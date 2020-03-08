UFC в Лас-Вегасе: Адесанья против Ромеро. LIVE

Первый раунд. Довольно яркая пятиминутка, большую часть которой контролировал именно Гриффин, несколько раз опасно доставший соперника. Оливейра отзащищался, а в концовке едва не провел опасный прием.
Тем временем в клетке появляются полусредневесы Алекс Оливейра и Макс Гриффин. Оба бойца в последнее время часто проигрывают, поэтому не исключено, что сегодня будут защищать свои контракты. Особенно внимание на это надо обратить бразильцу, который уступил в двух своих крайних поединках.
А вот россиянин Сапарбек Сафаров, сегодня дебютировавший в главном промоушене мира, проиграл. Его бой против Родольфо Виейры завершился досрочной победой бразильца. Тот перевёл Сафарова на канвас, где провел удушающий прием и заставил россиянина сдаться.
Обратим внимание и на некоторые бои предварительного карда, которые уже состоялись. Одним из самых ожидаемых событий было возвращение в клетку Шона О'Мэйли, который считается восходящей звездой мировых MMA, но последние два года отсутствовал из-за допингового скандала. Сегодня американец вернулся, и снова с победой: упал Хосе Киньонес, поединок именно с ним в октябре 2018-го был отменен.
Поединки главного карда турнира:
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. В Лас-Вегасе проходит очередной номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 248, в главном поединке которого за титул в среднем дивизионе сразятся чемпион Исраэль Адесанья и претендент на пояс Йоэль Ромеро.