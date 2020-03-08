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Одолеть Фуркада и Бё: россияне без Логинова провалили масс-старт

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии

В чешском Нове-Место завершился 7-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта, где победителем стал норвежец Йоханнес Бё, не оставивший шансов своим соперникам. Лидер сборной России Александр Логинов участия в гонке не принял, а Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов не смогли попасть в топ-15 лучших.
Трансляция
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16:37

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!

16:35

Йоханнес Бе не оставил шансов своим противникам, допустив на дистанции три промаха и отыграв по ходу 25 секунд. На втором месте оказался Эмильян Жаклен из Франции, а закрыл тройку лидеров немец Арнд Пайффер.

16:30

Ну что же, подведем немного неутешительные для сборной России итоги. Александр Логинов не смог принять участия из-за состояния здоровья, Матвей Елисеев пришел 16-м, допустив два промаха, а Эдуард Лапытов и вовсе стал третьим с конца — девять промахов.

16:28

Китаец Ченг, занявший 24-е место, оказался выше Латыпова. А россиянин оказался всего 28-м. Не его день, определенно, не его.

16:27

Елисеев приходит 16-м. Подвела его стрельба, но не сильнее, чем Латыпова (всего у него девять (!) промахов).

16:26

Мартен Фуркад лишь 14-й сегодня. Совсем непонятно, что с ходом у легендарного спортсмена.

16:25

Француз Жаклен — второй, Пайфер — третий.

16:25

В одиночестве на финишной прямой оказывается Бе. Поразительный человек, потрясающий биатлонист!

16:23

Но давайте отметим, Жаклен не сдался. пытается он навязать борьбу норвежцу, но...

16:22

Елисеев 16-й, а Бе просто летит к финишу, а ведь он промахнулся трижды (!).

16:50

На подъеме обходит Йоханнес Жаклена! Ну кто бы сомневался, раз уж двадцать пять секунд отыграл, то свое уже не упустит.

16:19

Елисеев — чисто четвертая стрельба! Но мало этого уже, увы.

16:18

Жаклен улетает первым с огневого рубежа, Йоханнес уже второй! Пайфер третий, но там отставание больше 20 секунд. Ну какой же красавец Бе!

16:17

Елисеев идет 18-м.

16:15

А вот у Латыпова за три огневых рубежа восемь промахов. Грустно это все, конечно, большую надежду возлагали на него.

16:13

А в лидерах у нас сейчас следующая тройка — Жаклен, Виндиш и Пайффер.

16:12

На шестом месте Йоханнес с тремя штрафными кругами, но до лидеров уже 25 секунд. Ход у него сегодня потрясающий, конечно, но сможет ли отыграть этот отрыв — большой вопрос.

16:10

Йоханнес мажет вновь, у Фуркада первый промах, а у Матвея сразу два промаха. Обидно, конечно.

16:07

Что-то странное с Фуркадом у нас сегодня происходит. Стреляет он чисто, но вот идет он во второй десятке очень уж сильно отступая ходом.

16:05

Елисеев выпадает из десятки, хотя ходом уступил лишь несколько секунд. Лидируют немцы на этом этапе.

16:03

Латыпов, кстати, промазал на втором огневом рубеже дважды.

16:02

На втором огневом рубеже Кристиансен и Кюн без ошибок, Йоханнес опять идет на круг штрафа! Елисеев отстрелял чисто, идет уже восьмым.

16:00

Елисеев отыграл несколько позиций — он идет на 13-м месте.

15:57

Йоханнес выходит вперед. Пока даже круг штрафа ему не мешает уверенно лидировать.

15:55

Фуркад отработал чисто, но идет 14-м. А вот Йоханнес даже после круга уже вырывается на первую позицию.

15:54

Кристиансен первым покидает рубеж, Тарьей Бе и Пидручный сразу за ним. Елисеев после чистой работы лишь 17-й, разница уже 20 секунд.

15:53

Йоханнес мажет на рубеже единожды, и улетает первым же. Матвей Елисеев — чисто, а вот Латыпов мажет трижды.

15:50

Латыпов идет 15-м, Елисеев — 19-й. В 20 секундах от Бе Эдуард.

15:48

Уже огромнейший отрыв сделали норвежцы! Просто невероятный для первого круга. Йоханнес просто улетает вперед.

15:47

Фуркад и Йоханнес первыми входят в узкий поворот благодаря высокой стартовой позиции, именно они и начинают лидировать.

15:45

Началась гонка! Ох, и звездный, конечно, состав у нас. И Фуркад, и братья Бе, и Дестье, и Пайфер.

15:40

Таким образом, на масс-старт выйдут два российских спортсмена — Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

15:35

Изначально в масс-старте должен был бежать Александр Логинов, однако сегодня стало известно, что он пропустит гонку. Стоит отметить, что эстафету на этапе он также пропустил.

15:30

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.