«Будет 50% зараженных»: в НБА паника из-за коронавируса

Колоссальные потери

Центровой клуба «Юта Джаз» Руди Гобер стал первым баскетболистом за океаном, заразившимся коронавирусом. Фактически он стал игроком, который сорвал сезон: за несколько дней до того, как француз узнал, что заражен, он беспечно общался с прессой и в шутку потрогал все микрофоны, высмеяв панику вокруг эпидемии, а 12 марта чемпионат был приостановлен. Позднее заболевание также было обнаружено у одноклубника Гобера Донована Митчелла, а еще спустя некоторое время оказались инфицированы звезда Кевин Дюрант и трое его партнеров по «Бруклин Нетс», имена которых не называются.

Из последних жертв эпидемии — форвард «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд. 17 работников клуба сейчас проверяют на наличие вируса в организме.

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После ухода на карантин тесты на коронавирус также сдали баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» (все — отрицательные) и «Лос-Анджелес Лейкерс». «Голден Стэйт Уорриорз» и некоторые другие команды перешли на особый режим работы. Так или иначе, главной проблемой НБА остается вопрос продолжения сезона-2019/20.

Как сообщает Clutch Points, лига намерена завершить чемпионат во что бы то ни стало. Согласно подсчетам специалистов, только от потери от продаж билетов почти могут составить почти $0,5 млрд, если оставшиеся матчи регулярки и предстоящий плей-офф сыграны не будут. Сейчас у НБА три возможных развития событий: первый — возобновить сезон после одобрения министерства здравоохранения США; второй — игры при закрытых трибунах; третий — организация благотворительного матча/турнира, в котором примут участие лишь баскетболисты, прошедшие тесты и самоизоляцию.

Поскольку на территории Штатов действует общенациональный режим чрезвычайной ситуации, а все губернаторы ужесточают правила безопасности, то в ближайшее время возобновление сезона не предвидится. Другой вопрос, что из-за этого клубы и лига неминуемо потеряют доходы, а сотрудники — рабочие места. Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс в свою очередь утверждает, что ситуация с коронавирусом станет только хуже.

«У многих из нас будет положительный результат теста, даже если мы не будем уверены в том, что инфицированы. Я не буду раскрывать личности, так как это становится неким клеймом. Но я точно знаю, что там будет больше игроков, больше сотрудников НБА и мой собственный персонал. Я слышала, что от 40 до 50% работников нашей лиги будут инфицированы, независимо от того, будет их тест на коронавирус положительным или нет», — цитирует Робертс USA TODAY.

В РПЛ все тихо

Все российские лиги приостановлены как минимум до 10 апреля, до сих пор ни одного официального случая заражения среди футболистов не выявлено. Тем не менее клубы выбрали разный подход к карантину. Так, все игроки московского «Спартака» и петербургского «Зенита» прошли тесты и добровольно самоизолировались.

Столичный ЦСКА в свою очередь ввел ограничения для своих футболистов, тренеров, членов медицинского штаба, а также административного персонала и игроков молодежной команды. На всех членов армейского клуба наложено обязательство не покидать свою жилье, Москву и территорию России. К нарушителям будут применяться меры дисциплинарного характера.

А вот на юге ситуация более чем спокойная. «Ростов», несмотря на то, что большинство клубов прекратили тренировки, работает в обычном режиме.

Продолжаем тренировки



Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю ‍ #МыРостов #ФКРостов pic.twitter.com/dkkfyDbMa7 — Football Club Rostov (@rostovfc) March 19, 2020

Роналду в опасности

Накануне было объявлено о том, что коронавирусом заразился еще один футболист туринского «Ювентуса» — французский хавбек Блез Матюиди. А ранее, напомним, заболевание было обнаружено у защитника Даниэле Ругани и его девушки Микелы Персико. У многих болезнь протекает бессимптомно, однако подруга Ругани призналась, что все гораздо серьезнее.

«Я на четвертом месяце беременности, что теперь будет? Я даже не могу об этом говорить. Остается только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребенка. Доктора уверяют, что это не проблема, но поставьте себя на мое место. Это очень страшно», — цитирует Персико Football Italia со ссылкой на журнал Chi.

А вот подруга лидера «бьянконери» Криштиану Роналду Джорджина Родригес подверглась серьезной критике со стороны болельщиков. Португалец и его семья сейчас отбывают карантин на Мадейре, но изоляцию соблюдают не все. Невеста Роналду была замечена в магазине одежды торгового центра города Фуншал, проигнорировав рекомендацию властей оставаться дома. Болельщики обвинили девушку в халатном отношении к здоровью пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Что касается других клубов, то полузащитник «Сампдории» Якуб Янкто сообщил о 15 случаях заражения в клубе. Он отметил, что в ближайшее время их может стать больше. Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина надеется, что чемпионат удастся возобновить к 3 мая.