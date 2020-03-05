Задолжал $2,4 млн: Роналдиньо арестовали с фальшивым паспортом

Легенда «Барселоны», обладатель «Золотого мяча», издевательских финтов и обаятельной улыбки бразилец Роналдиньо прибыл в столицу Парагвая — Асуньсон — по важным, но весьма приятным делам.

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Во-первых, он должен был представить книгу о себе «Genio de vida» («Гений по жизни»), а во-вторых, выступить на презентации благотворительной программы бесплатного медицинского обслуживания для детей Парагвая.

По прилете Роналдиньо встречали фанаты под звуки духового оркестра, а полицейские еле успевали оттеснять толпу от селебрити.

В местном муниципалитете даже устроили торжественную церемонию, на которой бразильца наградили званием «почетного гостя Асунсьона». А затем Роналдиньо отправился в роскошный отель — и оказался под стражей.

Местная прокуратура выписала ордер на арест Роналдиньо, поскольку тот предположительно прилетел в Парагвай по фальшивому паспорту.

Что-то неладное заподозрили еще работники аэропорта, но ничего предпринимать против звезды не стали — он спокойно прошел пограничный контроль. Лишь спустя несколько часов подключилось министерство внутренних дел страны, которое дало распоряжение проверить подозрения.

Представители правоохранительных органов немедленно устроили обыски в люксовом номере отеля, где Роналдиньо разместился со своим братом Роберто и еще одним гражданином Бразилии — 45-летним Вильмондешем Соузой, который, по всей видимости, является их приятелем.

На месте были обнаружены поддельные паспорта на имена Роналдиньо и его брата. Согласно документам, они являлись гражданами Парагвая, что не соответствует действительности.

Таким образом, паспорта явно были получены незаконным путем, и бразильцы обманули службу пограничного контроля как на родине, так и в аэропорту Асуньсона.

Предполагается, что их друг Соуза также прибыл по фальшивому паспорту. Однако пока что прокуратура Парагвая выложила в своем официальном Twitter только фото поддельных удостоверений личности Роналдиньо и Роберто.

Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde estб hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigaciуn en curso. pic.twitter.com/jGO4ZoHNWn — Fiscalнa Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020

Сообщалось, что расследование по поводу того, как эти документы были получены, все еще продолжается.

Пока же Роналдиньо и его компаньоны были помещены под стражу в своем гостиничном номере. В четверг, 6 марта, они должны будут дать показания в здании местной прокуратуры и объяснить ситуацию.

После этого правоохранительные органы примут решение, стоит продлевать их арест или нет. Полностью заявление прокуратуры по поводу инцидента выглядит так:

«Оперативные сотрудники Федерико Дельфино, Алисия Саприса и Марсело Пецци возглавили расследование по поводу документов и паспортов.

Ночью среды они совместно с полицией Парагвая провели обыски в президентском номере отеля, куда заехал Роналдиньо вечером вторника. На момент прибытия в страну у него и его брата были парагвайские паспорта, которые в данный момент проверяются на предмет их аутентичности и представленных там данных.

У подозреваемых изъяли оба паспорта, удостоверения личности и мобильные телефоны.

Роналдиньо и его брат утверждают, что прибыли в Парагвай по приглашению Нельсона Белотти, хозяина местного казино. Также мужчины сообщили, что с ними связывался представитель фонда «Ангельское братство» (''Fraternidad Angelical»), чтобы договориться об участии в нескольких благотворительных мероприятиях.

На данный момент братья находятся в своем номере гостиницы под надежной охраной».

Но зачем же легенде мирового футбола делать себе фальшивый паспорт для въезда в Парагвай? Дело в том, что у Роналдиньо большие проблемы с налоговыми органами на родине, из-за чего у него изъяли паспорта гражданина Бразилии и Испании и лишили возможности покидать страну.

В 2015 году футболисту назначили штраф за то, что он построил склад и рыболовную платформу возле озера Гуайба, которое входит в заповедную зону. Таким образом, строительство Роналдиньо нанесло вред экологии, и его обязали выплатить $2,4 млн.

Однако игрок этого так и не сделал, из-за чего в 2018 году государство заблокировано 57 объектов недвижимости, принадлежащих футболисту, и отняло у него оба паспорта.

Но Роналдиньо, судя по всему, надоело сидеть в своей стране, и он решил выбраться в Парагвай по поддельным документам. Пока что это оборачивается лишь дополнительной порцией неприятностей с законом.