12 стран подождут: чемпионат Европы отложили на год

На 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил важнейшую видеоконференцию с участием представителей всех 55 стран-участников Союза, членов правления Ассоциации европейских клубов, руководства национальных европейских чемпионатов и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

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Участники виртуального заседания во всех деталях обсудили судьбу юбилейного чемпионата Европы (турниру континента — 60 лет) и приняли решение перенести его на следующее лето из-за пандемии коронавируса. Теперь континентальное первенство состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Это первый в истории перенос чемпионата Европы. Оперативнее всех эту новость сообщил на своем официальном сайте Футбольный союз Норвегии, представители которого прямо сейчас участвуют в онлайн-конференции.

Напомним, изначально Евро должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года сразу в 12 странах и 12 разных городах — Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Мюнхене, Риме, Дублине, Бильбао, Глазго и Лондоне. Такой беспрецедентный географический размах объяснялся юбилеем континентального турнира и, по замыслу УЕФА, должен был способствовать сближению народов Европы.

Предполагалось, что турнир превратится в футбольный праздник для всего Старого Света, болельщики будут колесить из одной страны в другую вслед за своей командой, а завершится все это масштабным финалом на 90-тысячной арене «Уэмбли» в Лондоне.

Однако уже за три месяца до начала Евро стало очевидно, что на фоне пандемии коронавируса такие планы выглядят нереалистично.

Даже если с распространением инфекции удастся справиться в ближайшие месяцы, то странам нужно будет в каком-то виде доиграть национальные чемпионаты (пока что все топовые лиги приостановили свои розыгрыши до апреля), а некоторым клубам еще и предстоит принять участие в оставшихся раундах еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

А переносить континентальное первенство на еще более позднее лето довольно проблематично из-за того, что на август пока что запланированы Олимпийские игры в Токио, которые заберут себе внушительную часть аудитории. Если, конечно, коронавирус не продолжит бушевать так, что и Олимпиаду придется отменить.

Именно из таких соображений УЕФА перенес Евро на лето 2021 года. О таком решении заранее предупреждала и член исполкома организации Эвелина Кристиллин, охотно делившаяся со СМИ информацией.

Так, порталу Football Italia специалист еще 14 марта сообщила, что чемпионат Европы будет перенесен на год для того, чтобы предоставить странам время для завершения внутренних первенств (Английской премьер-лиги, Серии А, Примеры, Лиги 1, Российской премьер-лиги и т.д.).

Правда, накануне судьбоносного заседания 17 марта

в СМИ появилась и информация о том, что УЕФА якобы потребует от всех национальных футбольных федераций и даже клубов возместить ущерб за перенос Евро. Учитывая масштабную подготовку, сумма компенсации называлась серьезная — 302 млн евро.

Но официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Также неизвестно, что произойдет с оставшимися матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прессе фигурировала информация о том, что УЕФА планирует сократить розыгрыш и провести оставшиеся раунды в формате «финала четырех». В этом случае все клубы соберутся в одном месте сыграют между собой по одному матчу вместо обычных двух. Так все стадии от четвертьфинала до финала пройдут за четыре дня, и турнир узнает победителя.

По информации AS, «финал четырех» Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, а Лиги Европы — в Гданьске. Видимо, здесь футбольные функционеры исходили из того, где официально зафиксировано меньше случаев заражения COVID-19.

Наконец, остается вопрос о продолжении национальных чемпионатов. Несмотря на вести о том, что Евро отложили на год специально для того, чтобы все внутренние первенства спокойно завершились, футбольные функционеры продолжают бить тревогу.

Например, президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что с большой долей вероятности чемпионат Испании просто не будет доигран.

«На последних выходных я постоянно был на связи с представителями европейских футбольных организаций, президентами национальных лиг Италии, Германии и других стран, а также главами испанских клубов.

Могу сказать, что прямо сейчас все указывает на то, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать.

Коронавирус — это вопрос здоровья, и для этого есть врачи. Мы же здесь, чтобы решить экономический вопрос, который возникнет в скором времени. В этом сезоне осталось сыграть 25 процентов матчей, и в таком случае придется полностью пересматривать бюджет», — цитирует Тебаса AS со ссылкой на Cadena Cope.