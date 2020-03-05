Моуринью надоел: Кейн может уйти в «Манчестер Юнайтед»

Возвращение в сборную

Форвард английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн успеет восстановиться к грядущему чемпионату Европы — 2020 и, вероятно, сможет помочь своей национальной сборной на континентальном первенстве.

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«Я считаю, что смогу сыграть на турнире. Если не случится форс-мажора, то я поеду. Я не тренируюсь с командой, но активно занимаюсь в зале. Я не могу давать прогнозов, но надеюсь, что вернусь в начале или середине апреля», — заявил Кейн.

Эту новость, очевидно, с нетерпением ждали болельщики сборной Англии. 1 января футболист получил травму в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Саутгемптона», и уже через несколько дней перенес операцию на колене.

Сразу после травмы нападающего наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявлял: «Я думаю, что нас ждут плохие новости. Кейн не думал дважды, когда просил замену. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что он получил серьезную травму».

Возвращения форварда ожидали в апреле, и он подтвердил в интервью, что восстановление идет быстрее, чем планировалось.

Кейн до сих пор является лучшим бомбардиром «шпор», хотя отсутствует на поле практически два месяца. Он забил 11 мячей, а второй бомбардир команды — Сон Хин Мин — отметился восемью результативными ударами.

Напомним, что игрок здорово провел отбор к европейскому первенству, забив 12 из 37 мячей своей национальной команды, став лучшим бомбардиром всего отборочного цикла.

Потеря Кейна стала бы очень плохой перспективой для страны, где сложно отыскать забивного нападающего. Вторым бомбардиром сборной Англии стал Рахим Стерлинг, который отметился восемью голами, а третья строчка в этом «споре» досталась Россу Баркли с четырьмя точными ударами, то есть на двоих футболисты забили столько же мячей, сколько влетело в ворота после ударов Кейна.

К тому же позднее получил травму и форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который с большой долей вероятности Евро-2020 как раз пропустит. Но, похоже, череду неудач англичанам все же удастся преодолеть. Наставник сборной «трех львов» Гарет Саутгейт прокомментировал ситуацию.

«Оба футболиста делают все, чтобы восстановиться. Мы не можем гарантировать, что восстановление пойдет по плану, но пока оба восстанавливаются по изначальному графику», — передает слова специалиста The Guardian.

Переход в «Манчестер Юнайтед»

Говоря о будущем Кейна, стоит также обратить внимание и на возможную смену прописки 26-летним форвардом. По слухам, «Ураган» (прозвище Кейна — прим. «Газеты.Ru») может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Портал Goal.com передает, что нападающий не хочет ждать, когда Жозе Моуринью наконец закончит перестройку в «Тоттенхэме» и создаст команду, способную успешно выступать в АПЛ и еврокубках.

Футболисту нужно до конца карьеры выиграть хотя бы один трофей, что в своем нынешнем клубе ему кажется невозможным. На первый взгляд решение кажется вполне логичным: «шпоры» в последний раз выигрывали национальный чемпионат в 1961 году, а Кубок Англии им покорялся в 1991-м. Отсутствие наград может стать весомым поводом для ухода игрока, который засиделся на севере Лондона.

Однако и у «МЮ» в последнее время дела складываются неудачно. В конце прошлого сезона наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер говорил о том, что приоритетная задача на сезон – борьба за топ-4 АПЛ, победа в Лиге Европы, а также успех в Кубке Англии и Кубке Лиги.

В Кубке Лиги задача уже не выполнена: команда уступила в полуфинале своим землякам из «Сити». В Кубке Англии клуб уже дошел до 1/8 финала, как и в Лиге Европы, и еще продолжит борьбу за трофеи. В чемпионате страны команда с «Олд Траффорд» отстает от идущего четвертым лондонского «Челси» на три очка. Выиграет ли команда норвежского специалиста хоть что-то – большой вопрос.

Может, Кейну стоит остаться в «Тоттенхэме»? В любом случае в таком непредсказуемом чемпионате, как АПЛ, попытка выгадать на переходе может оказаться игрой в русскую рулетку для звездного форварда, которому всего лишь 26 лет.