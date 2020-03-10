Конкуренция с принцем: Мейвезер готов купить «Ньюкасл»

В британской прессе в последние месяцы активно обсуждается возможная смена руководства «Ньюкасл Юнайтед». Нынешний владелец клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) Майк Эшли, миллиардер и хозяин популярной сети спортивных магазинов Sports Direct, по информации Sky Sports и ряда других источников, не против расстаться с контрольным пакетом акций. Одним из претендентов на покупку «сорок» назвал себя бывший чемпион мира в пяти разных весовых категориях и один из самых востребованных боксеров мира Флойд Мейвезер.

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«Тот спорт, который в Европе называется футболом, мы в США называем соккером. «Ньюкасл» — невероятная команда, фантастический клуб. Если вы хотите, чтобы я его купил, дайте знать», — приводит слова Мейвейзера TMZ, обратившегося в этот момент к толпе.

Слова спортсмена позднее подтвердил один из его представителей, заявив, что Флойд действительно заинтересовался покупкой клуба.

Напомним, что 43-летний Мейвезер возглавляет рейтинг самых богатых спортсменов десятилетия. По оценкам журнала Forbes, в период с 2010 по 2019 год он заработал почти $1 млрд, а именно — $915 млн. Это на $115 млн больше, чем любой другой атлет мира. Причем, в отличие от остальных, свое состояние непобежденный американец сколотил без грандиозных спонсорских контрактов и выплат от клубов. За свою карьеру Флойд был участником трех из пяти крупнейших в истории поединков по совокупной сумме сборов. Например, бои против Мэнни Пакьяо и Конора Макгрегора в 2015 и 2017 годах соответственно сделали его богаче более чем на $500 млн.

Учитывая то, что ориентировочная сумма, которую Эшли хочет получить за «Ньюкасл», составляет около $340 млн, боксер может позволить себе купить 100% акций, таким образом сделав себя единственным владельцем клуба.

Однако Мейвезер далеко не единственный, кто предметно изучает вопрос приобретения акций «джорди». В январе СМИ стало известно о том, что инвестировать в покупку «Ньюкасла» готов наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, сын короля Салмана.

В распоряжении 34-летнего политика и бизнесмена находится суверенный фонд его страны, он является вторым заместителем премьер-министра Саудовской Аравии, главой королевского суда и Антикоррупционного комитета, председателем совета по экономической безопасности и развитию страны, а также занимает пост министра обороны. Член королевской семьи, кроме того, руководит правлением благотворительного фонда Мухаммеда бин Салмана (MiSK).

При этом интересно, что арабский фонд принца ради покупки «Ньюкасла» готов объединиться с английским финансистом Амандой Стейвли. Два года назад бизнесвумен самостоятельно предпринимала попытку приобрести «сорок», но получила отказ.

Что касается желания Эшли продать клуб, то здесь звучит одна версия — в период его руководства команда так и не смогла добиться серьезных достижений. Команда вылетела в Чемпионшип, который впоследствии выиграла и вернулась в АПЛ, и на этом весь позитив для черно-белых закончился. Предположительно, миллиардера не устраивают результаты при нынешних вложениях. В нынешнем сезоне «Ньюкасл» едва сумел обезопасить себя от вылета: после 29-ти сыгранных туров «сороки» занимают 13-е место в чемпионате, имея в своем активе всего 35 набранных очков. А вот история приобретения им команды получилось действительно громкой.

В 2012 году предприниматель изначально приобрел 41,6% акций «Ньюкасла» за сумму в районе £55 млн, чтобы начать поглощение клуба. Специально для этой цели был создан «Сент-Джеймс Холдинг», который и выкупил акции, до этого принадлежавшие сэру Джону Холлу, через три учрежденные им предприятия.

Согласно закону Соединенного Королевства о поглощении, покупка более 30% акций обязывает сделать предложение о приобретении оставшейся части по схожей или большей цене. В конечном итоге тогдашний председатель правления «Ньюкасла» Фредди Шеппард ответил согласием и продал свои 29% акций за £37,6 млн. Благодаря этому Эшли увеличил размер своего пакета акций до 77,06%, что позволило ему претендовать на отзыв клуба с фондовой биржи.

В общей сложности миллиардер заплатил £134 млн за 90% процентов акций «Ньюкасла».

Несмотря на хитрую схему, в определенных моментах расчеты бизнесмена в оценке финансового состояния «сорок» дали сбой. Эшли предполагал, что после покупки долг клуба составит не более £70 млн, когда как на деле он был на £30 млн больше. Впрочем, предприниматель тогда отказался от перепродажи, потратив собственные деньги на погашение долга, хотя это и не входило в его планы.