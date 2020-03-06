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Сохранить лидерство: ученица Тутберидзе бьется за золото. LIVE

Фигурное катание. Юниорский ЧМ. Произвольная программа девушек. ОНЛАЙН

В Таллине проходит юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек.
Трансляция
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18:15

Замахнулась она на аксель в три с половиной оборота, но в итоге сорвала прыжок. В конце еще упала с тройного флипа. Что-то у многих девушек сегодня этот элемент не получается.

18:11

Этническая россиянка Анастасия Шаботова, выступающая за Украину, выходит на лед.

18:11

95,43 балла. Судьи нашли огромное количество недокрутов — семь галочек аж.

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18:08

Ох, замечательная программа, очень яркая и динамичная, но падение с тройного флипа ни к чему было совершенно. Один из тулупов в каскаде тоже не сумела докрутить. На большее она способна.

18:04

Алина Урушадзе, выступающая за Грузию, появляется на льду.

18:03

95,58 балла. Плохая попытка.

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18:01

Резво начала, но тут же последовало падение с тройного лутца. Далее сорвала еще и риттбергер в три оборота. Не получился у нее прокат.

17:57

Одна из сильнейших француженок Майа Маццара на льду.

17:57

112,21 балла. Безупречный прокат.

17:54

Тройной флип, тройной сальхов и каскад с риттбергером — идеально. Первая сегодня, кто не допустила ни одной серьезной ошибки. Нет сомнений, что новым лидером она станет.

17:50

Екатерина Рябова — москвичка, представляющая Азербайджан. Смотрим ее выступление.

17:50

106,37 балла получает итальянка от судей.

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17:47

Уверенный и взрослый прокат. Сорвала недокрученный тройной лутц в середине программы и допустила падение, но это не помешало ей по технике обойти с запасом конкуренток.

17:43

Юная звезда итальянского фигурного катания Алессия Торнаги на льду.

17:36

Вторая группа участников приступает к разминке:

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17:35

94,96 балла получает немка. Не слишком она довольна.

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17:33

Идеально получились тройной флип и каскад тройной сальхов + тройной тулуп. Все довольно чисто, но, как и у предыдущих девушек, уровень сложности элементов оставляет желать лучшего.

17:29

Немка Наргиз Сулейманова завершает выступления первой разминки.

17:28

85,62 балла. Не самое худшее выступление.

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17:25

Вращения медленные, прыжкам не хватает резкости. Практически все получилось, за исключение тулупа во второй части программа, который должен был быть в три оборота, но в итоге только один. Хотя и не самый сильный набор элементов.

17:21

Анете Лейц, представляющая Латвию, выходит на лед.

17:20

74,17 балла. Падение все испортило.

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17:18

Очень красивый образ японской гейши, но присущей им элегантности не хватило. Каскад с тройным риттбергером не получился, после чего упала с тройного сальхова. Может она больше.

17:14

Регина Шерманн из Венгрии выходит на лед.

17:13

98,07 балла. Новый лидер.

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17:12

А вот это уже хорошо! Ни один элемент не сорвала, сделала все правильно. Были небольшие помарки, но это было классно.

17:08

Цзы-Хан Тинг из Тайваня выходит на лед.

17:07

78,71 балла получает болгарка. Не лучшее выступление.

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17:04

В первой половине программы упала с тройного сальхова и тройного риттбергера — слишком уж высокий взяла темп. Несмотря на не самый высокий уровень элементов, пыталась она сделать красиво. Неудачная попытка.

17:00

Представительница Болгарии Мария Левушкина на льду.

16:59

81,99 балла получает от судей ученица Брайана Орсера. Довольна она.

16:56

Первым же прыжком сорвала тройной флип, но исправилась хорошим каскадом через ойлер. В целом чередовала удачные элементы с банальными ошибками. Под конец выступления сил не хватило, как следствие и скорости.

16:53

Китаянка Чжу И открывает сегодняшние выступления.

16:46

Первая разминка:

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16:40

По итогам короткой программы девушек лидерство захватила ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, на втором месте — кореянка Хаен Ли, а на третьем — россиянка Дарья Усачева. Еще одна ученица Тутберидзе Майя Хромых пока только пятая — она немного уступила американке Алисе Лью, которая показала каскад с тройным акселем.

16:35

Начало — в 16.45 по мск.

16:30

Добрый день! Представляем текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у девушек, которая проходит в рамках юниорского чемпионата мира.