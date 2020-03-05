Абсолютный провал: Логинов не попал в пасьют

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.
Итоги России. Александр Логинов финишировал 65-м и не попал в пасьют, лучший из наших — Латыпов (17-й). Елисеев — 38-й, Гараничев — 41-й, Халили — 44-й, Поршнев — 53-й. Разочаровали все, к сожалению.
У Бе-младшего очередное золото, его брат берет бронзу, а француз Фийон Майе — серебро.
Все, подходит к концу гонка. Очень тяжелой она получилась не только для россиян, но и для многих биатлонистов сегодня. Не исключено, что повлияло отсутствие зрителей, но безопасность важнее.
Финиширует Халили 44-м с отставанием почти в три минуты.
Фуркада показывают камеры — нет угнетенного вида у француза. Конечно, не молодеет он. Это расстраивает.
Халили тем временем направляется к финишу с 45-м результатом. Лучшим из наших сегодня будет Латыпов.
Два промаха у Халили на стойке. Просто ужас.
Постепенно подводим итоги для россиян, которые уже финишировали. Латыпов — 17-й, Елисеев — 36-й, Гараничев — 39-й, Поршнев — 49-й, Логинов — 60-й (!!!).
Француз Гигонна очень тяжко приходит к финишу. Только 15-й.
Легрейд 13-м приходит на финиш. Это его дебютная гонка, кстати говоря. Шикарный результат.
Точен Халили на лежке!
Халили на подходе к первому рубежу проигрывает чуть более 30-ти секунд.
А вот ходом Латыпов, кстати, проиграл минуту Йоханнесу Бе. Он рядом с Тарьеем. Это очень сильная попытка.
Латыпов финиширует 15-м с двумя промахами — лучший результат среди наших биатлонистов. Нескольких секунд ему не хватило до десятки.
Легрейд хорошо! С нулем в графе промахов выходит на десятку сильнейших.
Халили тем временем только-только входит в гонку.
Поршнев на финише только 34-й с отставанием более чем в три минуты.
Эх, есть все-таки промах у Латыпова.
Вполне возможно, что Латыпов сохраняет шансы на бронзу.
Тройка лидеров: Йоханнес Бе, Фийон Майе, Тарьей Бе. Наши спортсмены — вне первой десятки.
Один из казахстанских спортсменов не вписался в поворот и упал. Тяжко многим биатлонистам сегодня.
А Фуркад только пятый. Тоже гонка у него не получилась.
Эх, и у Латыпова один промах на лежке. Досадно.
Вообще нет сомнений, что у младшего Бе сегодня будет золото. Никого и близко по скорости нет.
У Фуркада один смазанный выстрел. Есть основания полагать, что даже в тройке его не будет.
Поршнев долго стреляет, да и не слишком точно — один промах. Елисеев тем временем почти две минуты проигрывает.
Пока лидирующая тройка такая: Фийон Майе, Тарьей Бе и Долль.
Логинов подходит к финишу с отставанием в три минуты от результата, который показал Фийон Майе. Провал.
Йоханнес Бе абсолютно точен на стойке. Вообще без сопротивления стреляют.
Финишировал Пайффер, очень тяжко дышит.
Тарьей Бе точен на втором рубеже, к которому подходил с третьим результатом. И Фуркад, хоть и медленно, но тоже отстрелялся надежно.
Елисеев на стойке точен — пять из пяти. Жаль, что был промах на лежке.
Китаец Чен Фанмин тем временем каким-то образом вклинивается в борьбу с лидерами. Хороший разгон и идеальная стрельба.
У Логинова три промаха на стойке...
Каков же Йоханнес! Только вошел в гонку, шикарно отстрелялся и уже выигрывает у Логинова 37 секунд.
У Гараничева два промаха на первом рубеже. Кошмар. Хотя удивляться уже не приходится.
Тарьей тем временем опережает Самуэльссон и выходит в лидеры. Что с ним поделаешь?..
Бе-старший хоть и отстает по скорости от француза, но шикарно стреляет — пять из пяти.
На штрафной круг уходит Елисеев, к сожалению. А вот Фийон Майе идеально отстрелялся.
Все-таки сбавил темп немец, в связи с чем Логинов стал лидером после первого рубежа.
Замечательно! Логинов пять из пяти выбивает. А тем временем преимущество Пайффера растет...
Пайффер один раз ошибся на стартовом рубеже. А тем временем в гонку вступает Гараничев.
Лучший разгон на первом километре показывает француз Фийон Майе. Логинов проигрывает две секунды.
Елисеев в игре. А Логинов на 900 м идет наравне с Пайффером.
Логинов убегает на дистанцию. Возможно, заключительный этап КМ для него, но об этом не сейчас.
Гонка началась!
Порядок выступления россиян: Александр Логинов (4-й стартовый номер), Матвей Елисеев (9-й), Евгений Гараничев (19-й), Никита Поршнев (48-й), Эдуард Латыпов (65-й), Саид Каримулла Халили (108-й).
Старт запланирован на 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.