мы подстраиваем планы под новые обстоятельства, а на следующий день все меняется. Мы продолжаем заниматься этой задачей. Жизнь дает нам крученые подачи каждый день. Мы все решим, если только весь мир не взорвется. Мы станем первым спортом, который вернулся на экраны телевидения», — сказал Уайт в интервью TSN.

Главным препятствием к организации турнира остается до сих пор открытый вопрос с местом. Изначально ивент должен был принять Бруклин, а затем Лас-Вегас, однако на территории США (более 14 тыс. заражений, 205 смертей) объявлен общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. То есть в стране невозможно проведение спортивных событий даже без зрителей из-за ужесточенных правил безопасности.

Более того, зал AKA в Сан-Хосе, где тренировочный лагерь проводит Нурмагомедов, тоже закрыт. Для россиянина, принявшего решение остаться в США на этот период, сделали исключение: в зале находятся только он и его помощники, и подготовка продолжается.

«Никому нельзя в зал. Никто не приходит. Нам нужно обеспечить ему безопасность. Обстановка повлияла немного на него. Но ему нужно провести бой. Его отношение такое: «Я должен драться, я здесь ради боя, пока мне не скажут, что планы изменились». Так что пока Дана Уайт не скажет: «Сбавляйте обороты, мы не можем сделать бой», Хабиб будет работать с прежним настроем», — заверил тренер чемпиона Хавьер Мендес.

Был вариант увезти поединок в индейскую резервацию в Оклахоме, но и он не сработал. Уайт объявил, что, вероятнее всего, бой состоится не в Штатах, а это большая проблема. Дело в том, что большинство стран мира ограничили авиасообщение в связи с возрастанием угрозы COVID-19. Например, в России (199 заражений), которая называлась одним из вероятных мест для проведения турнира, действует правило двухнедельного карантина для всех приезжающих из-за границы. Кроме того, введен и запрет на организацию международных спортивных мероприятий.

Единственным очевидным выходом видится ОАЭ (140 заражений, 0 смертей), где в сентябре прошлого года уже принимали бой Хабиба. Однако и там до особого распоряжения закрыты границы для иностранцев. Если ситуация с коронавирусом будет взята под контроль, то ограничение может быть снято, но на это наверняка потребуется больше оставшихся в запасе четырех недель.

«Отец Хабиба уже называл вариант, который мне тоже кажется вероятным, — Абу-Даби. К такому мы не готовились, но в этом есть смысл. Со зрителями или без — это мы не обсуждали. Хабиб просто хочет подраться, — рассказал Мендес в беседе с The Sun. — Пандемия мешает, ситуация меняется день ото дня. Но мы поедем туда, куда потребуется».

Другое дело, что времени у команды UFC остается не так уж и много. Мендес уверен, что с поисками нужно закругляться не позднее, чем за неделю до боя, — то есть у организаторов есть еще примерно 20 дней.

Это объясняется особенностями подготовительного процесса: в этот срок обычно начинается сгонка веса, когда здоровье спортсменов находится в особенно уязвимом состоянии и подвергается опасности. Реально ли за такой срок перевезти ивент в другую страну и организовать его, пусть и без зрителей, — большой вопрос.