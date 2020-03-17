«Двигаются к депрессии»: как звезды АПЛ переживают карантин

Пока Английская премьер-лига (АПЛ) взяла вынужденную паузу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, футболисты вынуждены коротать время в карантине. Многие из них предпочитают поддерживать форму, тренируясь дома. Как, например, полузащитник лондонского «Арсенала» Дани Себальос:

Свою небольшую домашнюю тренировку испанец сопроводил подписью «Я остаюсь дома», таким образом поддержав челлендж, цель которого мотивировать людей не покидать свое жилье без лишней необходимости во время изоляции:

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«Пришло время подумать и о других, надо нести ответственность за здоровье себя и окружающих. Будьте внимательны. Вместе мы выиграем эту битву!»

Его одноклубник Давид Луиз также не теряет времени зря. В своем Instagram защитник «канониров» продемонстрировал упражнения на растяжку:

Для «Арсенала» текущая пауза очень не кстати — команда под руководством Микела Артеты еще ни разу не проигрывала в матчах Премьер-лиги в 2020 году и набрала хороший ход. Впереди у «пушкарей» десять матчей, а отставание до зоны Лиги чемпионов составляет всего пять очков (напомним, что из-за двухлетнего бана «Манчестер Сити» пятая команда АПЛ по итогам сезона выйдет в главный еврокубковый турнир).

Сам главный тренер «канониров» стал первым наставником, кто заразился коронавирусом. В данный момент он чувствует себя хорошо, а его супруга Лорена Бернал заявила, что если бы не взятые анализы, то никто бы и не мог подумать, что случилось что-то серьезное:

«У моего мужа действительно были симптомы вируса, но в обычной ситуации его бы это не остановило. Он бы просто принял ибупрофен или парацетамол и как ни в чем не бывало пошел бы на работу»,

— написала Бернал в социальной сети.

Стоит отметить, что не все футболисты на карантине безудержно тренируются. Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер предпочитает проводить время со своими детьми:

Молодые футболисты лондонского «Челси», которые еще не успели обзавестись семьей, упорно работают и стараются не терять своей физической формы. Калум-Хадсон-Одои под ритмичную музыку крутит велосипед...

А Миши Батшуайи тяжело дышит в кислородной маске и показывает всем свой бицепс:

«Синие» невольно освободились от борьбы за Лигу чемпионов, проиграв в домашнем матче мюнхенской «Баварии» с разгромным счетом — 0:3. Однако подопечным Фрэнка Лэмпарда еще предстоит борьба за старейший футбольный трофей на планете — Кубок Англии, и за место в групповом этапе главного клубного европейского турнира на следующий сезон. Пока неясно, как и в каком формате пройдет Лига чемпионов сезона-2020/21, но это никак не влияет на приоритет попадания туда для «пенсионеров».

Не все игроки «Челси» занимаются в тренажерном зале — бразилец Виллиан предпочитает исполнять трюки с мячом на крыше своего дома:

Делает он это, как и подобает всякому бразильцу, очень технично.

А вот некоторые игроки своим примером способствуют укреплению здоровья поклонников футбола.

Так, полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Мусса Сиссоко показал правильную технику мытья рук с мылом для того, чтобы минимизировать риски заражение коронавирусом, который может передаваться через непосредственные контакты:

Самый популярный комментарий под этим видео такой: «Когда Муса заканчивает разрывать своих оппонентов по полузащите». И во время пандемии люди продолжают скучать о футболе.

Одним из главных героев прошедшего месяца в Английской премьер-лиге стал новичок «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш, завоевавший приз лучшему игроку февраля. Португалец записал специальное видеообращение, где поблагодарил врачей за помощь в борьбе против коронавируса:

В комментариях неравнодушные болельщики благодарят Фернандеса за теплоту и любовь, а также желают удачи в новой команде.

В целом же, как можно было предположить, в кругу звезд АПЛ на карантине не все так радушно. Так, известный британский психолог Стив Поуп, который известен по работе со многими футболистами с Туманного Альбиона, признался, что в период изоляции он как никогда необходим своим пациентам. По его словам, многие популярные спортсмены страдают от психологических проблем, поскольку лишены возможности играть.

«С тех пор, как власти закрыли игроков на карантин, мой телефон не переставал звонить. Футболисты не знают, куда деть себя, чем себя занять. У игроков АПЛ очень много денег, и, на первый взгляд, им не нужно ни о чем беспокоиться. Но им отчаянно не достает матчей при полном стадионе зрителей, где они чувствуют себя знаменитыми. И поэтому они обращаются к другим вещам, часто плохим или разрушительным», — написал Поуп в колонке для The Sun.

Один из футболистов, имя которого психолог не раскрыл, от скуки изменил своей подруге.

«Он позвонил мне и сказал: «У меня полный прах, я переспал с сестрой моей жены». <...> Те, с кем я уже поговорил, страдают от стресса и беспокойства, двигаются к депрессии. Некоторые опустошены, потому что не знаю не только дату следующего матча, но и то, когда они вернутся к тренировкам со своими партнерами по команде», – рассказал он.