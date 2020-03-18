Убыточный карантин: клубам Англии грозит банкротство

Эпидемия китайского коронавируса COVID-2019 фактически парализовала спортивную жизнь всего мира, не только оставив без матчей болельщиков, но и лишив спортсменов и сотрудников клубов возможности выполнять свою работу. С 16 марта весь европейский футбол окончательно остановился как минимум до того момента, пока ситуация с распространением инфекции не будет взята под контроль. Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пришлось на год перенести чемпионат Европы — 2020, и это решение поддержали клубы и лиги, которым чрезвычайно важно доиграть свой внутренний сезон.

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На текущий момент ведущие первенства континента — Английская премьер-лига (АПЛ), итальянская Серия А, испанская Ла Лига и немецкая Бундеслига — официально поставили сезон на паузу до 3-4 апреля. Эти сроки могут корректироваться по мере возрастания угрозы коронавируса. При этом доигровка сезона представляет интерес для всех лиг: из-за отсутствия футбола клубы теряют выплаты от трансляций, которые зачастую составляют большую часть дохода.

Особенно остро ситуация обстоит на Туманном Альбионе, где не сыграно наибольшее количество матчей — 92.

По информации The Sun, боссы АПЛ активно ищут возможности проведения оставшихся игр в сложившихся обстоятельствах. Источник пишет, что одним из вариантов может стать доигровка чемпионата при закрытых трибунах и на нейтральном поле. Эта схема предполагает, что все матчи состоятся, например, в Мидлендсе, Бирмингем. В один день может быть сыграно по несколько встреч, а команды будут выступать через каждые три дня. Зрителям при этом будет строго воспрещен вход не только на стадион, но и на территорию арены.

Преимущество идеи в том, что эти действия позволят минимизировать количество медицинского персонала и полицейских на стадионах, а также помогут избежать ситуации, произошедшей в матче Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией», когда фанаты, несмотря на запрет присутствовать на трибунах в связи с угрозой коронавируса, толпой собрались возле «Парк дэ Пранс».

Полны решимости доиграть сезон и в низших британских дивизионах, где для этого есть особые основания.

Как сообщает Daily Mail, на днях руководители клубов Чемпионшипа (вторая по значимости лига в Англии) провели экстренное совещание по телефону, на котором большинство высказалось за то, чтобы оставшиеся туры были проведены во что бы то ни стало. Команды готовы принять радикальные меры — играть без зрителей, если потребуется. В этом случае для владельцев сезонных абонементов будет предусмотрен бесплатный доступ к специальной платформе, чтобы смотреть матчи в режиме онлайн. Трансляции отдельных игр смогут приобрести и те, у кого нет абонемента.

Тем временем из-за коронавируса и, как следствие, отсутствия доходов от матчей некоторые команды в Британии переживают серьезный кризис. «Барнет», выступающий в Национальной лиге (пятый дивизион), был вынужден провести массовые сокращения — более 60 сотрудников, которые не защищены контрактами, были уволены, поскольку клуб оказался финансово несостоятельным. Как говорится в заявлении «Барнета», существенно увеличились эксплуатационные потери. Председатель «пчел» Тони Клеантус призвал АПЛ помочь командам, оказавшимся в аналогичной ситуации, уточнив, что их прецедент не единственный.

На случай чрезвычайных ситуаций, подобных пандемии COVID-2019, существуют специальных страховки, которые должны покрывать расходы клубов на время, когда они не могут функционировать в нормальном режиме. Однако суть в том, что клубы приобретали страховые полисы еще до того, как новый штамм китайского коронавируса существовал — то есть в условиях сделки эта болезнь не прописана.

Это означает, что страховые компании имеют законные основания не компенсировать командам часть потери дохода от отмененных матчей. Другое дело, что даже в том случае, если страховщики согласятся платить, то не покроют и 50% убытка. Именно поэтому клубы Англии — от АПЛ до Национальной лиги — так отчаянно ищут способы доиграть сезон.

Напомним, что вспышка нового коронавируса, впоследствии получившая статус пандемии, впервые была зафиксирована в китайском Ухане, провинция Хубэй. На текущий момент заболевание, передающееся от человека к человеку воздушно-капельным путем, распространилось более чем на 150 стран. В Европе эпицентром эпидемии стала Италия. Общее количество случаев заражение в мире достигло 199 тыс., более 82 тыс. пациентов вылечились, 7,9 тыс. — скончались.