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Абсолютный провал: Логинов не попал в пасьют

Йоханнес Бе выиграл спринт в Нове-Место, Логинов — 65-й

В чешском Нове-Место проходит очередной этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки, победу в которой одержал норвежец Йоханнес Бе.
Трансляция
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20:55

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.

20:55

Итоги России. Александр Логинов финишировал 65-м и не попал в пасьют, лучший из наших — Латыпов (17-й). Елисеев — 38-й, Гараничев — 41-й, Халили — 44-й, Поршнев — 53-й. Разочаровали все, к сожалению.

20:55

У Бе-младшего очередное золото, его брат берет бронзу, а француз Фийон Майе — серебро.

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20:53

Все, подходит к концу гонка. Очень тяжелой она получилась не только для россиян, но и для многих биатлонистов сегодня. Не исключено, что повлияло отсутствие зрителей, но безопасность важнее.

20:51

Финиширует Халили 44-м с отставанием почти в три минуты.

20:48

Фуркада показывают камеры — нет угнетенного вида у француза. Конечно, не молодеет он. Это расстраивает.

20:45

Халили тем временем направляется к финишу с 45-м результатом. Лучшим из наших сегодня будет Латыпов.

20:42

Два промаха у Халили на стойке. Просто ужас.

20:40

Постепенно подводим итоги для россиян, которые уже финишировали. Латыпов — 17-й, Елисеев — 36-й, Гараничев — 39-й, Поршнев — 49-й, Логинов — 60-й (!!!).

20:37

Француз Гигонна очень тяжко приходит к финишу. Только 15-й.

20:35

Легрейд 13-м приходит на финиш. Это его дебютная гонка, кстати говоря. Шикарный результат.

20:33

Точен Халили на лежке!

20:32

Халили на подходе к первому рубежу проигрывает чуть более 30-ти секунд.

20:30

А вот ходом Латыпов, кстати, проиграл минуту Йоханнесу Бе. Он рядом с Тарьеем. Это очень сильная попытка.

20:29

Латыпов финиширует 15-м с двумя промахами — лучший результат среди наших биатлонистов. Нескольких секунд ему не хватило до десятки.

20:27

Легрейд хорошо! С нулем в графе промахов выходит на десятку сильнейших.

20:24

Халили тем временем только-только входит в гонку.

20:22

Поршнев на финише только 34-й с отставанием более чем в три минуты.

20:20

Эх, есть все-таки промах у Латыпова.

20:18

Вполне возможно, что Латыпов сохраняет шансы на бронзу.

20:15

Тройка лидеров: Йоханнес Бе, Фийон Майе, Тарьей Бе. Наши спортсмены — вне первой десятки.

20:13

Один из казахстанских спортсменов не вписался в поворот и упал. Тяжко многим биатлонистам сегодня.

20:11

А Фуркад только пятый. Тоже гонка у него не получилась.

20:10

Эх, и у Латыпова один промах на лежке. Досадно.

20:07

Вообще нет сомнений, что у младшего Бе сегодня будет золото. Никого и близко по скорости нет.

20:05

У Фуркада один смазанный выстрел. Есть основания полагать, что даже в тройке его не будет.

20:04

Поршнев долго стреляет, да и не слишком точно — один промах. Елисеев тем временем почти две минуты проигрывает.

20:02

Пока лидирующая тройка такая: Фийон Майе, Тарьей Бе и Долль.

20:00

Логинов подходит к финишу с отставанием в три минуты от результата, который показал Фийон Майе. Провал.

19:58

Йоханнес Бе абсолютно точен на стойке. Вообще без сопротивления стреляют.

19:57

Финишировал Пайффер, очень тяжко дышит.

19:55

Тарьей Бе точен на втором рубеже, к которому подходил с третьим результатом. И Фуркад, хоть и медленно, но тоже отстрелялся надежно.

19:53

Елисеев на стойке точен — пять из пяти. Жаль, что был промах на лежке.

19:52

Китаец Чен Фанмин тем временем каким-то образом вклинивается в борьбу с лидерами. Хороший разгон и идеальная стрельба.

19:51

У Логинова три промаха на стойке...

19:50

Каков же Йоханнес! Только вошел в гонку, шикарно отстрелялся и уже выигрывает у Логинова 37 секунд.

19:49

У Гараничева два промаха на первом рубеже. Кошмар. Хотя удивляться уже не приходится.

19:48

Тарьей тем временем опережает Самуэльссон и выходит в лидеры. Что с ним поделаешь?..

19:46

Бе-старший хоть и отстает по скорости от француза, но шикарно стреляет — пять из пяти.

19:44

На штрафной круг уходит Елисеев, к сожалению. А вот Фийон Майе идеально отстрелялся.

19:42

Все-таки сбавил темп немец, в связи с чем Логинов стал лидером после первого рубежа.

19:40

Замечательно! Логинов пять из пяти выбивает. А тем временем преимущество Пайффера растет...

19:38

Пайффер один раз ошибся на стартовом рубеже. А тем временем в гонку вступает Гараничев.

19:36

Лучший разгон на первом километре показывает француз Фийон Майе. Логинов проигрывает две секунды.

19:34

Елисеев в игре. А Логинов на 900 м идет наравне с Пайффером.

19:32

Логинов убегает на дистанцию. Возможно, заключительный этап КМ для него, но об этом не сейчас.

19:30

Гонка началась!

19:25

Порядок выступления россиян: Александр Логинов (4-й стартовый номер), Матвей Елисеев (9-й), Евгений Гараничев (19-й), Никита Поршнев (48-й), Эдуард Латыпов (65-й), Саид Каримулла Халили (108-й).

19:20

Старт запланирован на 19.30 мск.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.