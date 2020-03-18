Ищут свидетелей: Зайцеву не вернули детей

26 декабря Кунцевский районный суд вынес решение по вопросу об опеке над детьми хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева и его бывшей супруги Маргариты Готовцевой. По итогам слушаний, которые длились более семи часов, суд определил, что несовершеннолетние дочери пары будут проживать с матерью. Защита хоккеиста в лице адвоката Виктории Данильченко пыталась оспорить данный вердикт 18 марта.

Однако слушания были перенесены на 9 апреля, поскольку суд намерен допросить свидетелей со стороны хоккеиста.

Сам Зайцев на заседании отсутствовал, равно как и его родители. Интересы спортсмена представляла его адвокат.

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Свадьбу Никита и Маргарита Зайцевы сыграли в 2015 году. В браке у пары родились две дочери. Прошлым летом Зайцевы объявили о разводе. Хоккеиста обязали выплачивать алименты на содержание детей в размере 100 тысяч рублей ежемесячно, однако история приняла скандальный оборот — 23 ноября Зайцев во время своего кратковременного визита в Москву вместе с отцом Игорем прямо на улице встретил свою бывшую супругу и силой отобрал у нее детей. На протяжении продолжительного периода времени местоположение несовершеннолетних девочек было неизвестным, жаловалась экс-супруга спортсмена. Для освещения данной проблемы в СМИ она даже пришла на шоу «Прямой эфир» к Андрею Малахову. Позднее гостем этой программы стал и сам хоккеист, заявивший, что детей он не прячет — обе дочери проживают с его родителями, адрес которых Маргарита знает.

«Дети должны проживать со мной. Это моя позиция, для меня это самое главное. Я предлагал определенную сумму денег и лично на нее, это было еще в начале разговора. Хорошо, что это случилось сейчас. Я узнал многое о различных людях и друзьях, которые окружали меня. Очень интересно за этим всем наблюдать. Я благодарен судьбе, что так произошло. Теперь буду знать, с кем можно садиться за стол. Есть ли у меня новая девушка? Да, я встречаюсь. Собираюсь ли жениться? Нет, я встречаюсь, как нормальный человек.

Что сказал бы Маргарите сейчас? Чтобы она сворачивала этот маскарад. Она прекрасно знает, где ее дети. Никто их не скрывает, приезжай и видься. Это все, что я могу сказать на данную минуту»,

— говорил хоккеист.

С того момента прошло несколько месяцев, однако по сегодняшний день, как утверждает бывшая супруга спортсмена, детей она так и не увидела. Кроме того, она подчеркнула, что найти их не может даже с помощью служб правоохранительных органов.

«Никто из представителей органов опеки, полиции или Следственного комитета не знает, где дети. Моих детей у меня украли из рук, и с тех пор никто не может дать мне никакой информации об их местоположении и состоянии здоровья. Я не видела их с момента похищения. Это случилось 23 ноября. Мне на дают возможности с ними никак пообщаться, ни по видеозвонку, ни по телефону. Я пропустила второй день рождения своей старшей дочери. Никакой информации о состоянии их здоровья мне тоже не дают.

Уже после того, как у меня украли детей, я очень просила его дать мне возможность с ними увидеться. Это было за два дня до декабрьского заседания, на котором было вынесено решение. Никита пообещал мне организовать встречу с детьми, но потом он опять пропал и перестал отвечать на мои сообщения. Физически я очень пытаюсь увидеть детей»,

— приводит «Чемпионат» слова Маргариты Зайцевой, которая подчеркнула, что выйти на связь ни с хоккеистом, ни с его родственниками не получается.

При этом экс-супруга спортсмена выразила уверенность, что дети находятся на территории Российской Федерации и в ближайшее время уехать за границу не смогут в связи с мерами, которые приняли власти страны по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

«Не боюсь ли я, что их увезут в другой город? Конечно, я боюсь. Как бы страшно это в какой-то мере ни звучало, но в этом плане пандемия будет держать меня в относительном спокойствии. Границы закрыты, и я буду уверена, что дети где-то рядышком, из-за неё их никуда не увезут.

Сейчас они уже три месяца сидят дома и никуда не выходят. В специальном вагончике живут охранники, они 24/7 охраняют детей от мамы»,

— сказала она.

Текущий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где Зайцев и играет, к слову, тоже приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии вируса. На момент остановки регулярного чемпионата 28-летний российский защитник сыграл за «Оттаву» в 58 матчах, забросив одну шайбу и сделав 11 результативных передач. Его показатель полезности составляет «-8», а количество штрафных минут достигло 22-х.