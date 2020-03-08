Гвардиола опускает руки: как «Юнайтед» разнес «Сити»

В 29-м туре АПЛ состоялся один из самых ожидаемых матчей сезона: на «Олд Трафорд» приехал «Манчестер Сити». Игра, интересная вне зависимости от того, на каком месте идут команды в турнирной таблице, какие задачи ставят перед собой в сезоне и в какой форме находятся на данный момент.

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К очной встрече соперники подходили с разным настроением. «Сити» теоретически обеспечил себе выход в Лигу чемпионов на следующий год, а до лидирующего «Ливерпуля» так далеко, что не стоит всерьез задумываться о чемпионстве. «Манчестер Юнайтед» же продолжает борьбу за попадание в самый престижный еврокубковый клубный турнир, отставая на три очка от идущего на четвертом месте «Челси».

Очевидно, что подопечным Уле-Гуннара Сульшера победа в дерби была куда нужнее, чем «Сити». Правда, и коллектив Хосепа Гвардиолы просто так раздавать очки, тем более принципиальнейшему сопернику, не намерен.

«Я не ожидал, что за три-четыре года между нами и «МЮ» будет такой разрыв. Я ценю работу Сульшера, он отлично работает с командой. «Юнайтед» работает над тем, чтобы приблизиться к клубам, которые находятся выше него», — заявил тренер «горожан» перед матчем.

Сульшер же ответил следующим образом: «Сити будет чувствовать себя уверенно. Они в хорошей форме. Обыграли мадридский «Реал» на выезде, выиграли Кубок лиги. Мы будем играть дома, значит, нам придется раскрываться, искать счастье в атаке. Команды вроде «Сити» используют это, если ты не сосредоточен на 100%. Они покажут свой футбол, а мы – свой. Надеюсь, что мы сыграем хорошо».

Первый тайм начался с преимущества «Сити». Опасных моментов у ворот «Юнайтед» не возникало, но «красные дьяволы» были вынуждены наблюдать, как соперник катает мяч. Первые пятнадцать минут не внушали оптимизм поклонникам «МЮ». Позднее момент создал Рахим Стерлинг, который опасно пробил в угол ворот, но Давид Де Хея спас свою команду. Закралось чувство, что рано или поздно команда Гвардиолы забьет.

Немного освоившись, «Юнайтед» взял игру под свой контроль, да и вообще к концу тайма команды поменялись ролями. В итоге «МЮ» открыл счет. Антони Марсьяль отправил мяч в сетку после розыгрыша штрафного. Даже Сульшер не мог поверить в то, что его команда вышла вперед. Настолько удивленными были глаза специалиста.

Второй тайм ознаменовался атаками «Сити». В самом дебюте Агуэро забил, но взятие ворот отменили из-за офсайда, который был зафиксирован видеоассистентами главного арбитра после просмотра повтора. Также у гостей отметился и 19-летний Филип Фоден, который несколько раз опасно выстрелил из-за пределов штрафной. Вообще показательно, что «горожане» пытались поразить ворота дальними ударами. «МЮ» грамотно оборонялся, практически не давая проникнуть в свою штрафную.

Во втором тайме «Сити» владел мячом 80% игрового времени, но это не дало им толкового преимущества. В самой концовке встречи команда Гвардиолы пропустила еще раз.

Вышедший на замену Скотт Мактоминей воспользовался грубой ошибкой Эдерсона: голкипер неудачно ввел мяч в игру, выбросив его точно на ногу игроку «красных дьяволов».

Итог — 2:0, «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за Лигу чемпионов, хотя в середине сезона казалось, что Лига Европы станет для команды Сульшера пределом мечтаний.

Гвардиола, как всегда, отказался критиковать своих подопечных после поражения.

«Играли хорошо, особенно в первом тайме. Отлично контролировали мяч, но не хватило агрессии. Пропустили необязательный гол. Во втором тайме мы выглядели здорово. В целом провели очень неплохой матч. Ошибки — часть игры, я не хочу критиковать игроков», — отметил тренер.

Сульшер же подчеркнул, что доволен игрой своих подопечных и, конечно, результатом.

«У нас было желание бороться, была страсть. «Сити» вынудил нас защищаться, и наши игроки блестяще выполнили свою работу. Нам удалось отодвинуть соперника от ворот. Все сложилось как нельзя лучше. Мы допускали ошибки, но и наш противник тоже. Мы довольны результатом», — сказал норвежский специалист.

После 29-ти туров «Юнайтед» идет на пятой позиции, отставая от «Челси» на все те же три балла. «Сити» же, имеющий еще один матч в запасе, упустил возможность немного сократить отставание от «Ливерпуля» — «красные» опережают команду Гвардиолы на 22 очка. В следующем туре АПЛ «красные дьяволы» сыграют в гостях с «Тоттенхэм Хотспур», а «Сити» проведут перенесенный ранее матч с «Арсеналом» на «Этихаде».