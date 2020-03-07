Манчестерский сериал: новая серия легендарного дерби

История противостояния

Первый матч между командами состоялся в далеком 1881 году. Тогда и команды назывались по-другому, да и стадионы были другие, но, тем не менее, клуб «Ньютон Хит», предшественник «Манчестер Юнайтед», обыграл со счетом 3:0 команду «Уэст Гордон Сент Маркс», которая в будущем будет носить имя «Манчестер Сити».

Интересно, что до Второй мировой войны в городе не было разделения на клубные цвета. Болельщики поддерживали обе команды. Этот факт выделяет противостояние среди всех остальных. Обычно команды из одного города являются антагонистами друг друга. Достаточно вспомнить шотландскую классику «Селтик» – «Глазго Рейнджерс» или дерби Рима «Рома» — «Лацио», чтобы понять, как далеко может зайти обычный футбольный матч.

Однако на поле жесткости было более чем достаточно. В декабре 1970 года игрок «дьяволов» сломал ногу игроку «горожан» Глину Пардоу. Тому с профессиональным спортом пришлось завязать.

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Девяностые годы — время доминирования «Юнайтед» не только в дерби, но и в Англии. Не хватавший звезд с неба «Сити» не мог ничего противопоставить команде сэра Алекса Фергюсона. На излете последнего десятилетия 20 века «МЮ» выиграл Лигу чемпионов, а «Сити» взял бронзу чемпионата... Правда, в третьем по значимости дивизионе.

Для российского болельщика памятен 1994 год, когда наш соотечественник Андрей Канчельскис отправил три мяча в ворота «горожан», а его клуб выиграл со счетом 5:0.

Рано или поздно все заканчивается. Являвшийся флагманом футбола Туманного Альбиона «МЮ» стал сдавать свои позиции в середине 10-х годов XXI века. А «горожан» купили арабские шейхи, которые сделали настоящий суперклуб из некогда заурядной команды. И хоть «красные дьяволы» не скатились в подвал английского футбола, но теперь никто не скажет, что клуб с «Олд Траффорд» – фаворит матча с «Сити».

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Уле Гуннара Сульшера подходят к матчу с противоречивыми показателями: команда уже оформила себе место в четвертьфинале Кубка Англии, в Лиге Европы продолжается борьба за трофей. А вот в чемпионате дела обстоят не лучшим образом: команда идет на пятом месте, которое не позволяет «красным дьяволам» сыграть в Лиге чемпионов на следующий год. Но у «красных дьяволов», лишившихся Маркуса Рашфорда, еще есть 11 туров, чтобы исправить ситуацию: отставание от идущего на четвертом месте «Челси» составляет всего-то три очка.

Наставник «МЮ» Уле Гуннар Сульшер, в свою очередь, крайне недоволен расписанием матчей. 5 марта его подопечные играли против «Дерби Каунти» в Кубке Англии.

«Я не понимаю, почему мы играем в четверг вечером, если у нас дерби в воскресенье. У Сити будет дополнительные 24 часа на подготовку к матчу. Это время очень важно», — сказал норвежский специалист.

Кажется, что он уже заготовил речь на послематчевую пресс-конференцию, а это была ее репетиция. Интересно, что он будет говорить в случае победы?

«Манчестер Сити»

«Горожане» стали главными ньюсмейкерами этой зимы в Англии. Клуб отстранен от участия в Лиге чемпионов на два следующих сезона. Но это нисколько не подкосило подопечных Хосепа Гвардиолы, и в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде был повержен «Реал». И это несмотря на то, что англичанам пришлось отыгрываться по ходу встречи. Дальше был выигран Кубок Лиги (кстати, в 1/2 финала «Манчестер Сити» взял верх над «Юнайтед»).

Последнее же поражение команды датируется 2 февраля, тогда «горожане» уступили лондонскому «Тоттенхэму».

Гвардиола со своими парнями показывает, что нужно оставаться сильными в любых обстоятельствах. Как говорится: «Делай что должен, и будь что будет». Сейчас это отлично характеризует футболистов «Сити».

Ходят слухи, что Кевин де Брюйне может пропустить дерби. Конечно, это сыграет на руку «Юнайтед», но не думается, что отсутствие бельгийца станет фатальной потерей для «горожан».

К слову, поделился ожиданиями перед дерби и сам Гвардиола.

«Я не согласен с тем, что «Юнайтед» играет от обороны. В последних матчах они выглядели очень хорошо. Я уважаю этот клуб. Всегда относился хорошо к нему», — сказал наставник «Сити».