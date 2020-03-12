Неизбежность: Евро-2020 и Лигу чемпионов ждет перенос

Новый тип коронавируса COVID-19 усиливает обороты и продолжает нещадно бить по всему миру. Еще вчера вечером, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию болезни.

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"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Из-за стремительного распространения вируса многие европейские футбольные чемпионаты уже начали применять особые меры. Итальянская Серия А, испанская Примера, нидерландская Эредивизия, ирландская Лига, чемпионаты Дании и Чехии уже приняли решение о временной приостановке первенств, а Английская премьер-лига, первенство Польши ближайшие матчи будут проводить без зрителей. Похожий сценарий ждет и Российскую премьер-лигу: некоторые клубы ограничивают или прекращают продажу билетов, а «Урал» уже заявил, что три следующие встречи пройдут при пустых трибунах. Естественно, подобные меры не могли не коснуться и еврокубковых турниров.

В итоге следующие стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы с наибольшей долей вероятности будут перенесены на неопределенный срок.

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Официально об этом будет объявлено на ближайшем заседании совета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта. Причем собрание состоится по удаленному доступу: представители федераций, которые входят в состав УЕФА, обсудят дальнейшие меры по видеоконференции.

«В свете происходящих изменений в распространении COVID-19 по всей Европе и новых данных ВОЗ УЕФА сегодня пригласил представителей своих 55 членов ассоциаций, сотрудников ассоциации европейских клубов (ECA) и представителей международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) принять участие в видеоконференции 17 марта, чтобы обсудить следующие шаги по препятствию распространения вспышки вируса в футболе. Обсуждение коснется всех внутренних и европейских соревнований, а также чемпионата Европы-2020», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте УЕФА.

Многие известные журналисты-инсайдеры утверждают, что решение хоть и не объявлено официально, но уже принято — Лига чемпионов и Лига Европы будут доиграны позднее, а главное и самое ожидаемое первенство континента этим летом не состоится — Евро-2020 перенесут на лето 2021 года.

Uefa must announce today the suspension of Champions League and Europa League — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 12, 2020

Против подобного сценария руководство УЕФА в лице президента Союза Александера Чеферина высказывалось активно и на протяжении долгого периода времени, однако данный исход кажется неизбежным. Основная причина — национальные первенства и еврокубки попросту не смогут быть завершены до старта чемпионата Европы, который был запланирован на 12 июня.

Что касается матчей еврокубков, то перенос игр также является вынужденным. Еще ранее стало известно, что матчи 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» были перенесены: «Хетафе» отказался ехать в Милан на игру с нерадзурри, да и в Италии уже объявлен карантин по всей стране, «Севилья» же также не дождется своего соперника — местные власти запретили самолету с командой из Рима садиться в Испании.

Изначально УЕФА предложил «Интеру» и «Роме» в сложившейся ситуации добровольно отказаться от участия в Лиге Европы, чтобы не навредить календарю всего турнира. Однако два итальянских клуба ответили на это отказом. Ожидалось, что УЕФА примет решение о принудительном исключении команд, однако от этого Союз отошел и взял время на рассмотрение ситуации.

Не будут сыграны и два матча в Лиге чемпионов: «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион». В этих двух случаях проблемы посерьезнее.

Накануне стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал защитник «Юве» Даниеле Ругани. В связи с этим вся команда была закрыта на карантин, а звезда «Старой синьоры» Криштиану Роналду решил остаться дома в Португалии и не возвращаться в Турин.

На карантин закрыт и мадридский «Реал», причем не только футбольная команда, а весь спортивный клуб «сливочных». У одного из игроков баскетбольного «Реала» был также обнаружен коронавирус. Имя баскетболиста не называется. В Мадриде приняли решение об изоляции спортсменов. Дело в том, что футболисты и баскетболисты «Реала» занимаются в одном центре, потому все тренировки на данный момент отменены.

Согласно данным УЕФА, две перенесенные встречи должны пройти 17 марта.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19 произошла в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. Сейчас в стране зафиксировано 80793 случая заражения, во всем мире же — 126906. Всего носители инфекции обнаружены в 113 странах, количество выздоровевших превысило 68 тысяч человек, скончались 4623 человека.