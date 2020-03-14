Хоккей оставили на лето: Овечкин доиграет сезон

Национальная хоккейная лига 12 марта объявила о приостановке своего сезона из-за ситуации с распространением нового вида коронавируса COVID-19, признанного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

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Остановка сезона случилась уже на его финишной прямой, и сама лига, а также владельцы клубов, имеющие ключевое влияние в принятии решений, рассчитывают на возобновление турнира, прорабатывая в данный момент различные варианты дальнейшего развития событий. Все будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Собственно, НХЛ держалась до последнего, не собираясь останавливать свой чемпионат. Когда в Калифорнии случилась вспышка коронавируса, было объявлено о том, что свои оставшиеся пять домашних матчей регулярного чемпионата при пустых трибунах проведет «Сан-Хосе Шаркс».

Уже перед самой остановкой сезона домашний матч против «Питтсбург Пингвинз» при пустых трибунах анонсировал «Коламбус Блю Джекетс», так как вспышка тогда еще эпидемии добралась и до его штата — Огайо.

Когда же коронавирус был диагностирован у форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Руди Гобера, и баскетбольный сезон был прерван, у НХЛ не осталось вариантов: многие команды НБА играют на тех же аренах, что и хоккейные клубы.

Тем не менее за океаном рассчитывают, что ситуация в скором времени пойдет на спад, и сезон будет доигран, хотя комиссионер лиги Гэри Беттмэн и высказался довольно туманно.

«Мы рассматриваем каждую возможную альтернативу. Мы смотрим на календарь. Мы смотрим на то, что можно сделать и чего нельзя с точки зрения возобновления игр. Конечно, вполне вероятно, что мы будем играть дольше, чем было запланировано, — приводит слова главы НХЛ ее официальный сайт.

— Мы пытаемся понять, какие это могут быть сроки. Мы также пытаемся понять, какие могут быть альтернативы, подходящие к срокам, которые у нас есть. Это пазл, но часть проблемы в том, что нам еще неизвестны все его кусочки.

Так что мы моделируем все возможные альтернативы. Со временем уравнение может меняться, и мы будем под него подстраиваться. То есть у нас нет определенной модели, на которую мы рассчитываем. Модель меняется каждый день. Если, дай бог, пандемия не продолжится, то я рассчитываю на полноценный сезон-2020/21».

Зато важной и куда более подробной информацией поделился журналист Игорь Еронко, пообщавшийся с людьми, работающими в сильнейшей лиге мира, и североамериканскими инсайдерами.

«Висеть на телефоне утомительно, но крайне важно, учитывая, что происходит в НХЛ. Особенно важно для полного понимания, как и что будет происходить за океаном, если пандемия коронавируса все-таки утихнет. Чего б не повисеть, особенно если прибауток с той стороны хватает», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Что ж, время он действительно провел не зря, поделившись с болельщиками и общественностью большим количеством важной информации, проливающей свет на позицию боссов лиги и владельцев клубов и возможное дальнейшее развитие событий.

Во-первых, Еронко сообщил, что владельцы полностью поддержали инициативу Беттмэна приостановить, а не отменить сезон, и планируют обязательно его возобновить.

Главные причины необходимости доигрывать сезон лежат, как обычно, в области экономики. Если текущий сезон не будет доигран, финансовые потери клубов окажутся слишком серьезными.

В данный момент все коллективы лиги должны провести еще от 11 до 14 матчей, а каждая домашняя игра приносит в клубную кассу от $1,5 млн до $3 млн.

Впрочем, существует вероятность, при которой именно чемпионат доигрываться не будет, а плей-офф будет сформирован исходя из текущей ситуации в турнирной таблице, согласно проценту набранных командами очков (из-за неравенства проведенных матчей).

В любом случае, матчи плей-офф приносят еще больший доход, нежели игры чемпионата, и хотя попадут в розыгрыш Кубка Стэнли только 16 команд из 31-го члена лиги, важно закончить сезон абсолютно для всех.

Все дело в том, что потолок зарплат формируется в НХЛ исходя из финансовых показателей лиги. Поскольку до сих пор она демонстрировала рост, он в новом сезоне предполагался на уровне $88 млн, однако в случае полной отмены концовки чемпионата и плей-офф, он составит жалкие $60 млн, что приведет к коллапсу, так как вписаться в такой бюджет смогут лишь пара аутсайдеров — «Детройт» да «Оттава».

Таким образом, неудивительно, что лига уже запросила у всех клубов график занятости их домашних арен аж до конца июля, и хотя сроки контрактов игроков истекают 31 июня, в коллективном соглашении с профсоюзом есть пункт, согласно которому они могут быть продлены на месяц в случае форс-мажорных обстоятельств.

Так что ждите возобновления сезона НХЛ где-то в мае. Владельцы готовы ждать. Игроки тоже. И обе партии очень хотят доиграть сезон, каким бы ни был формат. Чтобы обезопасить себя в дальнейшем. Время есть. И у нас будет летний хоккей, который окажется совсем не летним», – написал Еронко.

Если все пойдет по сценарию с отменой концовки регулярного чемпионата, то пострадают две главные российские звезды лиги прямо сейчас. Занимающий третье место в списке бомбардиров сезона Артемий Панарин вместе со своим «Нью-Йорк Рейнджерс» лишится шансов сыграть в плей-офф, а ведь камбэк «синерубашечников», ведомых им, Павлом Бучневичем и голкипером Игорем Шестеркиным, был одним из самых ярких сюжетов конца регулярки.

Что до Овечкина, то недоигранные матчи уменьшат его шансы догнать в списке снайперов за всю историю легендарного Уэйна Гретцки, от которого российский форвард отстает пока на 190 голов.

Но главное, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» не сможет в этом случае выбить девятый раз в карьере снайперский полтинник за сезон. В данный момент на счету Александра Великого 49 голов...