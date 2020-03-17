ФИФА под ударом: к чему приведет перенос Евро-2020

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ходе видеоконференции с 55 членами национальных федераций, входящих под эгиду организации, принял решение о переносе чемпионата Европы на следующее лето. Главный футбольный турнир года должен был пройти с 12 июня по 12 июля, однако в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и паузой практически во всех национальных первенствах Евро-2020 состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021-го. Турнир должен пройти в 12 странах, в том числе и в России — четыре матча чемпионата примет Санкт-Петербург. Вместе с этим ожидаемо был отменен и первый подготовительный сбор российской команды, которую возглавляет Станислав Черчесов: контрольные матчи со сборными Швеции и Молдавии, запланированные на 28 и 31 марта соответственно, не состоятся.

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Примеру УЕФА последовала Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ), которая перенесла на следующее лето розыгрыш Кубка Америки (турнир должен был пройти в Аргентине и Колумбии также с 12 июня по 12 июля этого года).

Consequкncia уbvia dos adiamentos de Euro e Copa Amйrica para 2021: a primeira ediзгo do super Mundial de Clubes da Fifa, aquele com 24 times, terб que ser repensado. A estreia seria na China, no verгo europeu de 2021. Nгo tem mais como #feedcoronavirus — Martнn Fernandez (@mart_fern) March 17, 2020

В связи с этим у УЕФА и КОНМЕБОЛ возник формальный конфликт интересов с Международной федерацией футбола (ФИФА).

С 17 июня по 4 июля 2021 года должен пройти клубный чемпионат мира. Турнир примут сразу несколько городов Китая: Шанхай, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Ухань, Шэньян, Цзинань, Ханчжоу и Далянь. Однако в свете последних событий, связанных с пандемией коронавируса, ФИФА приняла решение о переносе соревнований.

«Мир столкнулся с беспрецедентной проблемой. Сейчас, безусловно, необходимы глобальные и коллективные ответные меры. В этот критический момент мы соглашаемся на сотрудничество и взаимоуважение при принятии решений. В футболе необходимо найти подходящие и справедливые решения на глобальном уровне. Это требует единства, солидарности и общего чувства ответственности, и мы должны думать обо всех тех, кто во всем мире может пострадать от наших решений. ФИФА получила запросы от УЕФА и КОНМЕБОЛ об отсрочке Евро-2020 и Кубка Америки соответственно. В связи с этим мы переносим клубный чемпионат мира на неопределенный срок», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Данный вердикт ФИФА был прогнозируемым, однако с потерей своего зарезервированного календарного слота федерации придется учесть ряд особенностей.

Во-первых, сам COVID-19 в Китае. Вспышка нового типа коронавируса возникла как раз в Поднебесной еще в декабре прошлого года, причем в Ухане, городе, который должен принять несколько матчей клубного чемпионата. По всему миру, согласно данным портала SCMP, на данный момент насчитывается почти 183 тысячи случаев заражения инфекцией, свыше 76,5 тысячи человек уже успели выздороветь, а 7415 от вируса скончались. В Китае, который является главным очагом болезни, количество больных составляет 80,8 тысячи людей, 3226 человек умерли. Правда, при этом темпы роста заболевания в последние дни значительно снизились, а китайские врачи завершают исследования препаратов от коронавируса и готовятся к их тестированию на людях, которые переживают тяжелую форму инфекции.

В КНР уверены, что ситуация налаживается. В связи с этим уже через месяц, 18 апреля, планируется старт национальной футбольной лиги, которая была ранее перенесена на неопределенный срок. С этой точки зрения ФИФА не видела повода для изменения календаря клубного чемпионата мира.

Во-вторых, все планы по проведению турнира разрушены.

В данный период клубы ожидают межсезонья, а многие футболисты отправятся в расположение своих национальных сборных для участия в континентальных первенствах. Формат же клубного чемпионата мира предполагает серьезные изменения. Сам турнир проводится еще с 2000 года, однако в нем участвовали только семь лучших клубов из шести континентальных федераций, да и сами соревнования проходили в конце календарного года. Последним победителем такого Кубка является «Ливерпуль», наиболее титулованным остается мадридский «Реал». Новый же формат клубного ЧМ подразумевает собой участие 24 клубов, а турнир реорганизован для замены Кубка конфедераций (соревнование среди восьми национальных сборных, проводимое за год до чемпионата мира, но расформированное после 2017 года). Причем соревнования будут проходить раз в четыре года.

Как утверждал президент ФИФА Джанни Инфантино, замена Кубка конфедераций на клубный ЧМ с увеличением числа участников позволит добиться роста аудитории. В число 24 участников должны войти победители и финалисты Лиги чемпионов, а также обладатели кубка Лиги Европы от УЕФА, чемпионы Кубка Либертадорес от КОНМЕБОЛ, победители других континентальных и региональных соревнований, а также клуб-чемпион страны, в который проводится КЧМ. Все команды будут разделены на восемь групп по три в каждой. Их победители пройдут в четвертьфинал, после чего действует обычный формат плей-офф с матчами на вылет.

В УЕФА утверждают, что переговоры с ФИФА прошли быстро и без проблем.

«Благодарю ФИФА и ее президента Джанни Инфантино за понимание. Мне уже сообщили, что международная футбольная федерация сделает все необходимое для того, чтобы наш новый календарь функционировал без проблем. Перед лицом этого кризиса мировой футбол показал себя открытым, солидарным и терпимым», — заявил президент ведомства Александер Чеферин.

Вот только в ноябре-декабре 2022 ФИФА предстоит организовать чемпионат мира в Катаре. Уже весной этого года в Азии и в Южной Америке должны были стартовать отборочные этапы к грядущему мундиалю. Множественные переносы турниров рискуют нанести серьезный удар по календарю и подготовке к мировому первенству, учитывая тот факт, что ЧМ-2022 сам по себе будет самым необычным за всю историю турнира, так как пройдет не летом, а зимой.