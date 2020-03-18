Нет денег на алименты: Аршавин подал в суд на первую жену

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин обратился в Савеловский районный суд Москвы с исковым заявлением к своей бывшей гражданской жене Юлии Барановской. Поводом стало недовольство футболиста размером алиментов, которые он ежемесячно выплачивает Барановской на обеспечение их троих детей. Еще в последние годы выступления за петербургский «Зенит» Аршавин перечислял им около 5 млн рублей — тогда зарплата хавбека в стане сине-бело-голубых составляла €2,5 млн в год. Однако после завершения футбольной карьеры он добился снижения выплат до 300 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка. Теперь же, когда Аршавин работает футбольным экспертом и телеведущим, данные суммы показались ему завышенными.

«В производстве суда находится исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов, взысканных на содержание детей»,

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— приводит РИА «Новости» заявление представителя Савеловского районного суда столицы.

Известно, что иск Аршавина суд уже обсудил, принял и запланировал его рассмотрение по существу на 23 марта.

В отношениях Андрей Аршавин и Юлия Барановская состояли с 2003 года на протяжении девяти лет. При этом брак пара так и не заключила, хотя за этот период девушка родила троих детей. Через год после рождения последнего стало известно о разрыве отношений. В частности, Барановская еще в последний период игры Аршавина за лондонский «Арсенал» обвинила того в многочисленных изменах. Позднее, в сентябре 2016 года, футболист женился на журналистке Алисе Казьминой. В феврале 2017-го у пары родилась дочь Есения. Причем у Казьминой до знакомства с футболистом уже был ребенок от брака с предпринимателем Алексеем Казьминым. Впрочем, через полгода Аршавин расстался с Казьминой, о чем та официально объявила в январе 2019-го. Экс-капитан сборной России в ответ на это потребовал от нее до 1 марта этого года освободить его квартиру в Санкт-Петербурге.

После развода футболист помирился с Барановской, которая работает ведущей на радио и телевидении, а также корпоративных и публичных мероприятиях. По словам Юлии, денег на образование детей уходит достаточно много. Аршавин в свою очередь наладил отношения с ней, чтобы иметь возможность беспрепятственно общаться с детьми, которых не видел около шести лет.

«Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен, болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. К счастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает. Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить — это невозможно», — рассказывала Барановская в эфире YouTube-шоу «А поговорить?».

Между Аршавиным и Барановской не было фактического договора насчет алиментов. Это пара решала в досудебном порядке, в отличие от ситуации с Казьминой, с которой экс-футболист имел зарегистрированный брак. Ей же Аршавин обязан выплачивать 1/8 часть своего общего дохода ежемесячно.

Большую часть своей карьеры Андрей Аршавин провел в петербургском «Зените», воспитанником академии которого и является. В составе сине-бело-голубых хавбек трижды стал чемпионом России, а также по разу выиграл Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В феврале 2009 года россиянин перешел в лондонский «Арсенал», в футболке которого провел 145 матчей, забив 31 мяч и отдав 46 результативных передач. После четырех лет в Лондоне Аршавин вернулся в «Зенит», после чего играл за «Кубань» и казахстанский «Кайрат», с которым трижды брал серебро чемпионата Казахстана, дважды выигрывал Кубок страны и один раз — Суперкубок.

За сборную футболист провел 76 матчей, отметившись 17 голами и 18 голевыми передачами. В составе национальной команды завоевал бронзу чемпионата Европы-2008.