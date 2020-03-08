UFC в Лас-Вегасе: Адесанья против Ромеро. LIVE

Тем временем в клетке появляются полусредневесы Алекс Оливейра и Макс Гриффин. Оба бойца в последнее время часто проигрывают, поэтому не исключено, что сегодня будут защищать свои контракты. Особенно внимание на это надо обратить бразильцу, который уступил в двух своих крайних поединках.