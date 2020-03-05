Одолеть гения из США: ученицы Тутберидзе бьются на ЧМ. LIVE

Сейчас нас ждет небольшой перерыв на заливку льда, после чего мы увидим две следующие группы выступающих!
После выступления двух групп топ-6 выглядит так — Шаботова по-прежнему лидирует:
Анете Ласе из Латвии получает весьма неплохие для себя оценки. Это отмечают и ее тренеры: «Нормально! Нормально для нас».
Остается надеяться, что героиня спаслась из этого страшного дома с куклами — судя по напряженной музыке, она всю программу с кем-то боролась. Хотя испуганный потерянный взгляд в финале оставляет интригу.
Анете уверенно исполнила каскад тройной лутц + двойной тулуп, а вот на тройном риттбергере коснулась льда рукой! В концовке программы девушка показала двойной аксель — здесь уже все было четко.
Следующей выступает Анете Ласе из Латвии! Она катается под «Dollhouse» (Melanie Martinez), которая заполнена весьма жуткими звуками клавиш, тиканьем часов и высоким бэк-вокалом. Прямо какой-то фильм ужасов.
В целом получилось довольно динамичное выступление с эмоциями, приятно удивившее техникой. Цзу-Хан Тинг из Китайского Тайбэя пробивает планку 50 баллов, что для первых разминок очень неплохо:
Финальный двойной аксель Цзу-Хан исполнила на отлично!
Музыка неожиданно меняется и идет в пляс, словно мы из камерного театра переместились в роскошное казино. Фигуристка тоже старается не отставать по темпу и зажигать — правда, тройной риттбергер из-за этого немного пострадал, судьи нашли недокрут.
Начинается все спокойно — звучит лиричное пианино, и фигуристка спокойно показывает сложный каскад тройной лутц + тройной тулуп (давненько мы его не видели). Неплохой уровень.
На льду — Цзу-Хан Тинг из Китайского Тайбэя! Миниатюрная азиатка в аккуратном лиловом платье катается под «Corpse Bride» (Danny Elfman).
Из прыжков ей, по сути, удался только риттбергер. Но девушка явно боец — спокойно раскланивается с публикой, нет дрожащих губ и слез. Оценки Аглинските:
Сразу после этой неудачи Йогайле сумела собраться и показать образцовый двойной аксель, за что зрители громко поддерживают ее аплодисментами.
И еще одна неудача — при переходе от элемента к элементу девушка неожиданно оступилась, упала и влетела в борт! Буквально на ровном месте.
Ох, как неудачно начинается программа! Фигуристка упала с тройного тулупа и не смогла прицепить к нему второй такой же прыжок, чтобы сделать каскад!
На льду — Йогайле Аглинските из Литвы! Она катается под известную композицию о любви из «Величайшего шоумена» — «Never Enough» (Loren Alfred).
Вообще программа Регины выделяется своей продуманностью, четко передаваемым образом и настроением, интересными находками, вроде неожиданного раската грома и концовки, в которой героиня обретает свободу. Смотреть это довольно интересно — будем надеяться, что фигуристка подтянет техническую часть, выучит 3+3 и сможет претендовать на что-то большее. Оценки Регины Шерманн из Венгрии выводят ее на второе промежуточное место после Шаботовой, причем она проиграла украинке какие-то десятые балла:
Двойной аксель Регина исполнила идеально! Все прыжки остались позади, и спортсменка приступает к дорожке шагов. Причем финальную часть программы от остальной отделяет резкий звук грома, а девушка резко закрывает уши руками в испуге. Однако после этого героиня расслабляется и после дорожки в самом конце открывается миру, откинувшись всей спиной назад и раскинув руки, словно подставляя лицо дождю.
К сожалению, каскад фигуристка делает без особого разгора, он получается невысоким — тройной лутц + двойной тулуп. 3+3 Регина пока не исполняет.
Беспокойная музыка скрипок сходу гонит фигуристку вперед, и она на высокой скорости исполняет тройной риттбергер, а затем впечатляет зрителей вертикальным шпагатом.
Следующей выступает Регина Шерманн из Венгрии! Она катается под «Dans la Maison» (Philippe Rombi).
Оценки Цвиянович из Хорватии:
Но зато Хана справляется с двумя оставшимися прыжками — тройным риттбергером и двойным акселем. Дорожка шагов — только на третий уровень, вращения тоже не все четвертого.
Эх, девушка падает с первого же прыжка — тройного флипа — и не может присоединить к нему каскад!
На льду — Хана Цвиянович из Хорватии! Ее костюм напоминает платье предыдущей участницы — черное с разноцветными вставками на груди. Катается она под композицию Bolero из «Мулер Руж», которая начинается в пафосно-лиричном стиле, а потом становится все энергичнее и задорнее.
Оценки Миятович из Сербии очень низки — она занимает сейчас последнее место:
Ох, Дарья падает с простого прыжка — сольного двойного акселя! А затем показывает лишь двойной риттбергер — и это не срыв тройного, а запланированный элемент; тройным она пока не владеет.
Но технический набор Миятович еще предстоит подтянуть. Она показывает дешевый каскад тройной тулуп + двойной тулуп — и то с недокрутом.
Музыка довольно игривая, но вместе с тем проникнутая внутренним достоинством женщины, которая не может дождаться четкого ответа от объекта своей любви и просит перестать говорить ей «Может быть» (Perhaps). В соответствии с этим пытается строить свой образ Дарья — одна рука вбок, вторая — наверх, и мы наблюдаем едва ли не латиноамериканский танец страсти в черном платье с разноцветной полосой наискосок.
Открывает выступления второй разминки Дарья Миятович из Сербии! Она катается под «Perhaps Perhaps Perhaps» (Joe Davis, Osvaldo Farres).
На льду появляются для разминки участницы второй группы:
Результаты первой разминки — лидирует бывшая россиянка Шаботова:
Оценки Алькантары из Австралии получаются очень низкими — фигуристка смеется, тренер хвалит: «На мой взгляд, это история»:
Красивый горизонтальный шпагат в прыжке, наклон спиной назад (ина бауэр) — все это было здорово подобрано, чтобы показать образ лебедя. А вот с техникой у австралийки, конечно, пока проблемы.
Она упала тройного риттбергера, двойного акселя, не показала каскад и даже с трудом удержалась на ногах в финальной позе. Однако сама Виктория после выступления улыбается. Хвалит ее и тренер: «Это был первый раз, все очень хорошо!»
На льду — Виктория Алькантара из Австралии! Она предстает в классическом образе под знаменитое «Лебединое озеро» Чайковского. В соответствии с замыслом программы девушка тут же показывает быстрое вращение, что хорошо отражает ее образ элегантной птицы.
Тренеры успокаивают Настю: «Умничка! Ничего не закончилось, все только начинается. Как звезда сидишь». Оценки Шаботовой выводят ее на промежуточное первое место:
Ох, беда! Началась медленная часть — под Perfect, но это не пошло Анастасии на пользу: она внезапно упала с тройного риттбергера, успев при этом скрутить только два оборота. Бабочка на риттбергере + падение — это очень большая потеря баллов...
Девушка начинает с серии резких хореографических движений в темно-изумрудном платье — это соответствует опасно завлекающей мелодии Shape Of You в исполнении женского голоса на испанском.
После этого Шаботова без проблем показывает каскад тройной лутц + тройной тулуп и двойной аксель.
На льду — бывшая россиянка Анастасия Шаботова, которая с этого сезона выступает за Украину! Она катается под хиты Эда Ширана Shape Of You и Perfect.
Оценки Майи Соренсен из Дании, конечно, самые низкие на данный момент:
На финальный двойной аксель Соренсен сумелаа собраться и сделал его идеально. Жаль, что была та ошибка на флипе, — это разрушило нежный образ влюбленной, который так старательно передавала датчанка. И ведь она сумела приземлиться, — только после этого нога почему-то предательски поехала!
Майя хорошо исполняет тройной риттбергер в начале программы, а вот затем неожиданно падает на тройном флипе! Это серьезная неудача, поскольку девушка должна была присоединить к нему двойной тулуп. Выходит, что фигуристка потеряла каскад — в короткой программе это исправить невозможно.
Довольно высокая девушка в небесно-голубом платье так же, как участница из Швеции, выбрала для себя лирический образ — красиво скользит под слова о любви, опускается на колено, выражая сердечные переживания.
На льду — Майя Соренсен из Дании! Она выступает под чувственную песню «How Can I Not Love You» (Joy Enriquez).
Оценки Эмели Линг из Швеции:
После окончания программы Эмели неожиданно подпрыгнула на месте, как мячик, и закрыла лицо руками — не смогла сдержать эмоций от удачного выступления. Вообще начало турнира пока радует — нет срывов, падений, две фигуристки выдали свой максимум. Хороший уровень для юниорок.
Все прыжки Эмели показала очень быстро в начале программы, пока еще много сил, и они не вызвали у нее затруднения — тройной риттбергер, каскад тройной сальхов + двойной тулуп и двойной аксель. В дальнейшем девушка уже передавала свой лирический образ, причем дорожка шагов получилась весьма чувственной, поскольку была хорошо поставлена — серия вращений точно под всплеск клавишных и жесты в подходящие акценты.
Если предыдущая участница выступала в фиолетовом комбезе, но шведка предпочла более классический образ фигуристки — женственное бирюзовое платье, неторопливое скольжение, строгие линии под нежные звуки клавиш.
Следующей выступает Эмели Линг из Швеции! Она катается под лирическую мелодию «River Flows in You» (Yiruma). Одинокая болельщица со шведским флагом на палочке приветствует свою соотечественницу.
Оценки Наргиз из Германии:
Немка завершает программу обязательным для юниоров тройным риттбергером — все прыжки чисто! Тренер встречает Сулейманову со льда и по-русски хвалит ее «Моя умница».
Очень интересная хореография — много выразительных жестов, словно героиня ищет что-то, а загадочная музыка только усиливает впечатление какой-то сказки. Правда, дорожку шагов Наргиз оценивают на третий уровень, а не на четвертый, но все равно смотреть было интересно.
В фиолетовом костюме восточных мотивов Наргиз буквально врывается в свою программу, с хорошего разгона делая тройной лутц + тройной тулуп и вскоре после этого — двойной аксель! Элементы не вызывают проблем у немки.
Открывает выступления Наргиз Сулейманова, защищающая цвета Германии! Она катается под «Картины с выставки» Мусоргсокго и «Hymn to the Rising Sun» (Patrik Almkvisth).
Первая разминка уже на льду!
Из соперниц стоит обратить особое внимание, конечно, на технического гения — американку Алису Лью, которая в короткой программе планирует исполнить тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, а в произвольной — два тройных акселя и четверной лутц.
Также тройной аксель в произвольной собираются делать японка Мана Кавабе, кореянка Си Ен Ви и Анастасия Шаботова, которая является россиянкой, но после скандала со словами про «правильный допинг в Хрустальном» начала выступать за Украину.
Американская фигуристка Алиса ЛьюAP
Россию на этом турнире представят исключительно ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева, которые ранее захватили весь пьедестал на юниорском первенстве России.
Элементом ультра-си на более-менее высоком уровне из этой тройки пока владеет только Валиева, которая исполняет четверной тулуп. Также Хромых на тренировках уже показывала четверной сальхов, однако на соревнованиях ни разу не показывала его чисто.
При этом стоит отметить, что в короткой программе юниоркам в любом случае нельзя исполнять четверной, так что сегодня элементов ультра-си мы не увидим.
Российская фигуристка Камила ВалиеваСоцсети
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция женской короткой программы на юниорском чемпионате мира. Спортсменки из первой группы выйдут разминаться в 11.45 мск, а всего сегодня нас ждет выступление сразу 48 девушек, разделенных на восемь разминок! Семь часов фигурного катания подряд — это вам не шутки.