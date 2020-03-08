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Без Мироновой: россиянки бьются за медали в Чехии. LIVE

Биатлон. Кубок Мира. 7-й этап. Нове-Место. Женщины. Масс-старт 12,5 км. ОНЛАЙН

В чешском Нове-Место проходит 7-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта.
Трансляция
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14:05

Но как же хороша сегодня Экхофф! Но и наши не отстают, Куклина атакует Вирер, Юрлова рядом.

14:03

Вирер идет быстрее россиянок и выходит на третье место. Юрлова и Куклина в районе 5-6 мест, уступая 27 секунд.

14:00

Подходит лидирующая группа ко второму рубежу. Промахиваются многие кроме Экхофф. А Юрлова тоже чисто, как и Куклина! Рвут наши девушки, не собираются так просто сдавать свои позицию. Катя — третья, Лариса — шестая.

13:57

Весьма плотно идет группа лидеров, но тут происходит самое обидное! Падает Юрлова на одном из поворотов.

13:55

Юрлова пропускает вперед двух человек, Куклина, которая прошла штрафной круг, пока 16.

13:51

Плотно подходят к первой стрельбе биатлонистки. У Куклиной промах, а вот Юрлова — чисто! Лидирует Вирер, а Катерина за ней сразу — вторая.

13:50

Юрлова-Перхт приближается к лидерам. Осталоось лишь три секуды, лидирует, кстати, Экхофф. А Витоцци отстает и отстает очень сильно.

13:46

Кстати, россиянок должно было быть трое, но Светлана Миронова не оправилась от болезни, она не выступает.

13:45

Стартовала гонка!

13:40

Россия у женщин будет представлена двумя биатлонистками. По квоте от общего зачета Кубка мира прошла Екатерина Юрлова-Перхт, а 16-е место в спринте позволило Ларисе Куклиной попасть в топ-5 на чешском этапе.

13:35

Начало гонки запланировано на 13.45 мск.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.