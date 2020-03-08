Одолеть Фуркада и Бё: россияне без Логинова провалили масс-старт

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!
Йоханнес Бе не оставил шансов своим противникам, допустив на дистанции три промаха и отыграв по ходу 25 секунд. На втором месте оказался Эмильян Жаклен из Франции, а закрыл тройку лидеров немец Арнд Пайффер.
Ну что же, подведем немного неутешительные для сборной России итоги. Александр Логинов не смог принять участия из-за состояния здоровья, Матвей Елисеев пришел 16-м, допустив два промаха, а Эдуард Лапытов и вовсе стал третьим с конца — девять промахов.
Китаец Ченг, занявший 24-е место, оказался выше Латыпова. А россиянин оказался всего 28-м. Не его день, определенно, не его.
Елисеев приходит 16-м. Подвела его стрельба, но не сильнее, чем Латыпова (всего у него девять (!) промахов).
Мартен Фуркад лишь 14-й сегодня. Совсем непонятно, что с ходом у легендарного спортсмена.
Француз Жаклен — второй, Пайфер — третий.
В одиночестве на финишной прямой оказывается Бе. Поразительный человек, потрясающий биатлонист!
Но давайте отметим, Жаклен не сдался. пытается он навязать борьбу норвежцу, но...
Елисеев 16-й, а Бе просто летит к финишу, а ведь он промахнулся трижды (!).
На подъеме обходит Йоханнес Жаклена! Ну кто бы сомневался, раз уж двадцать пять секунд отыграл, то свое уже не упустит.
Елисеев — чисто четвертая стрельба! Но мало этого уже, увы.
Жаклен улетает первым с огневого рубежа, Йоханнес уже второй! Пайфер третий, но там отставание больше 20 секунд. Ну какой же красавец Бе!
Елисеев идет 18-м.
А вот у Латыпова за три огневых рубежа восемь промахов. Грустно это все, конечно, большую надежду возлагали на него.
А в лидерах у нас сейчас следующая тройка — Жаклен, Виндиш и Пайффер.
На шестом месте Йоханнес с тремя штрафными кругами, но до лидеров уже 25 секунд. Ход у него сегодня потрясающий, конечно, но сможет ли отыграть этот отрыв — большой вопрос.
Йоханнес мажет вновь, у Фуркада первый промах, а у Матвея сразу два промаха. Обидно, конечно.
Что-то странное с Фуркадом у нас сегодня происходит. Стреляет он чисто, но вот идет он во второй десятке очень уж сильно отступая ходом.
Елисеев выпадает из десятки, хотя ходом уступил лишь несколько секунд. Лидируют немцы на этом этапе.
Латыпов, кстати, промазал на втором огневом рубеже дважды.
На втором огневом рубеже Кристиансен и Кюн без ошибок, Йоханнес опять идет на круг штрафа! Елисеев отстрелял чисто, идет уже восьмым.
Елисеев отыграл несколько позиций — он идет на 13-м месте.
Йоханнес выходит вперед. Пока даже круг штрафа ему не мешает уверенно лидировать.
Фуркад отработал чисто, но идет 14-м. А вот Йоханнес даже после круга уже вырывается на первую позицию.
Кристиансен первым покидает рубеж, Тарьей Бе и Пидручный сразу за ним. Елисеев после чистой работы лишь 17-й, разница уже 20 секунд.
Йоханнес мажет на рубеже единожды, и улетает первым же. Матвей Елисеев — чисто, а вот Латыпов мажет трижды.
Латыпов идет 15-м, Елисеев — 19-й. В 20 секундах от Бе Эдуард.
Уже огромнейший отрыв сделали норвежцы! Просто невероятный для первого круга. Йоханнес просто улетает вперед.
Фуркад и Йоханнес первыми входят в узкий поворот благодаря высокой стартовой позиции, именно они и начинают лидировать.
Началась гонка! Ох, и звездный, конечно, состав у нас. И Фуркад, и братья Бе, и Дестье, и Пайфер.
Таким образом, на масс-старт выйдут два российских спортсмена — Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
Изначально в масс-старте должен был бежать Александр Логинов, однако сегодня стало известно, что он пропустит гонку. Стоит отметить, что эстафету на этапе он также пропустил.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.