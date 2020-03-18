Новая потеря: «Ак Барс» попросил отменить Кубок Гагарина

Трудные дни КХЛ

16 марта поздно вечером Континентальная хоккейная лига после длительного заседания совета директоров объявила о решении отложить розыгрыш Кубка Гагарина на неделю. Сделано это было для согласования с госорганами новой системы проведения турнира после снятия с соревнований финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса».

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СМИ пишут, что заседание было жарким и лига была близка к тому, чтобы отменить этот Кубок Гагарина, однако под давлением неких клубов, чьи названия не были приведены, все же решила разрабатывать формат «финала шести».

Правда, уже на следующий день было объявлено, что плей-офф приостановлен до 10 апреля — все равно в Москве вообще нельзя проводить до этого времени спортивные мероприятия.

Однако важные новости в отечественном хоккее теперь поступают с периодичностью в один день. 18 марта с официальным заявлением выступил казанский «Ак Барс», который то ли снялся с плей-офф, то ли не совсем, но в любом случае выступил за отмену Кубка.

«Хоккейный клуб «Ак Барс» выражает чрезвычайную обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизни и здоровье людей. В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семьи, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба из столицы Татарстана.

— Кроме того, иностранные игроки и тренеры клуба обратились с настоятельной просьбой о возвращении к своим семьям и близким домой в Белоруссию, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и мы не имеем морального права им отказать в этом.

В случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нем ХК «Барыс», ХК «Йокерит» и проведения данного турнира без болельщиков команд спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ.

Хоккейный клуб «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона-2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина.

Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов».

По информации «Спорт Бизнес Online», казанский клуб снялся с текущего розыгрыша Кубка Гагарина, а игроки находятся на карантине.

Большое давление

Для руководства КХЛ сейчас действительно очень непростое время. Турнир разваливается, как карточный домик, если считать, что «Ак Барс» стал третьей командой, которая «отклеилась».

Заявление «Ак Барса» уже прокомментировал хоккейный функционер, ранее долгое время работавший в уфимском «Салавате Юлаеве», Леонид Вайсфельд.

«Сложно комментировать действия «Ак Барса», потому что мы не знаем всех нюансов переговоров казанцев с лигой. Эту ситуацию должен прояснить либо президент КХЛ Алексей Морозов, либо представители клуба. А мы не в курсе, что предшествовало этому письму, — цитирует бывшего арбитра и генерального менеджера «Чемпионат». — Сейчас мы можем критиковать «Ак Барс», но мы же не знаем, вдруг там исполнительного директора Мансура Усманова глава Республики Татарстан вызвал и сказал: «Все, мы закончили! Пиши письмо в КХЛ». И ему надо что-то делать».

Высказался и капитан «Ак Барса» и один из самых титулованных, прославленных и авторитетных российских хоккеистов Данис Зарипов.

«Выступаю за то, чтобы отменить плей-офф в этом сезоне. Думаю, лига примет правильное решение. Мы, возможно, не осознаем до конца, насколько серьезной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны. Нужно выполнить все необходимые меры, которые, например, уже действуют в России и Татарстане. По возможности оставаться дома, не посещать общественные места, провести эти дни со своими семьями, минимизировать возможности заражения, — написал он в Instagram.

— Играть сейчас в хоккей — значит подвергать риску не только хоккеистов, но и все окружение. При этом спортивная составляющая отойдет на второй план, я не представляю, как сейчас думать о хоккее и настраивать себя на спортивную борьбу, играя при этом без болельщиков. При проведении какого-либо турнира с оставшимися участниками плей-офф Кубок Гагарина вряд ли будет иметь какую-то ценность, и радости от победы, я уверяю, не будет ни у кого.

Кто возьмет на себя риск, если кто-то из участников заболеет либо станет источником заражения? Как далеко это может зайти? Самым разумным решением будет сейчас уйти всем на карантин, и этим самым посодействовать нераспространению этой беды».

Ранее призывы остановить розыгрыш турнира раздавались от иностранных хоккеистов лиги, причем говорили об этом не только игроки «Барыса» и «Йокерита». Одним из поддержавших отмену сезона стал шведский лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк, хотя его клуб ни о каком снятии с соревнований пока речи не ведет и собирается играть.

В такой обстановке выступил не так давно принявший должность президента КХЛ Алексей Морозов.

«КХЛ не существует в изоляции от внешнего мира. Да и сложившаяся ситуация уникальна. Какие-то вопросы должны решаться вместе с другими организациями, ведь затронуто столько разных сфер нашей жизни. Требовалось единое решение, которое бы подходило для всех, — приводит его слова официальный сайт лиги.

– Проблема вышла за рамки спорта, ее решают на всех уровнях. Ограничения уполномочены вводить именно государственные органы, поэтому без обсуждения с ними было бы недальновидным разрабатывать какие-то сценарии.

17 марта мы были на совещании с участием министра спорта, представителей РФС и Единой лиги ВТБ. Все высказали пожелания, свое видение ситуации и в итоге приняли то решение, о котором вы все знаете».

Что будет дальше

Как отнестись к заявлению «Ак Барса» и позиции самой Континентальной лиги? А главное, что теперь делать?

«Финал шести», который сейчас разрабатывает лига, выглядит чем-то инородным для хоккея и странным, а что говорить о турнире для пяти команд?

Хотя, если снимется еще кто-нибудь один, можно будет провести полноценные полуфиналы, после чего состоится и финал. Ну, при условии, что пандемия все-таки пойдет на спад.

Собственно, хоть имена клубов, выступающих за продолжение, не называются, нет никаких сомнений в том, что речь идет как минимум о московском ЦСКА и санкт-петербургском СКА, которые мечтают о еще одном трофее в клубном музее и являются главными фаворитами плей-офф.

Судя по всему, целиком за продолжение борьбы и московское «Динамо», чей главный тренер Владимир Крикунов уже не раз успел высказаться в том духе, что коронавирус русскому человеку не помеха.

Остаются еще «Салават Юлаев» и новосибирская «Сибирь», и если кто-то из них решит прекратить борьбу из-за пандемии, у боссов российского хоккея сложится пазл. Ну а относительно потери значимости победы...

Название клуба-триумфаторов и игроков-чемпионов будут нанесены на Кубок Гагарина и останутся в истории.