Миллионы на ветер: «Реал» может отдать Бэйла задаром

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл близок к уходу из самого титулованного клуба мира. Слухи уже давно отправляют четырехкратного победителя Лиги чемпионов куда угодно, но он все никак не может завершить свой этап карьеры со «сливочными».

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Летом 2019 года казалось, что разрыв неизбежен: главный тренер мадридцев Зинедин Зидан открыто говорил на пресс-конференциях, что «если Бэйл уйдет завтра, так будет лучше». Интерес к валлийцу проявлял один из китайских клубов, однако «Реал» не устроили предложенные за трансфер деньги, и переход сорвался.

Однако на этот раз ситуация настолько серьезна, что руководство уже готово отпустить атакующего полузащитника бесплатно. Очевидно, что это огромные экономические потери, поскольку Бэйл приходил в «Реал» за 91 млн евро.

С другой стороны, своими голами он помог завоевать две Лиги чемпионов — такие исторические достижения определенно стоили своего вклада.

Сам же футболист теперь явно не прочь вернуться в Великобританию. Косвенно об этом говорит и тот факт, что Гарет собирается скоро открыть на Туманном Альбионе собственный бар, в котором, помимо основной составляющей, будут поля для игры в мини-гольф.

Сам спортсмен вообще не употребляет спиртные напитки, однако это не влияет на его планы по продвижению алкогольного бизнеса.

«Мы пытаемся объединить всех, нравится вам пить или нет, или вы просто любите играть в гольф. Я не собираюсь играть в футбол вечно, поэтому нам интересно заниматься такими вещами, особенно в Уэльсе, так как хочется отплатить городу, в котором я родился. Хочется, чтобы Кардифф рос»,

— заявил Бэйл.

Итак, какие же теоретические варианты существуют у валлийца для того, чтобы вернуться в АПЛ?

«Тоттенхэм»

На первый взгляд — самый очевидный из всех возможных вариантов. Не стоит забывать, что именно в стане «шпор» Бэйл вырос в того игрока, которого знает весь футбольный мир. Начинал свою карьеру в лондонском клубе валлиец на позиции левого защитника, постепенно перемещаясь все выше и выше в тактических построениях тогдашнего наставника клуба Харри Реднапа.

Успев поиграть вместе с российским нападающим Романом Павлюченко, вингер «Тоттенхэма» отточил свое игровое мастерство и сдружился с Лукой Модричем, бетонировавшим центр поля на «Уайт Харт Лейн».

Друг с другом они провели четыре сезона, после чего хорват перешел в мадридский «Реал» в августе 2012-го. А спустя сезон за ним последовал и сам Бэйл.

Перспектива поработать с Жозе Моуринью видится вполне заманчивой: с этого сезона у «Тоттенхэма» появился тренер с менталитетом победителя, а теперь может появиться и такой игрок. Правда, большой загадкой является то, как будут в таком случае развиваться взаимоотношения между португальцем и валлийцем.

Смогут ли они найти общий язык? Или же Бэйл применит на себя роль Поля Погба времен пребывания Моуринью в »Манчестер Юнайтед?»

«Челси»

Еще один столичный коллектив, на этот раз готовый укрепить атакующую линию для новых совершений Фрэнка Лэмпарда. Молодежь академии «синих» хоть и талантлива, что подтверждает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, но оказалась так и не способна полноценно заменить ушедшего в «Реал» Эдена Азара.

Обратный переход в данном ключе не выглядит чем-то сверхъестественным — «аристократы» потенциально могут извлечь даже больше пользы, если вспомнить не слишком удачную игру бельгийской «семерки» в мадридском клубе.

«Манчестер Сити»

Самый «вкусный» вариант для Бэйла с точки зрения заработной платы: арабские шейхи не будут скупиться на такого статусного игрока и предложат ему хорошие деньги. Большой загвоздкой для потенциального новичка действующих чемпионов Премьер-лиги может стать схема, которую использует Хосеп Гвардиола. В ней главную роль играет Кевин Де Брейне, который дирижирует атаками своей команды, располагаясь при этом на левом фланге.

Как это скажется на 30-летнем валлийце? Готов ли он снова примерить на себя роль «джокера» и спасать команду в самый трудный момент?

Теперь ожидание летнего трансферного окна становится еще более интригующим: во-первых, совершенно неясно, когда оно будет открыто (пандемия коронавирусной инфекции всему виной), а во-вторых, будет интересно понаблюдать за тем, куда уйдет Бэйл после семи лет в Мадриде и сможет ли он наконец вернуться на свой лучший уровень, которого давно не показывал в составе «Реала».