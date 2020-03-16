Россия на карантине: Минспорт ввел меры по борьбе с COVID-19

Новый тип коронавируса COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. По России — в частности. Согласно последним официальным данным, на территории Российской Федерации зафиксировано 93 случая заражения инфекцией, из них 20 — в Москве, по 3 в Санкт-Петербурге и Самарской области, еще по одному — в Московской и Кировской областях, в Пермском крае и в Республике Коми. В связи с этим по стране вводятся особые меры по борьбе с распространением вируса. Это же касается и спорта.

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16 марта руководство министерства спорта России во главе с Олегом Матыциным приняло решение отменить проведение всех международных спортивных мероприятий на неопределенный срок.

«Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением решения»

— говорится в пресс-релизе Минспорта.

Помимо этого ведомство вынесло рекомендацию ограничить проведение на территории страны всех межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, а также по возможности перенести их на более поздний срок. Исключение касается только контрольных или отборочных турниров к летним Олимпийским играм — 2020, которые должны пройти этим летом в Токио. При этом уже известно, что чемпионат России по плаванию, являющийся квалификационным к Играм, пройдет в Казани без зрителей.

Уже ранее был отменен чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске, запланированный на 29 марта - 5 апреля. В июне-июле же в России должен был пройти чемпионат Европы по футболу, четыре матча которого примет Санкт-Петербург. О последующих отменах и переносах соревнований Минспорт будет сообщать на своем сайте, где будет создан специальный раздел.

В первую очередь данное постановление коснулось и Москвы. Ранее мэр города Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения массовых мероприятий — в том числе и спортивных, — количество участников которых превышает 5 тысяч человек. Данное постановление действует до 10 апреля этого года. 16 марта же власти столицы России подписали новый указ. Как говорится на сайте Сергея Собянина,

теперь запрещено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек.

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года», — говорится в заявлении.

Данный запрет прямым образом касается футбольной Российскую премьер-лиги и Континентальной хоккейной лиги. Руководители турниров еще не приняли решения об остановке и переносе матчей, однако проведение таковых уже не является возможным, так как даже с учетом отсутствия зрителей на трибунах стадионов количество участников в командах не укладывается в установленный лимит.

До 10 апреля в Москве должны были пройти 4 матча РПЛ: «Локомотив» — «Оренбург» (21 апреля), ЦСКА — «Зенит» (22 марта), «Спартак» — «Уфа» (4 апреля) и «Динамо» — ЦСКА (5 апреля). Все будут отменены. В КХЛ же столица должна принять полуфинальную серию плей-офф Западной конференции между ЦСКА и «Динамо». Все теоретически возможные семь встреч должны были пройти в период с 18 по 30 марта включительно. В Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион России) в Москве должны были пройти пять матчей.

Руководство РПЛ совместно с представителями Российского футбольного союза 17 марта должны провести совещание, на котором будут приняты дальнейшие меры. Вероятнее всего, чиновники постановят приостановить проведение чемпионатов на неопределенный срок, однако есть вероятность полного закрытия той же РПЛ. Об этом уже высказались представители, например, московских «Спартака» и ЦСКА Леонид Федун и Роман Бабаев соответственно. В КХЛ же ситуация должна разрешиться сегодня, 16 марта. С розыгрыша Кубка Гагарина уже снялись два иностранных клуба: финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». За остановку турнира также высказываются и многие хоккеисты.