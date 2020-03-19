Вторая попытка: Чалова переманивают в Англию

Нынешний сезон пока складывается провально не только для столичного ЦСКА, но и в частности для лучшего бомбардира армейцев Федора Чалова. В последний раз российский форвард забивал аж в ноябре прошлого года, однако, как сообщает HITC со ссылкой на печатную версию газеты Daily Mirror, это не мешает 21-летнему игроку быть востребованным на европейском рынке.

По информации источника, интерес к Чалову проявляют сразу три клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Речь идет о командах из нижней части турнирной таблицы: «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед», а также «Брайтон энд Хоув Альбион».

Реклама

Что интересно, возможность приобретения россиянина еще в предыдущее летнее трансферное окно активно изучал «Кристал Пэлас». Представители клубов и игрока подтверждали, что «орлы» вели предметные переговоры с руководством ЦСКА на тему трансфера форварда, однако договоренности так и не достигли. Тогда, как говорилось в различных источниках, лондонцы предлагали за Чалова порядка €25 млн. Проходила информация о том, что ЦСКА попросил за трансфер €30 млн, но потенциальные покупатели, в числе которых якобы был «Челси», отказались.

«Федя сам принял такое решения. Первое — игроки, которые видят перспективы уехать в более сильное первенство, должны учить язык. Второе — «Кристал Пэлас» — не тот клуб, куда Чалов должен уехать», — объяснял позднее президент армейцев Евгений Гинер в интервью телеканалу «Матч Премьер».

Тем не менее главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон недоволен последней работой клуба на рынке и все еще намерен получить усиление в атакующую линию, поскольку сейчас может рассчитывать лишь на Кристиана Бентеке. Еще в начале февраля Daily Star писал о готовности «стекольщиков» приобрести Чалова в том числе и ради того, чтобы удержать в клубе Ходжсона, который хочет больше инвестиций в команду. Впрочем, отмечалось, что и директор англичан Дуги Фридман, несмотря на последние результаты россиянина, остается большим поклонником его таланта.

Предполагается, что грядущим летом за трансфер Чалова ЦСКА может затребовать сумму в районе €27 млн.

«Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Федора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание. Чалов может заиграть в «Челси», «Манчестер Сити», «Барселоне» или «Реале» и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов еще придут», — говорил полузащитник армейцев Никола Влашич в беседе со Sport24.

Действующий контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2022 года. Специализированный портал Transfermarkt.de оценивает его трансферную стоимость в €16 млн. Так или иначе, этот сезон никак нельзя назвать удачным для форварда: в чемпионате России он отметился лишь пятью забитыми мячами в 22-х играх, а также записал на свой счет пять результативных передач. На текущий момент Чалов не может отличиться на протяжении шести матчей подряд, из-за чего в некоторых матчах даже выпал из основы красно-синих. Это при том, что еще только в сезоне-2019/20 Чалов становился лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

Прекрасная возможность вновь начать забивать и спасти свою команду от поражения «Ростову» (2:3) у форварда была в 21-м туре после выхода на замену, однако он не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. К слову, это был уже третий пенальти подряд, который не смог забить Чалов. Ранее его удары отбивали вратари «Урала» (3:0) и «Тамбова» (2:0) в сентябре 2019-го. Забить же с одиннадцатиметрового нападающий в последний раз сумел в июле прошлого года. Тогда его гол принес ЦСКА победу над «Локомотивом» (1:0).

Сейчас Чалов, как и весь ЦСКА, находится в двухнедельной изоляции в связи с эпидемией COVID-19. Чемпионат Англии, как и российский, приостановлен. И то, когда откроется трансферное окно, будет зависеть в том числе и от того, когда сезон возобновится. И будет ли доигран вообще.