«Улик не нашли»: Россия встала на защиту Логинова

Россия встала на защиту биатлониста Александра Логинова, подвергшегося обыскам во время чемпионата мира в Антхольце. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге заявила, что страна выражает Италии официальный протест в связи с действиями, предпринятыми против спортсмена и его личного тренера Александра Касперовича.

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«Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российского спортсмена и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами», — сказала Захарова, добавив, что произошедшее «не могло не сказаться на состоянии атлетов».

Напомним, что утром 22 февраля итальянские карабинеры провели обыски в гостиничных номерах Логинова, Касперовича, а также еще одного российского биатлониста Евгения Гараничева, изъяв у них ноутбуки и смартфоны. Через некоторое время выяснилось, что сотрудники правоохранительных органов действовали на основании запроса антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен, которая 19 февраля сигнализировала о том, что Касперович якобы находился на турнире по чужой аккредитации. По мнению сотрудницы организации, тренер мог прибыть в Италию для транспортировки допинга. Захарова же подтвердила, что доказательств и улик, доказывающих вину Логинова, итальянцы не обнаружили.

«Я обращаю внимание на то, что представители итальянского корпуса карабинеров в беседе с нашими дипломатами подтвердили, что по результатам оперпативных мероприятий явных улик в отношении российского спортсмена не обнаружено», — добавила она.

При этом итальянская сторона объяснила, что столь раннее время для обысков было выбрано якобы в связи с тем, чтобы «позволить российскому атлету принять участие в соревновании, которое было запланировано на позднее утро». Российский МИД объявил эту версию «несостоятельной», поскольку гонка состоялась во второй половине дня.

«Здесь присутствует явный посыл, что Россия своих не оставляет и не даст в обиду. Потому что сейчас не только спорт, но и страна в целом переживает тяжелый период на мировой арене, и она должна пройти его с достоинством. Главное — не поддаваться панике, потому что придёт время, когда все поймут, что большинство отечественных спортсменов страдало незаслуженно», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева RT.

Обыски у Логинова вызвали неодобрение со стороны общественности, выражалось мнение и о том, что давление на сборную России связано с результатами спортсмена, который в Антхольце стал золотым призером в спринте и завоевал бронзовую награду в гонке преследования, а также помог команде стать четвертой в эстафете, прошедшей в день визита полиции. С заключительной гонки турнира — масс-старта — биатлонист снялся из-за психологической неготовности. А наставник национальной российской команды Анатолий Хованцев в свою очередь допустил, что действия полиции могли быть спланированной акцией с целью очернить отечественных биатлонистов.

Так или иначе, Международный союз биатлонистов (IBU) в конечном итоге открыл дело в отношении Касперовича в связи с возможной подделкой аккредитации, факт чего тренер признал. При этом итальянская полиция продолжает свое расследование о возможном применении допинга. Адвокат Логинова Йоханн Цеггелер уточнил, что дело может быть закрыто после дознания. МИД РФ же выразил надежду, что ситуация будет урегулирована, опираясь на законные основания.

В связи с тем, что предварительное расследование в отношении наших спортсменов на территории Италии продолжается, мы призываем итальянские власти к неукоснительному соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей сборной, и мы надеемся, что будут предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем, а виновные в злоупотреблении будут наказы», — заявила Захарова.

Что касается будущего Логинова, то сам биатлонист после обысков намекал, что может завершить профессиональную карьеру. Однако сейчас четырехкратный чемпион Европы принимает участие в этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте, который проходит без зрителей из-за вспышки в Европе коронавируса. Несмотря на это, заключительный этап Кубка мира, который пройдет с 20 по 22 марта в Хольменколлене, он может пропустить. Как рассказал Хованцев, это связано с поведением норвежских болельщиков: в Антерсельве его освистали.

«Причина? Психология. По большому счету позиции Логинова в зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если откажется, я пойму, во всяком случае.

Выйти всем назло и доказать, что не сломался? Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нем своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию», — приводит слова наставника «Матч ТВ».

О том, что Логинов не до конца восстановился после всех историй с обыском и критикой, говорит его результат в мужском спринте на 10 км в Нове-Место. Там россиян допустил три промаха и финишировал только 65-м, тем самым не сумев квалифицироваться в пасьют.