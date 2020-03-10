«Футболисты рискуют»: УЕФА просят перенести Евро из-за вируса

Эпидемия нового типа коронавируса COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. По последним данным, только в Китае — стране-источнике болезни — зафиксированы почти 81 тыс. зараженных, а во всем мире — чуть более 113 тыс. инфицированных. Количество погибших из-за заболевания уже превысило 4 тыс. человек, а в Европе уже не осталось стран, которых вспышка вируса не коснулась. Наибольшее количество заболевших на континенте находится в Италии — вся страна находится на карантине, зараженных — 9172 человека, погибших — 462.

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Все массовые мероприятия в Италии отменены, в том числе и спортивные. Ранее стало известно, что по требованию министерства спорта страны была приостановлена Серия А — ведущий национальный футбольный дивизион. В остальной Европе также закрываются трибуны стадионов: во многих странах уже проводят матчи без зрителей. Это же коснулось и еврокубковых турниров — по требованию УЕФА игры Лиги чемпионов («ПСЖ» — «Боруссия», «Барселона» — «Наполи», «Бавария» — «Челси», «Валенсия» — «Аталанта») и Лиги Европы («Олимпиакос» — «Вулверхэмптон», «Севилья» — «Рома», «Хетафе» — «Интер») состоятся при пустых трибунах.

Позднее же английский таблоид The Sun со ссылкой на Catalunya Radio сообщил, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций рассматривают вариант с полной остановкой двух турниров, начиная со следующих стадий, матчи которых должны пройти в апреле.

Очевидно, что многочисленные переносы (особенно в Италии) и остановки футбольных европейских турниров не только наносят весомые финансовые убытки, но и прибавляют проблем к составлению дальнейшего календаря соревнований.

Это касается и грядущего чемпионата Европы. Как утверждает итальянское издание Tuttosport,

члены ряда футбольных национальных федераций обратились в УЕФА с просьбой отложить проведение Евро-2020.

Более того, источник утверждает, что к руководству Союза обратились «почти все футбольные федерации континента». Отмечается, что основной причиной данного требования является не столько меры предосторожности при распространении вируса, сколько желание завершить все национальные первенства. Напомним, что старт Евро-2020 запланирован на 12 июня. Учитывая, что та же Серия А приостановлена как минимум до апреля, а до конца турнира осталось еще целых 12 туров, провести их в такой короткий срок едва ли представляется возможным. Сокращать же количество матчей футбольные федерации не желают.

Об этом говорил, например, президент итальянской ассоциации футболистов Дамиано Томмази. По его словам, проблема касается не только его страны, но и всей Европы, а перенос континентального первенства — необходимость.

«УЕФА должен рассмотреть возможность переноса Евро-2020, чтобы дать время завершиться национальным чемпионатам. Проблема с коронавирусом не только в Италии. Серия А будет продолжаться без зрителей, но среди футболистов есть те, кто согласен, что необходимо продолжать играть, и те, кто обеспокоен. Мы примем все необходимые меры предосторожности, но игроки на поле каждый раз подвергаются риску. Что еще хуже, так это то, что если один игрок заразится коронавирусом, вероятно, вся команда отправится на карантин», — говорил Томмази.

Одним из вариантов, который предлагают национальные футбольные федерации, является перенос чемпионат Европы на лето 2021 года. Однако в УЕФА на это смотрят крайне скептически.

Еще 2 марта в Амстердаме состоялось заседание исполкома Союза европейских футбольный ассоциаций, и ожидалось, что на нем будет обсуждена ситуация с возможным переносом турнира, однако данный вопрос в повестку дня даже не включили.

После же появления сообщений о просьбах ряда стран о переносе Евро в УЕФА официально заявили, что ситуация с распространением коронавируса находится под мониторингом, а необходимости переносить турнир на другой срок не видят.

«Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем»,

— приводит Sport24 сообщение пресс-службы организации.

Против переноса турнира выступает лично президент УЕФА Александер Чеферин. Основной причиной того, что глава ведомства настаивает на проведении чемпионата Европы в запланированные сроки, являются серьезные проблемы, которые в противном случае затронут Союз. Грядущее континентальное первенство действительно является крайне затруднительным в плане организации — впервые в истории турнир примут сразу 12 стран (Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния и Шотландия).

Сам по себе механизм проведения чемпионата является весьма мощным и сложным, в том числе — и в плане финансов. Отмечается, что организация Евро-2020 во всех 12-ти странах имеет гигантский оборот в порядка €2,5 млрд. Руководство УЕФА на данный момент на такие убытки идти не готово, равно как и проводить матчи турнира без зрителей. На Евро-2020, к слову, продажа билетов идет полным ходом и никакого намека на приостановку процесса реализации со стороны Союза еще не было.

Чемпионат Европы должен стартовать 12 июня этого года на Олимпийском стадионе в Риме и завершиться финальным матчем 12 июля на лондонском «Уэмбли». В России матчи турнира примет стадион в Санкт-Петербурге, на котором будут проведены 4 встречи (три в рамках группового этапа и одна в четвертьфинале).