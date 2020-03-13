Финиш сезона в биатлоне: Экхофф и Вирер бьются за Глобус. LIVE

В этой гонке в драматичной борьбе будет решаться судьба Большого Хрустального глобуса у женщин. В данный момент лидером общего зачета является итальянка Доротея Вирер (781 очко), а ее соперницей является норвежца Тириль Экхофф (755). Кажется, что разрыв между ними достаточно велик — 26 очков, — однако в биатлоне есть правило, согласно которому у спортсмена, пробежавшего все гонки Кубка мира, вычеркивают результаты двух худших стартов сезона.

У Вирер уже отняли от общей суммы 17 очков за 24-место в спринте в Нове-Место и отнимут еще — либо за сегодняшнюю гонку, если она провалится, либо за 23-е место в индивидуальной гонке Поклюки (18 баллов). Предположим, что у итальянки вычитывают 18 очков — тогда сейчас разница между ней и Экхофф сокращается до восьми баллов!

Дело в том, что у норвежки отнимать ничего не будут: одну гонку КМ она пропустила, а в еще одной заняла лишь 59-е место и не набрала очков. Таким образом, Тириль может не опасаться никаких вычетов — надо просто превзойти в сегодняшнем пасьюте Вирер на нужное количество мест, чтобы отыграть разницу из восьми очков.