Сохранить лидерство: ученица Тутберидзе бьется за золото. LIVE

Замахнулась она на аксель в три с половиной оборота, но в итоге сорвала прыжок. В конце еще упала с тройного флипа. Что-то у многих девушек сегодня этот элемент не получается.
Этническая россиянка Анастасия Шаботова, выступающая за Украину, выходит на лед.
95,43 балла. Судьи нашли огромное количество недокрутов — семь галочек аж.
Ох, замечательная программа, очень яркая и динамичная, но падение с тройного флипа ни к чему было совершенно. Один из тулупов в каскаде тоже не сумела докрутить. На большее она способна.
Алина Урушадзе, выступающая за Грузию, появляется на льду.
95,58 балла. Плохая попытка.
Резво начала, но тут же последовало падение с тройного лутца. Далее сорвала еще и риттбергер в три оборота. Не получился у нее прокат.
Одна из сильнейших француженок Майа Маццара на льду.
112,21 балла. Безупречный прокат.
Тройной флип, тройной сальхов и каскад с риттбергером — идеально. Первая сегодня, кто не допустила ни одной серьезной ошибки. Нет сомнений, что новым лидером она станет.
Екатерина Рябова — москвичка, представляющая Азербайджан. Смотрим ее выступление.
106,37 балла получает итальянка от судей.
Уверенный и взрослый прокат. Сорвала недокрученный тройной лутц в середине программы и допустила падение, но это не помешало ей по технике обойти с запасом конкуренток.
Юная звезда итальянского фигурного катания Алессия Торнаги на льду.
Вторая группа участников приступает к разминке:
94,96 балла получает немка. Не слишком она довольна.
Идеально получились тройной флип и каскад тройной сальхов + тройной тулуп. Все довольно чисто, но, как и у предыдущих девушек, уровень сложности элементов оставляет желать лучшего.
Немка Наргиз Сулейманова завершает выступления первой разминки.
85,62 балла. Не самое худшее выступление.
Вращения медленные, прыжкам не хватает резкости. Практически все получилось, за исключение тулупа во второй части программа, который должен был быть в три оборота, но в итоге только один. Хотя и не самый сильный набор элементов.
Анете Лейц, представляющая Латвию, выходит на лед.
74,17 балла. Падение все испортило.
Очень красивый образ японской гейши, но присущей им элегантности не хватило. Каскад с тройным риттбергером не получился, после чего упала с тройного сальхова. Может она больше.
Регина Шерманн из Венгрии выходит на лед.
98,07 балла. Новый лидер.
А вот это уже хорошо! Ни один элемент не сорвала, сделала все правильно. Были небольшие помарки, но это было классно.
Цзы-Хан Тинг из Тайваня выходит на лед.
78,71 балла получает болгарка. Не лучшее выступление.
В первой половине программы упала с тройного сальхова и тройного риттбергера — слишком уж высокий взяла темп. Несмотря на не самый высокий уровень элементов, пыталась она сделать красиво. Неудачная попытка.
Представительница Болгарии Мария Левушкина на льду.
81,99 балла получает от судей ученица Брайана Орсера. Довольна она.
Первым же прыжком сорвала тройной флип, но исправилась хорошим каскадом через ойлер. В целом чередовала удачные элементы с банальными ошибками. Под конец выступления сил не хватило, как следствие и скорости.
Китаянка Чжу И открывает сегодняшние выступления.
Первая разминка:
По итогам короткой программы девушек лидерство захватила ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, на втором месте — кореянка Хаен Ли, а на третьем — россиянка Дарья Усачева. Еще одна ученица Тутберидзе Майя Хромых пока только пятая — она немного уступила американке Алисе Лью, которая показала каскад с тройным акселем.
Начало — в 16.45 по мск.
Добрый день! Представляем текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у девушек, которая проходит в рамках юниорского чемпионата мира.