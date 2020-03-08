Без Мироновой: россиянки бьются за медали в Чехии. LIVE

Подходит лидирующая группа ко второму рубежу. Промахиваются многие кроме Экхофф. А Юрлова тоже чисто, как и Куклина! Рвут наши девушки, не собираются так просто сдавать свои позицию. Катя — третья, Лариса — шестая.