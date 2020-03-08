При одном условии: Хабиб согласился на реванш с Макгрегором

Уже чуть более чем через месяц российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон. В «Барклайс-Центре» в Бруклине в рамках турнира UFC 249 Орел будет защищать свой титул в поединке с американцем Тони Фергюсоном. Разговоров о предстоящем бое достаточно: и по той причине, что эта попытка свести двух бойцов в одной клетке станет уже пятой, и потому, что Хабиб сразится с сильнейшим соперником из всех имеющихся в легком весе.

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Однако не меньше обсуждений (а едва ли и не больше) касается будущего российского непобежденного чемпиона. И сам Хабиб, и в его команде неоднократно подчеркивали, что тот проведет еще два-три поединка, после чего завершит карьеру. Но до этого он должен успеть вновь сойтись в октагоне с Конором Макгрегором. По крайней мере, так планируют сделать в UFC во главе с Даной Уайтом. Президент промоушена публично отмечал, что лига заинтересована организовать реванш Нурмагомедова с Макгрегором, однако есть несколько «но». Во-первых, этого не хочет сам Хабиб. Орел подчеркивал, что Ноториус не вызывает у него интереса как соперник, а если второй бой и проводить, то только после того, как ирландец одержит 10 побед, что, конечно же, сейчас выглядит скорее фантастическим, нежели реальным. Во-вторых, Конору, очевидно, даже с его статусом в UFC нужно заслужить право на титульный поединок в легком дивизионе.

Добиться этого можно, победив кого-нибудь из топовых бойцов легкой весовой категории. Наиболее вероятным является вариант с Джастином Гэтжи. И, как утверждает ряд СМИ, именно победа над американцем станет путем к реваншу с Хабибом. И именно это является главным условием команды Нурмагомедова на повторный бой с Макгрегором.

Американские журналисты ссылаются на менеджера Орла Али Абдель-Азиза, который заверил, что Хабиб в случае защиты титула в поединке против Фергюсона будет готов выйти против Конора, однако тому необходимо одолеть Гэтжи.

Per Khabib Nurmagomedov's (@TeamKhabib) manager Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00), if Khabib defeats Tony Ferguson on April 18, he would not accept a fight against Conor McGregor later this year unless McGregor fights and beats Justin Gaethje first. https://t.co/PkI3WPQZ39 — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) March 8, 2020

Первый бой россиянина с ирландцем состоялся еще в октябре 2018 года в Лас-Вегасе и завершился досрочной победой Нурмагомедова, ловко применившего в четвертом раунде болевой прием на челюсть. После этого Макгрегор не выходил в октагон почти полтора года. Его следующим соперником стал ветеран ММА Дональд Серроне. Ноториус сразился с Ковбоем в полусреднем весе и одержал победу за 40 секунд, нокаутировав американца. Многие выразили скепсис в отношении данного поединка, посчитав, что ирландец не получил никакого сопротивления, да и сам бой был организован лишь для победного возвращения Конора.

Об этом говорил и Хабиб. К слову, Орел также намекал, что если ирландец желает доказать свою состоятельность, то ему нужно выйти против «соперника вроде Гэтжи».

«Конор побеждал очень хороших оппонентов, а теперь побил бойца с тремя победами в десяти последних боях, и все говорят, что он вернулся. Нет, пускай подерется с по-настоящему жестким соперником типа Джастина Гэтжи. И пускай гоняет вес, спускается в легкую категорию. Таково мое мнение. Я не думаю, что Конор избегает именно Гэтжи, он вообще избегает любых тяжелых боев», — утверждал Орел.

То, что Макгрегор «избегает» серьезных соперников, отмечал и сам Гэтжи, который неоднократно публично выражал желание сразиться с эпатажным ирландцем и даже выйти на титульный бой с Нурмагомедовым.

«Нет сомнений, что Конор избегает боя со мной», — цитирует американца BJ Penn.

Очевидно, что если Макгрегор действительно хочет провести реванш с Хабибом, то ему предстоит триумфально вернуться и в легкий дивизион, победив кого-нибудь из топ-5. Но Гэтжи из таковых единственный свободный боец: Фергюсона уже ждет поединок с Нурмагомедовым, а Дастин Порье договорился о схватке с Дэном Хукером. Правда, несмотря на массовые слухи о бое Макгрегор — Гэтжи, Али Абдель-Азиз, также представляющий интересы американца, публично их опровергает.

«Слух о поединке Гэтжи и Макгрегора абсолютная ложь. У Конора была возможность сразиться с Джастином вместо Ковбоя, но он это не сделал. Джастин — претендент номер один и, как сказал Хабиб, Конор должен выиграть десять боев», – написал Абдель-Азиз в Twitter.