Не одним Клоппом: тренер «Бернли» стал лучшим в АПЛ

Футбол во всей Европе остановлен (кроме Турции), но это не мешает раздавать награды. 48-летний наставник «Бернли» Шон Дайч минувшим днем был отмечен как лучший тренер Английской премьер-лиги в феврале.

В течении этого отрезка его команда ни разу не проиграла — в четырех матчах были добыты две победы и две ничьи. Пострадали «Борнмут» и «Саутгемптон» (3:0 и 2:1) соответственно; еще одна игра против «святых» завершилась нулевой ничьей, как и матч с лондонским «Арсеналом».

Британец обошел в списке претендентов таких специалистов, как Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Микель Артета («Арсенал») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).

Как же удалось опытному тренеру с далеко не самой сильной командой в лиге стать лучшим? На это есть несколько причин, одна из которых — длительная и кропотливая работа с клубом.

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Шон Дайч возглавил «Бернли» в 2012 году, когда тот еще прозябал в Чемпионшипе. За свою продолжительную футбольную карьеру англичанин ни разу не выходил в футболке «бордовых» (он защищал цвета «Честерфилда», где был капитаном команды; «Бристоль Сити»; «Лутона»; «Миллуолла»; «Уотфорда» и «Нортгемптон Таун»). Тренировать он начал в «Уотфорде», но проработал там лишь один сезон (2011/12). Он стал лучшим для команды за четыре года, однако руководство «шершней» все равно осталось недовольно работой тренера в клубе, после чего он был отправлен в отставку. Пауза длилась недолго — уже в октябре Дайч получил предложение от «Бернли» и принял его.

За четырехлетний период работы британец смог поднять команду в высший дивизион, опуститься обратно в Чемпионшип и снова вернуться в Английскую премьер-лигу.

В 2018 году «Бернли» впервые за 45 лет смог выйти на международный уровень, закончив регулярный сезон на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата страны, которое давало право на участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Коллектив успешно преодолел сопротивление шотландского «Абердина» и турецкого «Истамбул Башакшехира», но не сумел выйти в групповой этап турнира, уступив в раунде плей-офф греческому «Олимпиакосу» с общим счетом 4:2.

В сезоне-2019/20 Дайч вместе с «Бернли» идет в среднем темпе — берет очки в тех матчах, в которых должен, и уступает более именитым и титулованным оппонентам.

Стиль игры этой команды можно назвать «типично британским»: уверенная игра при стандартах, быстрый переход из обороны в атаку, способность навязать сопернику борьбу на любом участке поля.

Одно из самых значимых достижений нынешнего сезона — победа над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 0:2. «Бордовые» впервые с 1962 года выиграли у «красных дьяволов» в гостях и впервые с 1921 года одержали верх, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Дайч интересен тем, что является ярым противником изменения правил определения офсайда.

Он жестко раскритиковал идею сделать 10-сантиметровый зазор между обороняющимся и атакующим игроком, не влияющий на положение «вне игры».

«Просто нужно провести черту где-то. С этим надо покончить. Есть и другие элементы VAR, которые можно упростить. Те, в которых решения требуют немного большего баланса, когда один судья что-то дает, а другой нет. Нам нужно найти гораздо более сбалансированное представление об этом. Офсайд я бы оставил в покое. Если ты в офсайде, то ты в офсайде», — сказал специалист.

В настоящее время «Бернли» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. У команды после 29 матчей в активе 39 очков и разница мячей »-4». Этого вполне хватит для того, чтобы остаться в высшем английском дивизионе на следующий сезон. А если подопечные Шона Дайча будут удачливы, то вполне вероятно, что мы снова увидим этот уютный и провинциальный клуб в европейских турнирах. До зоны Лиги Европы всего четыре очка, а значит вся борьба еще впереди.

Лишь бы только сам чемпионат возобновился. До 4 апреля — пауза из-за пандемии коронавируса.