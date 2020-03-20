Манчестер в напряжении: Погба тренируется в форме «Ювентуса»

По информации The Sun, «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Поля Погба после окончания прерванного из-за коронавируса сезона-2019/20, снизив сумму отступных со €145 млн до €85 млн. Главным претендентом на игрока является туринский «Ювентус», в котором француз выступал с 2012 по 2016 год и где вырос в звезду мирового уровня.

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Интересно, что до отъезда в «Ювентус» хавбек провел три года в стане «красных дьяволов», однако полноценного шанса не получил, сыграл всего в двух матчах и ничем не запомнился. Сам игрок не захотел подписывать новый контракт, и за небольшие отступные «Старая синьора» приобрела еще никому неизвестного полузащитника.

На «Олд Трафорд» в 2016 году футболист вернулся уже в статусе мировой звезды: он был финалистом Лиги чемпионов и серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной Франции. И в клубе, и в национальной команде Погба являлся ведущим игроком, постоянно выходя в стартовом составе. Неудивительно, что он стал самым дорогим футболистом мира на тот момент — «Манчестер Юнайтед» заплатил за его трансфер €105 млн.

Первый сезон в Англии — 2016/17 — Погба провел очень удачно. Он помог своему клубу выиграть Лигу Европы, забив в финальном матче против амстердамского «Аякса», и стал лучшим футболистом турнира.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) француз провел 30 матчей, забив пять мячей, а также выиграл с «красными дьяволами» Кубок Английской футбольной лиги. «МЮ» не прогадал — в клубе появился новый лидер, способный стать основным игроком на долгие годы.

В следующем сезоне Погба забил уже в первом туре АПЛ в ворота «Вест Хэма», но в стартовом матче Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля» получил травму и выбыл на два месяца. Впрочем, сразу после возвращения он отправил мяч в сетку ворот «Ньюкасла».

6 апреля 2018 года, за день до матча АПЛ против «Манчестер Сити», наставник «горожан» Хосеп Гвардиола заявил о том, что агент француза Мино Райола предлагал ему купить Погба в свой клуб. Итальянский представитель футболиста слухи опроверг, но, зная репутацию Райолы, нетрудно предположить, что такой разговор действительно мог состояться. Итальянец постоянно пытается выгодно продать своих подопечных, чтобы получить хорошие проценты от сделки.

Несмотря на неприятные слухи, Погба сделал дубль в городском противостоянии, и «Юнайтед» победил со счетом 3:2. Однако напряжение только нарастало.

В начале сезона-2018/19 начался затяжной конфликт футболиста с главным тренером клуба Жозе Моуринью. По информации Daily Mail, француз прямо заявил наставнику о том, что желает перейти в «Барселону». Португалец не оценил стремления Погба, лишив его капитанской повязки, и начал публично критиковать игрока по любому поводу — например, за то, что он слишком громко включает музыку в раздевалке. Также Моуринью отчитывал хавбека перед партнерами.

«Ты не уважаешь футболистов и болельщиков. Портишь имя честных людей, которые тебя уважают», — передавал слова Моуринью один из игроков «МЮ», чье имя не разглашается. Об этом сообщал портал Daily Record.

Однако уже 18 декабря, не продержавшись на своем посту до конца сезона, Особенный был вынужден покинуть команду на фоне слабых результатов. Новым наставником «Манчестер Юнайтед» стал Уле-Гуннар Сульшер, а Погба снова занял ведущую роль в клубе, нередко отличаясь голами и результативными передачами. Но затем случилась обидная череда травм, которая так и не дала французу показать себя в полной мере, а непростой характер привел к конфликту и с новым тренером клуба.

30 сентября 2019 года Погба получил очередное повреждение, потратил месяц на восстановление, а затем отказался выходить на поле.

Травмы и затянувшиеся скандалы в клубе привели к тому, что в текущем сезоне игрок провел всего семь матчей, не отметившись результативными действиями. Сульшер, который так не хотел отпускать его летом, к зиме уже поменял свое мнение и готов расстаться с игроком в ближайшее трансферное окно.

19 марта Погба подлил масла в огонь, разместив в Instagram видео, на котором он проводит тренировку в форме «Ювентуса». Напомним, из-за вспышки COVID-19 футболисты английских клубов вынуждены тренироваться дома.

Сам Поль заявил, что хотел таким образом лишь поддержать своих друзей из клуба, который оказался в очаге пандемии. Но в условиях холодной войны с «красными дьяволами» такой жест может стать последней каплей, после которой руководство английской команды больше не захочет терпеть выходки звездного игрока.

Агент игрока Мино Райола поспешил дать комментарий, чтобы успокоить представителей клуба, которых он назвал весьма «чувствительными».

«Погба сейчас переживает тяжелое время, и, учитывая то, насколько чувствительны люди в Англии, позвольте мне заверить, что он полностью сосредоточен на хорошем завершении этого сезона с «Манчестер Юнайтед». Что будет дальше, никто не знает. В прошлом к Полю проявляли большой интерес другие клубы, но трансфер оказалось невозможно осуществить», — приводит слова Райолы Marca.

Контракт француза с «красными дьяволами» истекает в 2021 году. Грядущее лето — фактически последний шанс «Манчестера» выручить за Погба какие-то деньги.