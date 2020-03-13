Не пустили Украину: российские биатлонистки вернули квоту

Женская сборная России по биатлону заняла итоговое пятое место в общем зачете Кубка наций-2019/20 по итогам прошедших 23 гонок с 6479 набранными очками. Окончательная итоговая таблица стала известно после того, как Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить заключительные гонки восьмого этапа Кубка мира в финском Контиолахти — запланированные на 15 марта супермикст и смешанную эстафету.

Реклама

Биатлон. Кубок наций. Итоговый зачет

1. Норвегия – 7865

2. Германия – 7202

3. Франция – 7058

4. Швеция – 6896

5. Россия – 6479

6. Украина – 6371

До завершения соревнований биатлонисткам осталось пробежать лишь пасьют, тогда как математические шансы догнать россиянок украинские спортсменки имели только в эстафете. Таким образом, Россия благодаря пятому месту в Кубке наций вернула себе максимальную квоту на следующий сезон — в личных гонках Кубка мира нашу команду будут представлять шесть девушек.

Напомним, что 13 марта состоялся женский спринт, победу в котором одержала немка Денизе Херрман. Российские биатлонистки не попали на пьедестал, а лучший результат показала Лариса Куклина, финишировавшая седьмой. По ходу гонки стало известно, что ряд команд — Австрия, Словакия, США и Финляндия — решили досрочно покинуть Финляндию из-за угрозы распространения коронавируса. В конечном итоге тренеры и представители сборных на совещании после завершения спринта проголосовали за отмену супермикста и эстафеты.

«Все команды в одинаковой ситуации. Мы летели в одном самолете со всеми спортсменами. Слава богу, пока заболевших нет, и надеюсь, что не будет. Руководители IBU рекомендовали ограничить контакты, посещение общественных мест. Мы стараемся придерживаться правил. Спортсмены понимают, что ситуация очень серьезная», — приводит слова главного тренера сборной России Анатолия Хованцева «Матч ТВ».

Это значит, что сезон официально будет завершен завтра, 14 марта. Поскольку у девушек ситуация уже ясна, главной интригой станет мужская гонка преследования, где норвежец Йоханнес Бё и француз Мартен Фуркад между собой поборются за «Большой хрустальный глобус». От России гонку побегут Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили

Что касается женщин, то лидерство перед заключительной гонкой сохраняет итальянка Доротея Вирер. Таблица выглядит следующим образом:

Биатлон. Кубок мира. Женщины

Общий зачет после 20-ти гонок

1. Доротея Вирер (Италия) – 781.

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 755.

3. Денизе Херман (Германия) – 720…

18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 344…

20. Лариса Куклина (Россия) – 307.

В качестве мер предосторожности этап Кубка мира в Финляндии проходит при пустых трибунах. При этом сезон должен был завершиться стартом в Хольменколлене (20-22 марта), однако IBU решил его не проводить после рекомендации правительства Норвегии отменить все мероприятия, в которых принимают участие 500 и более человек.

Помимо прочего, ранее также были отменены оставшиеся гонки на юниорском чемпионате Европы, который проходил в австрийском Хохфильцене. Сборная России по итогам состоявшихся гонок завоевала две медали — Амина Иванова принесла в копилку серебро в индивидуальной гонке, а Анастасия Шевченко стала обладательницей бронзы в спринте. При этом чемпионат России должен состояться в запланированные сроки (28 марта — 3 апреля).

«Сейчас не о финансовых потерях надо думать, а беречь спортсменов. В любом случае даже в этой ситуации надо искать положительные моменты: у биатлонистов будет больше времени, чтобы отдохнуть и лучше подготовиться к чемпионату России, который должен пройти в конце марта», – цитирует президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева ТАСС.