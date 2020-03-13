«Беспрецедентная ситуация»: АПЛ закрыли из-за пандемии

АПЛ поставили на паузу

Официально: сезон в Английской премьер-лиге приостановлен до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.

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В этот период должны состояться три тура чемпионата — с 30-го по 32-й, — однако теперь их придется наверстывать позднее.

Приостановка коснулась не только Премьер-лиги, но и низших дивизионов, а также высшей женской лиги Англии — в общем, всего профессионального футбола.

Организации, которые отвечают за проведение этих турниров на Туманном Альбионе, опубликовали совместное заявление на сайте АПЛ:

«Премьер-лига, Футбольная ассоциация Англии (FA), Английская футбольная лига (EFL — отвечает за Чемпионшип, Лигу 1 и 2), а также Женская суперлига Футбольной ассоциации Англии приняли единогласное решение перенести все матчи профессионального футбола.

Возвращение к играм планируется 4 апреля — с учетом медицинских рекомендаций и наличия необходимых условий».

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс прокомментировал ситуацию следующим образом:

«В первую очередь мы желаем главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете и игроку «Челси» Каллуму Хадсону-Одои скорейшего выздоровления, как и всем остальным, кто заразился коронавирусом.

В этой беспрецедентной ситуации мы тесно сотрудничаем с клубами, правительством Великобритании, FA и EFL и гарантируем, что здоровье и благополучие игроков, сотрудников команд и болельщиков остаются для нас приоритетом».

Кроме того, в заявлении на сайте АПЛ сообщается, что для перенесенных встреч будет составлен новый календарь.

Клубы на карантине

Решение о приостановке было довольно ожидаемым, учитывая, что из-за коронавируса на карантин в Англии закрываются целые клубы, отказываясь от участия в матчах. Так, из-за положительного теста на инфекцию у Микеля Артеты «Арсенал» закрыл тренировочные центры своей основной команды и молодежки.

Все игроки, тренерский штаб и персонал были самоизолированы в квартирах, чтобы не распространять вирус.

Естественно, никаких тренировок не проводится, и на своем официальном сайте «Арсенал» еще до приостановки чемпионата сообщил, что в ближайших матчах участия не примет:

«Наши тренировочные базы будут подвергнуты тщательной обработке. Мы точно будем не в состоянии провести несколько следующих встреч в те даты, на которые они были запланированы. Мы сообщим болельщикам информацию о том, как вернуть деньги за билеты. В данный момент мы работаем над тем, чтобы установить личности всех людей, которые в последнее время тесно контактировали с Артетой. Мы проинформируем их о случившемся и позаботимся, чтобы они соблюдали самоизоляцию».

Точно такая же история произошла с «Челси» — с той лишь разницей, что зараженным оказался не главный тренер, а игрок.

19-летнего вингера Каллума Хадсона-Одои, у которого проявились симптомы легкой простуды, 12 марта попросили сдать тест на коронавирус — и он оказался положительным.

Игрок тут же был отделен от команды, а весь состав клуба, тренерский штаб и часть сотрудников «Челси» отправили на самоизоляцию. Здание тренировочного комплекса, в котором располагалась главная мужская команда, было закрыто.

При этом Каллум в целом чувствовал себя неплохо и спустя всего день после положительного теста объявил, что излечился.

«Всем привет! Как вы могли слышать, в последние пару дней у меня был вирус, но я уже выздоровел. Я соблюдаю все медицинские рекомендации и пробуду в самоизоляции еще неделю. Надеюсь, что скоро увижу всех и вернусь на поле. Берегите себя», — заявил вингер в видеообращении в Twitter.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I'm feeling good and hope to see you all soon!! pic.twitter.com/hn5d0ikm60 — Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020

Однако даже такое быстрое выздоровление Каллума не повлияет на то, что его одноклубникам придется еще какое-то время пробыть на карантине.

В таком же положении оказался и «Эвертон» — у одного из футболистов основной команды появились симптомы коронавируса, и в целях предосторожности весь состав и тренеры отправились на самоизоляцию. Более того, были закрыты почти все здания клуба: стадион «Гудисон Парк», тренировочная база, штаб-квартира и все магазины с клубной атрибутикой, кроме одного.

В «Лестере» заболели сразу три игрока, однако подтверждения того, что их поразил именно коронавирус, пока не появилось, поэтому на карантин отправили только этих футболистов, а остальная команда продолжила тренировки.

В «Борнмуте» на самоизоляции оказался вратарь Артур Боруц и четыре представителя персонала, в «Манчестер Сити» — защитник Бенжамен Менди…

В общем, с такими потерями и уходом некоторых команд на карантин в полном составе было очевидно, что английский футбол не может функционировать дальше.

Остается надеяться, что за следующие две недели ситуация прояснится, хотя тот факт, что матчи еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы — перенесли на неопределенный срок, наводит на мысли о том, что эта неопределенность может распространиться на все чемпионаты.