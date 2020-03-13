Финиш сезона в биатлоне: Экхофф и Вирер бьются за Глобус. LIVE

А вот Маркета Давидова из Чехии попала под удачный отрезок, когда ветер немного успокоился, и без проблем закрыла все мишени! Она становится новым лидером гонки с большим отрывом! Великолепно.
Подошедшая второй Херрман также промахнулась четыре раза! Не везет немкам. Лидеры у гонки явно сменятся.
Пройсс промахнулась четыре раза! Это катастрофа. Ветер просто безумный!
Тем временем немка Пройсс уже подъехала ко второй стрельбе лежа.
Россиянка Куклина один раз промахнулась, но сохранила свое седьмое место (+52,8 секунды). Юрлова-Перхт показала идеальную стрельбу и поднялась на 28-ю позицию с 46-го! Старых, к сожалению, сделала одну осечку и оказалась на 31-м месте, а Миронова — сразу три (44-я позиция).
Доротея Вирер тоже не отстрелялась безупречно, но допустила одну осечку, а не две, как ее конкурентка за Большой Хрустальный глобус. Теперь итальянка бежит 14-й, уступая лидеру 1:12 минуты.
Тириль Экхофф допустила две осечки! С третьей позиции она опустилась на восьмую, проигрывая 53 секунды лидеру.
Пройсс укротила ветер — просто монстр! Она закрыла все мишени и убежала на трассу с большим отрывом от преследовательниц. Херрман только закончила проходить штрафной круг и теперь идет второй с отставанием 30 секунд.
Херрман уже на первой стрельбе — лежа. Ветер разрывает флаги. Промахиваться нельзя, за каждую осечку — штрафной круг 150 метров! Но нервы подводят немку — она промахивается дважды.
На контрольной отметке 1,3 км Херрман удерживает преимущество, Пройсс — вторая (+26,6 секунд), Экхофф — третья (+33).
Куклина держится седьмой, но ее отставание от лидеров увеличивается. Сейчас оно составляет около минуты.
Россиянка Лариса Куклина стартовала седьмой!
Претендентка на Большой Хрустальный глобус Тириль Экхофф тоже на трассе!
Гонка началась! Первой стартовала немка Денизе Херрман, вслед за ней — соотечественница Франциска Пройс.
Также очень важно отметить, что сегодня трехкратная обладательница Большого Хрустального глобуса Кайса Мякяряйнен завершает карьеру! Это ее последняя гонка. Финка прощается с биатлоном на домашнем этапе Кубка мира. Спасибо легенде за все!
В гонке принимают участие россиянки Лариса Куклина (стартует 7-й), Ирина Старых (24), Светлана Миронова (44) и Екатерина Юрлова-Перхт (46).
Учитывая, что побед у Экхофф в этом сезоне больше, то при равенстве очков она обойдет Вирер в конкуренции за Большой Хрустальный глобус. А если учесть, что Тириль стартует сегодня третьей, а Доротея — 19-й, то ситуация кажется безвыходной для итальянки. А ведь она могла легко взять заветный трофей, если бы не провалилась в недавнем спринте, заработала побольше очков и получила выгодную стартовую позицию сегодня. Но Вирер сама испортила себе концовку сезона.
В этой гонке в драматичной борьбе будет решаться судьба Большого Хрустального глобуса у женщин. В данный момент лидером общего зачета является итальянка Доротея Вирер (781 очко), а ее соперницей является норвежца Тириль Экхофф (755). Кажется, что разрыв между ними достаточно велик — 26 очков, — однако в биатлоне есть правило, согласно которому у спортсмена, пробежавшего все гонки Кубка мира, вычеркивают результаты двух худших стартов сезона.
У Вирер уже отняли от общей суммы 17 очков за 24-место в спринте в Нове-Место и отнимут еще — либо за сегодняшнюю гонку, если она провалится, либо за 23-е место в индивидуальной гонке Поклюки (18 баллов). Предположим, что у итальянки вычитывают 18 очков — тогда сейчас разница между ней и Экхофф сокращается до восьми баллов!
Дело в том, что у норвежки отнимать ничего не будут: одну гонку КМ она пропустила, а в еще одной заняла лишь 59-е место и не набрала очков. Таким образом, Тириль может не опасаться никаких вычетов — надо просто превзойти в сегодняшнем пасьюте Вирер на нужное количество мест, чтобы отыграть разницу из восьми очков.
Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! Представляем вас текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования, которая проходит в рамках последнего этапа Кубка мира в этом сезоне — в Контиолахти. Начало — в 17.45 мск.