АПЛ на карантине: какие матчи потеряла Англия из-за COVID-19

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

Первый матч, который был перенесен еще до остановки чемпионата, — это игра 28-го тура между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

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«Канониры» 20 и 27 февраля в Лиге Европы играли с «Олимпиакосом». Позже стало известно о том, что у владельца греческого клуба Евангелоса Маринакиса диагностирован коронавирус COVID-19. На это сразу отреагировала Английская федерация футбола, которая перенесла матч подопечных Микеля Артеты с «горожанами». Как оказалось, небезосновательно: у Артеты тоже было обнаружено опасное заболевание, а весь «Арсенал» был отправлен на карантин.

Игра была бы интересна по двум причинам: подопечные Хосепа Гвардиолы после того, как их команду исключили на два сезона из еврокубков, показывали очень неплохие результаты, справившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1) и одержав на внутренней арене пять побед подряд.

«Арсенал» же выиграл четыре матча подряд на Туманном Альбионе: три — в чемпионате, а еще один — в Кубке Англии. Есть ли связь успешной серии с назначением Артеты, которое начало давать плоды, или же это просто удачное стечение обстоятельств? Ответ мы узнаем не раньше чем через месяц. Дата поединка остается неизвестной.

«Челси» — «Манчестер Сити»

Уже в 31-м туре АПЛ «горожане» должны были сойтись с еще одним гигантом из Лондона. «Челси» Фрэнка Лэмпарда в этом сезоне не балует стабильными результатами, к тому же в первом круге «синие» уступили «Сити» (1:2). Помимо желания взять реванш, лондонский клуб озадачен сохранением места в топ-4 для попадания в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Тем более что текущая еврокубковая кампания для команды в шаге от завершения.

Первый матч 1/8 финала ЛЧ «Челси» с разгромом проиграл мюнхенской «Баварии», причем все три безответных мяча были пропущены на своем поле, что делает шансы «синих» отыграться в Германии призрачными. Хотя и ответная встреча неизвестно когда состоится — Лига чемпионов также приостановлена на неопределенный период из-за пандемии коронавируса.

В АПЛ же подопечные Лэмпарда идут четвертыми, но опережают своих ближайших преследователей — «Манчестер Юнайтед» — всего на три очка. Матч с «Сити» для лондонцев должен был стать настоящим испытанием, а сама игра обещала быть довольно зрелищной.

«Эвертон» — «Ливерпуль»

«Эвертон» — «Ливерпуль — одно из старейших английских дерби. Первый матч был сыгран в далеком 1894 году, а за всю историю противостояния команды встретились 233 раза во всех турнирах (93 победы одержали «красные», 66 — «ириски», а еще 74 матча завершились вничью).

В текущем сезоне подопечные Юргена Клоппа на всех парах мчались к долгожданному чемпионству, которое им не удавалось завоевать с 1990 года. Уже в 30-м туре «Ливерпуль» мог досрочно выиграть АПЛ — для этого (помимо победы «красных» над «Эвертоном») «Манчестер Сити» должен был не выиграть у «Арсенала» и «Бернли». Сложно представить такой расклад, но вероятность все же была.

Даже без чемпионской подоплеки мерсисайдское дерби вызывает интерес у любителей футбола по всему миру. Не важны ни место в таблице, ни турнир, в рамках которого проходит игра.

Матч собрал бы большую зрительскую аудиторию у телевизоров, а уж на «Гудисон Парк» не должно было остаться свободных мест. Теперь же команды определят лучшую команду города в лучшем случае в апреле.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Матч наставника «шпор» Жозе Моуринью против своей бывшей команды. В качестве главного тренера «красных дьяволов» португалец побеждал в Кубке лиги, выигрывал Лигу Европы, а также брал Суперкубок Англии. Однако в национальном чемпионате Особенный не добился особых успехов и был уволен в декабре 2018 года.

В текущем сезоне АПЛ нынешний клуб Моуринью — «Тоттенхэм» — занимает восьмое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков. У команды есть серьезные проблемы с нападающими — из-за травм отсутствуют Гарри Кейн и Сон Хын Мин, а сам Жозе сравнивает команду с «незаряженным пистолетом», имея в виду, что никто не может нанести точный завершающий удар.

А вот у «Манчестер Юнайтед» дела идут гораздо лучше: подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают пятое место в таблице АПЛ, и отставание от четвертой позиции составляет всего три очка.

Еще в декабре казалось, что «красные дьяволы» не смогут бороться за путевку в Лигу чемпионов, но сейчас их шансы довольно высоки. А в прошлом туре был обыгран сам «Манчестер Сити», что придало «МЮ» уверенности в своих силах. Теперь главное не растерять запас прочности до возобновления турнира.