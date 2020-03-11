Коронавирус добрался до Англии: в АПЛ перенесен первый матч

В среду, 11 марта, должен был состояться перенесенный матч 28-го тура Английской премьер-лиги между действующим чемпионом «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом» на «Этихад Стэдиум». Однако в планы проведения столь значимой игры чемпионата вмешался коронавирус: серьезная угроза добралась и до Туманного Альбиона.

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Причиной переноса игры стал зараженный опасным вирусом владелец греческого «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис. Функционер побывал в Лондоне на матче 1/16 финала Лиги Европы, где его команда сумела обыграть «канониров» и выйти в следующий раунд соревнований. Также грек 6 марта находился на игре английского Чемпионшипа между «Ноттингемом» и «Миллуолом».

«Новый вирус «посетил» меня, и я чувствую, что обязан уведомить об этом общество. Чувствую себя хорошо, так как я принял все необходимые меры и следую инструкциям медиков. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления»,

— заявил Маринакис.

Чем это все может грозить?

Если коротко — большими неприятностями. «Пушкари» уже отправили нескольких игроков на домашний двухнедельный карантин, также в зону отчуждения попали четыре сотрудника клуба, контактировавшие с Маринакисом в ложе во время еврокубковой игры.

Для профилактики и недопущения распространения инфекции уже перенесена на более поздний срок игра между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», но остальные матчи Английской премьер-лиги должны состояться согласно составленному ранее расписанию. При этом, в отличии от итальянской Серии А, где несколько матчей прошедшего тура прошли без зрителей, АПЛ до подобных мер еще не дошла.

В мире объявлена пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 11 марта по московскому времени объявила тенденцию по распространению коронавирусной инфекции пандемией. Это значит, что ситуация достигла крайнего момента и переросла в необычайно сильную эпидемию, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории многих стран мира.

"WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что на протяжении уже многих дней призывает все государства мира к принятию срочных мер по борьбе с увеличением количества заболевших новой и неизведанной инфекцией людей. Также он отметил, что необходимо соблюдать баланс между защитой здоровья, минимизацией экономических и социальных потрясений и соблюдением прав человека.

О том, как это повлияет на дальнейшее проведение футбольных чемпионатов в Европе сказать непросто, но тенденцию точно нельзя назвать положительной: в Италии на месяц приостановлен чемпионат страны, это же ждет испанскую Примеру, в Польше и Украине ближайшие два тура пройдут без зрителей, а в Германии появился первый профессиональный футболист, заразившийся коронавирусом.

Им стал защитник «Ганновера-96» Тимо Хюберс.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист не контактировал с членами тренерского штаба и одноклубниками, но, несмотря на это, весь персонал пройдет медицинское обследование с целью выявления симптомов коронавирусной инфекции.

Весь европейский футбол под угрозой

С большой долей вероятности национальным первенствам грозят серьезные последствия — переносить до бесконечности матчи чемпионата на поздние сроки нельзя. В какой-то момент все равно придется провести ранее отложенные игры, только вот календарь не резиновый — стартующее в июне Евро-2020 никто переносить, а тем более отменять не собирается. Такую информацию лично сообщил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

Но не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Организация уже начала перенос матчей 1/8 финала Лиги Европы на другие даты: под это решение попал матч миланского «Интера» и «Хетафе», который должен был пройти на стадионе «Джузеппе Меацца», а также противостояние между андалусийской «Севильей» и итальянской «Ромой».

Что касается английского чемпионата и соблюдения его сроков, то все еще может измениться.

И шутка о том, что «Ливерпуль» так и не получит свой первый кубок за победу в Премьер-лиге, имеет все шансы перестать быть шуткой.