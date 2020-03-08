Без Мироновой: россиянки бьются за медали в Чехии. LIVE

Но как же хороша сегодня Экхофф! Но и наши не отстают, Куклина атакует Вирер, Юрлова рядом.
Вирер идет быстрее россиянок и выходит на третье место. Юрлова и Куклина в районе 5-6 мест, уступая 27 секунд.
Подходит лидирующая группа ко второму рубежу. Промахиваются многие кроме Экхофф. А Юрлова тоже чисто, как и Куклина! Рвут наши девушки, не собираются так просто сдавать свои позицию. Катя — третья, Лариса — шестая.
Весьма плотно идет группа лидеров, но тут происходит самое обидное! Падает Юрлова на одном из поворотов.
Юрлова пропускает вперед двух человек, Куклина, которая прошла штрафной круг, пока 16.
Плотно подходят к первой стрельбе биатлонистки. У Куклиной промах, а вот Юрлова — чисто! Лидирует Вирер, а Катерина за ней сразу — вторая.
Юрлова-Перхт приближается к лидерам. Осталоось лишь три секуды, лидирует, кстати, Экхофф. А Витоцци отстает и отстает очень сильно.
Кстати, россиянок должно было быть трое, но Светлана Миронова не оправилась от болезни, она не выступает.
Стартовала гонка!
Россия у женщин будет представлена двумя биатлонистками. По квоте от общего зачета Кубка мира прошла Екатерина Юрлова-Перхт, а 16-е место в спринте позволило Ларисе Куклиной попасть в топ-5 на чешском этапе.
Начало гонки запланировано на 13.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.