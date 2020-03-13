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Финиш сезона в биатлоне: Экхофф и Вирер бьются за Глобус. LIVE

Биатлон. Контиолахти. Женская гонка преследования. ОНЛАЙН

В Контиолахти завершается 8-й этап Кубка мира по биатлону, который проходит без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последней гонки сезона — женского пасьюта, в котором итальянка Доротея Вирер и норвежка Тириль Экхофф ведут напряженную борьбу за Большой Хрустальный глобус. Также в гонке принимают участие россиянки Лариса Куклина, Ирина Старых, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.
Трансляция
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17:58

А вот Маркета Давидова из Чехии попала под удачный отрезок, когда ветер немного успокоился, и без проблем закрыла все мишени! Она становится новым лидером гонки с большим отрывом! Великолепно.

17:57

Подошедшая второй Херрман также промахнулась четыре раза! Не везет немкам. Лидеры у гонки явно сменятся.

17:57

Пройсс промахнулась четыре раза! Это катастрофа. Ветер просто безумный!

17:56

Тем временем немка Пройсс уже подъехала ко второй стрельбе лежа.

17:54

Россиянка Куклина один раз промахнулась, но сохранила свое седьмое место (+52,8 секунды). Юрлова-Перхт показала идеальную стрельбу и поднялась на 28-ю позицию с 46-го! Старых, к сожалению, сделала одну осечку и оказалась на 31-м месте, а Миронова — сразу три (44-я позиция).

17:52

Доротея Вирер тоже не отстрелялась безупречно, но допустила одну осечку, а не две, как ее конкурентка за Большой Хрустальный глобус. Теперь итальянка бежит 14-й, уступая лидеру 1:12 минуты.

17:52

Тириль Экхофф допустила две осечки! С третьей позиции она опустилась на восьмую, проигрывая 53 секунды лидеру.

17:51

Пройсс укротила ветер — просто монстр! Она закрыла все мишени и убежала на трассу с большим отрывом от преследовательниц. Херрман только закончила проходить штрафной круг и теперь идет второй с отставанием 30 секунд.

17:50

Херрман уже на первой стрельбе — лежа. Ветер разрывает флаги. Промахиваться нельзя, за каждую осечку — штрафной круг 150 метров! Но нервы подводят немку — она промахивается дважды.

17:48

На контрольной отметке 1,3 км Херрман удерживает преимущество, Пройсс — вторая (+26,6 секунд), Экхофф — третья (+33).

Куклина держится седьмой, но ее отставание от лидеров увеличивается. Сейчас оно составляет около минуты.

17:47

Россиянка Лариса Куклина стартовала седьмой!

17:46

Претендентка на Большой Хрустальный глобус Тириль Экхофф тоже на трассе!

17:45

Гонка началась! Первой стартовала немка Денизе Херрман, вслед за ней — соотечественница Франциска Пройс.

17:45

Также очень важно отметить, что сегодня трехкратная обладательница Большого Хрустального глобуса Кайса Мякяряйнен завершает карьеру! Это ее последняя гонка. Финка прощается с биатлоном на домашнем этапе Кубка мира. Спасибо легенде за все!

17:42

В гонке принимают участие россиянки Лариса Куклина (стартует 7-й), Ирина Старых (24), Светлана Миронова (44) и Екатерина Юрлова-Перхт (46).

17:40

Учитывая, что побед у Экхофф в этом сезоне больше, то при равенстве очков она обойдет Вирер в конкуренции за Большой Хрустальный глобус. А если учесть, что Тириль стартует сегодня третьей, а Доротея — 19-й, то ситуация кажется безвыходной для итальянки. А ведь она могла легко взять заветный трофей, если бы не провалилась в недавнем спринте, заработала побольше очков и получила выгодную стартовую позицию сегодня. Но Вирер сама испортила себе концовку сезона.

17:35

В этой гонке в драматичной борьбе будет решаться судьба Большого Хрустального глобуса у женщин. В данный момент лидером общего зачета является итальянка Доротея Вирер (781 очко), а ее соперницей является норвежца Тириль Экхофф (755). Кажется, что разрыв между ними достаточно велик — 26 очков, — однако в биатлоне есть правило, согласно которому у спортсмена, пробежавшего все гонки Кубка мира, вычеркивают результаты двух худших стартов сезона.

У Вирер уже отняли от общей суммы 17 очков за 24-место в спринте в Нове-Место и отнимут еще — либо за сегодняшнюю гонку, если она провалится, либо за 23-е место в индивидуальной гонке Поклюки (18 баллов). Предположим, что у итальянки вычитывают 18 очков — тогда сейчас разница между ней и Экхофф сокращается до восьми баллов!

Дело в том, что у норвежки отнимать ничего не будут: одну гонку КМ она пропустила, а в еще одной заняла лишь 59-е место и не набрала очков. Таким образом, Тириль может не опасаться никаких вычетов — надо просто превзойти в сегодняшнем пасьюте Вирер на нужное количество мест, чтобы отыграть разницу из восьми очков.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! Представляем вас текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования, которая проходит в рамках последнего этапа Кубка мира в этом сезоне — в Контиолахти. Начало — в 17.45 мск.