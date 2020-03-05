Одолеть гения из США: ученицы Тутберидзе бьются на ЧМ. LIVE

Красивый горизонтальный шпагат в прыжке, наклон спиной назад (ина бауэр) — все это было здорово подобрано, чтобы показать образ лебедя. А вот с техникой у австралийки, конечно, пока проблемы.

Она упала тройного риттбергера, двойного акселя, не показала каскад и даже с трудом удержалась на ногах в финальной позе. Однако сама Виктория после выступления улыбается. Хвалит ее и тренер: «Это был первый раз, все очень хорошо!»