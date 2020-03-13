Последняя битва с Бё: Фуркад завершил карьеру

Заключительный этап Кубка мира-2019/20 по биатлону станет последним в карьере прославленного француза Мартена Фуркада. Об этом спортсмен объявил на своей официальной странице в Facebook.

«Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен. Я вспоминаю места, лица, эмоции, которые сопровождали меня на протяжении карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществились. Я оставляю часть своей жизни позади», — написал он.

Что интересно, несмотря на то что Фуркада всегда недолюбливали в России, в своем прощальном письме он упомянул нашу страну, а также лично Антона Шипулина, ставшего для него одним из главных соперников на протяжении всей карьеры.

Реклама

«Я сражался с Бьорндаленом, Свендсеном, Шипулиным, Шемппом, Бё и другими великими соперниками — всех невозможно упомянуть. <...> Наконец, спасибо всем вам — во Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии. Спасибо за поддержку и любовь», — добавил 31-летний биатлонист.

Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира. Он 149 раз получал медали на Кубке мира, 82 из которых были золотыми. По общему числу побед он уступает только легендарному Уле Эйнара Бьорндалена (90). Всего в копилке француза 28 наград разного отлива чемпионатов мира и 26 «Малых хрустальных глобусов».

Кроме того, он стал первым биатлонистом в истории, которому удалось выиграть Кубок мира семь раз подряд. Фуркаду также принадлежит абсолютный рекорд подиумов за один сезон (22) и по непрерывной серии подиумов (18).

«Я не удивился, результаты его упали еще в прошлом году. В этом чуть выправились, но он, видимо, понял, что на свой уровень ему уже не выйти. Завершать карьеру надо на пике, на триумфе. Думаю, по количеству Кубков мира его никто не обойдет, это невероятно. Сделал все правильно, на взлете, а не так, как Бьорндален, который еле ноги волочил. Но Фуркад — не самый великий биатлонист в истории, он второй после Бьорндалена. Карьера великая, такие люди — редкость. Это величайшее достижение», — заявил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в интервью «Чемпионат.com».

Последним стартом в карьере Фуркада станет восьмой этап Кубка мира, который он завершит гонкой преследования на 12,5 км. На текущий момент он имеет шансы завоевать свой очередной «Большой хрустальный глобус». Главной интригой последнего дня соревнований в Контиолахти станет его борьба с Йоханнесом Бё: норвежец начнет гонку первым, спустя 20 секунд на дистанцию выйдет француз. В прошедшей 12 марта спринтерской гонке Фуркад стал вторым, уступив Бё. Несмотря на это, Фуркад сохраняет первенство в общем зачете Кубка мира, на десять очков опережая Йоханнеса. Тем не менее в правилах прописан вычет очков за две худшие гонки в сезоне, поэтому реальным лидером является как раз Бё.

«Один последний танец... Сложно сказать, кто завтра выиграет Кубок мира, но это точно будет наша последняя битва с Фуркадом. Удачи и спасибо, Мартен! Снимаю шляпу», – написал норвежец.

В нынешнем сезоне на счету француза шесть побед и всего два случая, когда он выпадал из первой десятки. Худший результат — 14-е место. Он забрал золото и бронзу чемпионата мира, а также помог Франции завоевать высшую награду на мировом первенстве.

«Победа в эстафете на ЧМ ускорила мое решение. Я едва сдерживал слезы, а когда у тебя такая реакция — я понял, что это знак, значит, пора заниматься чем-то еще. Не мог представить себе даже сотую всего того, что принес мне биатлон. Все это намного превзошло мои самые смелые мечты», — рассказал Фуркад.

Напомним, что изначально сезон должен был завершиться этапом в Хольменколлене, однако Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить его из-за угрозы распространения китайского коронавируса после соответствующей рекомендации властей Норвегии.

Кроме того, в Контиолахти сезон должны были закрывать заключительные гонки, запланированные на 15 марта, — супермикст и смешанная эстафета. Однако после женского спринта, состоявшегося 13 марта, тренеры и представители сборных на экстренном собрании проголосовали за их отмену. Это произошло на фоне того, что ряд команд — Австрия, Словакия, США и Финляндия — решили досрочно покинуть Финляндию из-за коронавируса.

Ровно год назад принял решение о завершении карьеры старший брат Мартена — Симон Фуркад. Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, трехкратный призер чемпионатов мира в мужской эстафете, обладатель малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок в сезоне2011/12 и трехкратный чемпион мира по летнему биатлону ушел из спорта в возрасте 35 лет.