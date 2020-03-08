«Позорный чемпион» и лучший женский бой в истории: итоги UFC 248

Возвращение золотого мальчика

В ночь на 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе состоялся очередной номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 248. Событие возглавили сразу два титульных противостояния, однако, даже несмотря на внушительную раскрутку, они вызывали определенный скепсис со стороны болельщиков. Дело в том, что в целом кард больше соответствовал уровню UFC Fight Night, оказавшись совсем скудным на большие имена и противостояния.

Единственным интересным широкому зрителю поединком прелимов было разве что возвращение Шона О'Мэлли. Непобежденный американец по-прежнему остается одним из самых потенциально способных бойцов, однако последние два года он пропустил из-за нарушения антидопинговых правил. Это, правда, не помешало ему без шансов нокаутировать Хосе Киньонеса уже в первом раунде.

Sean O'Malley just put on a masterpiece of a performance. Finished the tough veteran Jose Quinones in one round.#UFC248 pic.twitter.com/t3gBMv75tI — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) March 8, 2020

А вот единственный россиянин, выступавший на турнире, потерпел поражение. Сапарбека Сафарова подписали в UFC еще четыре года назад, но за этот период он сумел одержать лишь одну победу при двух неудачах. Теперь их стало на одну больше: в первом же раунде уроженец Махачкалы сдался бразильцу Родолфо Виейре. Не исключено, что на этом полутяжеловес попрощается с главной лигой мира.

Rodolfo Vieira makes quick work of Saparbeg Safarov moving to 7-0



#UFC248 pic.twitter.com/uIHByyjb2b — MMA GODS (@GodsMma) March 8, 2020

Над коронавирусом не шутят

В со-главном поединке вечера Вэйли Чжан впервые защищала титул чемпионки в минимальном весе, который брутально отстояла у Джессики Андраде в прошлом году. Ее соперница Йоанна Енджейчик в свое время творила историю дивизиона «соломинок», но утратила титул после двух поражений от Роуз Намаюнас. С тех пор пояс ни у кого не задерживался так долго, как у полячки — она успешно защищала его пять раз подряд.

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Что касается Чжан, то 30-летняя китаянка гораздо опытнее Польской Королевы, но на топ-уровне выступает меньше. К тому же она полная противоположность Енджейчик в медийном плане, всегда спокойная и сконцентрированная, когда как польская спортсменка никогда не стеснялась в высказываниях. В частности, она неудачно пошутила и в преддверии боя против Вэйли, упомянув вспышку коронавируса в Китае. Чемпионка выходила на нее с особым настроем...

"This is insane!" @dc_mma nails it when describing the battle between Zhang Weili and @joannamma at #UFC248 pic.twitter.com/kBYYFsmDNT — ESPN MMA (@espnmma) March 8, 2020

В конечном итоге девушки закатили шоу, что называется, на века. 25 минут разменов, после которых лица Чжан и Енджейчик едва ли можно было узнать. Вэйли осталась чемпионкой благодаря решению судей. Эксперты, бойцы и болельщики сошлись во мнении, что это был лучший бой в истории женской MMA.

Women's MMA made the men look terrible at #UFC248 - the ferocity and competitiveness of Weili Zhang and Joanna Jedrzejczyk really put Israel Adesanya and Yoel Romero to shame. pic.twitter.com/pXGviqYyWO — Jake Watt (@JakeChatty) March 8, 2020

А Чжан в свою очередь доказала, что 20-матчевая победная серия была далеко не случайностью. Китаянка не только отомстила сопернице за насмешку над трагедией, но и заставила понять, что становится серьезным именем в UFC.

«Китай столкнулся с огромной проблемой — короновирусом. Но я уверена, что вместе мы все преодолеем. Это был великолепный бой, я знала в его конце, что выигрываю. Мы все здесь — бойцы смешанного стиля, мы должны оставаться примером для нового поколения и демонстрировать уважение в октагоне», — сказала китаянка в послематчевом интервью.

25 минут бега

А вот главный бой получился, мягко говоря, совсем не таким, каким представлялся. Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро — самые зрелищные бойцы среднего веса. Новозеландца называют протеже легендарного Джона Джонса, за 18 боев в профессиональной карьере он ни разу не проиграл, чаще всего заканчивая поединки зрелищными финишами. Чемпионом UFC этнический нигериец стал всего за год, сначала получив временный титул победой над Келвином Гастеллумом, а позднее отобрав основной пояс у Роберта Уиттакера.

Феномен Ромеро же заключается в том, что в апреле ему исполнится 43 года, а кубинец выглядит словно гора мышц. Уиттакер однажды говорил, что любое попадание по нему — это все равно что бить бетонную стену. Трижды Йоэлю выпадал шанс подраться за титул, в двух из которых он не сделал вес. Более того, в последних четырех поединках у него три поражения, а на бой с Адесаньей он вышел только благодаря личному желанию чемпиона и травме Пауло Косты.

Но безжалостной мясорубки не получилось. Первые два раунда Ромеро закрывался и стоял на месте, практически не выбрасывая ударов. Адесанья же пытался работать по сопернику, но в итоге сам перенял такую стратегию, став отбивать претенденту ногу и не сближаясь с ним, а попутно еще и бегая по октагону. Судьи, как это часто бывают в таких боях, взяли сторону чемпиона.

Во время интервью зал гудел так сильно, что Адесанья не мог спокойно дать интервью. Когда наконец наступила относительная тишина, Исраэль сказал, что сделал для победы все необходимое, а реакцию зрителей, которые активно поддерживали Ромеро, осудил. А вот кубинец разразился настоящей тирадой, назвав соперника фейковым чемпионом.

«Это моя победа. Вы слышите людей, это моя победа. У меня один вопрос ко всем. Это тот чемпион, которого вы хотите? Разве он сильный чемпион? Люди хотят видеть бой воинов, а не бегунов. Настоящий чемпион должен стоять в центре клетки и драться, а не бегать. Люди купили трансляцию, чтобы увидеть бой. Они заплатили деньги. Вы должны уважать то, что люди отдают свои деньги. Они много работают, чтобы заработать их. И платят, чтобы увидеть настоящий бой. Такие бои, которые были в Древнем Риме у гладиаторов. Люди не хотят смотреть на бегунов. Если бы они хотели, то посмотрели бы забеги Усэйна Болта», — кричал кубинец.

Продолжил Йоэль уже на пресс-конференции. Причем разошелся настолько, что переводчик, сочтя одну из его фраз расистской, не стал ее озвучивать. Но боец все же вынудил его перевести.

«Недаром у Адесаньи африканское происхождение. Африканцы известны своими врожденными качествами к бегу. Он должен был учесть это в подготовке к бою», — добавил он.

По правде говоря, лукавства в его словах было достаточно, учитывая, что именно он избрал такую стратегию боя и сделал куда меньше, чем Адесанья. Президент UFC Дана Уайт согласился с этим и свалил всю вину на Ромеро, а также признался, что матчмейкеры изначально не хотели организовывать этот бой.

«Матчмейкерам не нравилась идея поединка, но чокнутый фанат во мне сказал: «Вы чего, конечно, надо устроить, это ведь будет зрелище». И нужно отметить, что Адесанья вышел против того, с кем никто связываться не хочет. Да, возможно, нужно было сначала подождать Косту, а потом уже думать о Ромеро, но получилось вот так», — рассказал он после окончания турнира.

While, Romero is saying Adesanya didn't engaged during the fight#UFC248 pic.twitter.com/jAnuqAfr3y — Thada (@rosielikesrosez) March 8, 2020

Следующим соперником Адесаньи с большей долей вероятности станет именно Коста, которого после главного боя на UFC 248 пришлось выводить из зала, поскольку он рвался в октагон и повздорил с Ромеро, а Исраэля назвал «позорным чемпионом». Что касается возрастного кубинца, то вряд ли кто-то удивится, если этот титульник станет для него последним.