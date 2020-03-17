Заплатят клубы и лиги: во сколько обойдется перенос Евро-2020

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет видеоконференцию с участием 55 представителей ассоциаций — членов организации, а также членов Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), на которой будет обсуждаться в том числе и стоящий остро в последние месяцы вопрос возможного переноса чемпионата Европы — 2020. По сообщениям ряда СМИ, итогом саммита станет вывод о том, что проведение континентального первенства грядущим летом — с 12 июня по 12 июля на территории 12 европейских стран — представляется невозможным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.

Среди альтернативных вариантов рассматривается перенос турнира на следующий год или же, как стало известно The Telegraph, проведение Евро в декабре 2020 года. Эти и другие радикальные предложения также войдут в повестку удаленного заседания УЕФА.

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Как утверждает The Athletic, большинство клубов и лиг попросят отложить чемпионат Европы ввиду того, что намерены каким-то образом закончить текущий сезон. Напомним, что 16 марта весь европейский клубный футбол окончательно ушел на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, из-за чего чемпионаты оказались приостановлены на своей концовке. Потенциальная отмена доигровки сезона грозит юридическими проблемами и недовольством спонсоров, поэтому лиги хотят закончить сезон, после чего сборные уже смогут начать подготовку к Евро.

Учитывая масштабы и постоянный рост числа заражений COVID-19, маловероятно, что клубы вернутся к играм раньше лета.

При этом, чтобы минимизировать риски, предлагается схема доигровки туров в июле по системе плей-офф. У этого варианта также есть свои минусы — например, проблемы с контрактами футболистов, которые заканчиваются 30 июня.

По информации L'Equipe, УЕФА склонен к сохранению традиционного формата проведения чемпионата Европы, поэтому лучшим вариантом считает отложить турнир на лето 2021 года, если такая необходимость будет. В том случае, если турниры в конечном итоге так и не возобновятся, УЕФА признает чемпионами нынешних лидеров лиг. По такому же принципу будут определены команды для участия в еврокубках в будущем сезоне.

«Я не знаю, чем все закончится. Но нет сомнений в том, что есть вещи куда более важные, чем Евро-2020. Здоровье людей важнее всего, а потом мы сможем вернуться на стадионы и наслаждаться», — приводит слова главного тренера сборной Италии Роберто Манчини Football Italia.

Важно и то, кто за перенос Евро-2020 в итоге будет платить. По информации источника, УЕФА намерен возложить эту ответственность как раз на клубы и лиги. Организация оценивает возможные потери при годовой отсрочке турнира ориентировочно в более чем €300 млн. По какому принципу будут распределяться выплаты заинтересованных сторон — неизвестно.

Однако на рассмотрение выдвигаются и другие способы выйти из ситуации. Так, по данным AS, Турция предложила УЕФА самостоятельно провести чемпионат Европы на своей территории в запланированные сроки. Турецкая федерация футбола якобы рассчитывает на хорошие отношения президента страны Реджепа Эрдогана с главой УЕФА Александером Чефериным. Впрочем, этот вариант, как считают в прессе, не имеет шансов воплотиться в жизнь, несмотря на относительно низкое количество случаев инфицирования в Турции — 48 человек.

Что важно, на видеоконференции должна стать ясна судьба и еврокубков текущего сезона. На данный момент розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы официально приостановлены. Выход в четвертьфинал ЛЧ себе успели обеспечить только «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг», «Атлетико Мадрид» и «Аталанта», оставшиеся ответные встречи — «Ювентус» — «Лион», «Бавария» — «Челси», «Барселона» — «Наполи» и «Манчестер Сити» — »Реал Мадрид» — сыграны не были. В Лиге Европы же только успел стартовать раунд 1/8 финала, где не все команды провели между с собой даже по одному поединку.

Здесь возможна полная отмена турнира и аннулирование всех результатов, но с последующей потерей спонсорских доходов. Либо, как уверяют испанские СМИ, УЕФА оставшиеся игры проведет в формате мини-турнира по схеме «Финала четырех», подразумевающего, что команды сыграют по одному матчу в полуфинале, после чего состоится финал. В общей сложности, как предполагается, на проведение двух стадий уйдет по четыре дня.

Коронавирусная инфекция COVID-19, которой Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) присвоен статус пандемии, впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре прошлого года. Эпицентром распространения заболевания в Европе стала Италия, где зафиксировано почти 28 тыс. случаев инфицирования. Всего по миру от болезни пострадали более 180 тыс. человек, 8 тыс. из которых умерли, а 80 тыс. — вылечились.