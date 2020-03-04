Поддельные подписи Родченкова: что ответил МОК

В Швейцарии завершились слушания по громкому делу трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Напомним, в 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил девушек в нарушении антидопинговых правил и лишил серебряных медалей олимпийской эстафеты в Сочи, а Вилухина потеряла еще и второе место в спринте.

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В основном обвинения строились на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который после побега в США в 2016 году заявил, что якобы участвовал в организации государственной системы сокрытия допинга в России, и начал свидетельствовать против бывших соотечественников.

В частности, Родченков указал, что на емкостях с анализами трех биатлонисток есть царапины, что будто бы говорит о том, что их образцы с допингом заменяли на «чистые».

Тот факт, что за всю карьеру у спортсменок не было обнаружено ни одного положительного допинг-теста, объяснялся тем, что такие анализы якобы уничтожались — поэтому найти прямые доказательства приема запрещенных веществ является невозможным.

Зайцева, Вилухина и Романова оказались возмущены подобными обвинениями, подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и лично прибыли в Швейцарию, чтобы давать показания.

«Когда говорил обвинитель, было очень жестко, у меня лились слезы, — поделилась эмоциями Зайцева в комментарии ТАСС. — Наружу выходили чувства, которые копились на протяжении двух лет, но я сумела их сдержать. На протяжении этих двух лет я не могла ничего ответить по той причине, что отсутствовала какая-либо конкретика в обвинениях. Сложно было как-то оправдываться в ответ на голословные заявления из «записок сумасшедшего» Родченкова.

Эти два дня слушаний прошли очень тяжело. Мне задавали вопросов больше, чем другим, но думаю, что я справилась. Панель арбитров хочется поблагодарить, они оказались грамотными профессионалами.

Я приехала в CAS, чтобы донести до людей, что они ошибаются, предъявляя обвинения и прислушиваясь к обманщику и сумасшедшему человеку Родченкову, который не может судить всех и рушить жизни нас, спортсменов».

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Вилухина также заявила, что довольна тем, как прошли судебные заседания, и заверила, что к царапинам на пробирках со своими анализами не имеет никакого отношения.

«На мой взгляд, слушания получились очень конструктивными. Все обвинения против меня носят клеветнический характер. Эти царапины на пробах я точно не делала. В 2014 году я по акту передала все допинг-пробы, а в 2017-м мне предъявляют появление царапин. Это как минимум абсурдно. Все мои анализы за всю карьеру были отрицательными.

Бесит, что на турнирах в России, куда я приезжаю в качестве почетного гостя, меня объявляют как призера чемпионата мира, а приставку «двукратный серебряный призер Олимпийских игр» убрали. Меня никто так не унижал»,

— призналась Вилухина.

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В ходе слушаний пожаловалась на серьезный удар по своему реноме и Яна Романова.

«Эти обвинения реально подорвали нашу репутацию. Успех на Играх в Сочи — это итог долгих и упорных тренировок, по сути, вся жизнь. Я больше ничего значимого сделать и не успела, а это достижение отняли. Я на себе ощутила, что чувствуют спортсмены, у которых отбирают награды, — это страшно и дико. О политической игре против России говорят все в нашей стране, я тоже всегда вступала в дискуссию на эту тему, но, когда эта тема коснулась меня, все перевернулось. Тут уже не до рассуждений — просто режут по сердцу, и душу рвет. Очень хочется, чтобы все завершилось», — подытожила Романова.

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За биатлонисток вступился и их бывший тренер — немец Вольфганг Пихлер, работавший с женской сборной России с 2011 по 2014 год. Он также прибыл в Швейцарию и выступал перед арбитрами.

При этом ключевая фигура обвинения — Родченков — отсутствовал, поскольку уже четыре года скрывается в США по программе защиты свидетелей. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) не вышел и на видеосвязь — прокуроры оперировали только бумагами с его письменными показаниями (аффидевитами), на которых стояла подпись мужчины.

Однако защита биатлонисток выяснила, что эти росчерки на самом деле могли принадлежать не Родченкову. Приглашенные эксперты установили, что на PDF-файлах с показаниями беглого химика электронный фрагмент с подписью повторяется, словно копировался из документа в документ.

Кроме того, сама подпись на части документов также была признана британскими почерковедами фальшивой — за беглого химика расписывался кто-то другой.

Эти данные серьезно подрывали доверие к письменным показаниям экс-главы Московской лаборатории, и CAS обязал Международный олимпийский комитет срочно дать объяснения.

В течение суток МОК прислал новое заявление Родченкова, который подтвердил, что действительно давал все эти показания против Зайцевой, Вилухиной и Романовой. Очередное сообщение информатора WADA тоже было письменным — вживую он так ни с кем и не связался.

«МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией», — сообщила пресс-служба организации.

Больше информации по этому вопросу дал адвокат биатлонисток Алексей Панич, которому также предоставили часть оправдательного документа МОК.

По информации ТАСС, юрист сообщил, что в этом тексте Международный олимпийский комитет все же признал, что Родченков действительно не расписывался лично на своих показаниях.

Что помешало беглому химику подписать столь важные документы перед их сканированием и отправкой в суд (раз уж он не может участвовать в слушаниях даже по видеосвязи), остается вопросом.

При этом в МОК пояснили, что он дал разрешение использовать свою электронную подпись — то есть копировать ее на разные документы, чем и можно объяснить повторяющийся на PDF-файлах фрагмент.

Однако приглашенные эксперты установили, что электронная подпись (даже если она была разрешена) использовалась лишь на двух документах из девяти, а в остальном росчерк делался от руки и не принадлежал Родченкову, указал адвокат Панич. А значит, вопросы по его подлинности все еще остаются.

«В отношении семи документов эксперты указали на то, что подписи были сделаны другим лицом, которое просто пыталось копировать стиль Родченкова»,

— подчеркнул юрист.

При этом позже Панич добавил, что ни в коем случае не утверждал, что МОК занимался подделкой подписей.

«Я заметил, что некоторые СМИ опубликовали неверную информацию со ссылкой на мой комментарий. Якобы я сказал, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что никогда не давал такого заявления. Я подтверждаю, что МОК может использовать мою электронную почту в качестве опровержения в случае необходимости», — цитирует РБК письмо юриста.

Тем не менее и без таких категоричных выводов сложившаяся картина с подписями может оказать определенное влияние на панель арбитров. Ольга Вилухина уже призналась, что уезжает из Швейцарии в хорошем настроении.

«Я очень обрадовалась, что была доказана подделка подписей — это обвал всему делу. Я негодую по поводу всего этого как серебряный призер Игр, у которого отняли медаль. Это дискредитирует мое имя, я не могу посещать стадионы, не могу выезжать на Олимпийские игры (помимо аннулирования спортивных результатов, биатлонисток пожизненно отстранили от Олимпиад. — «Газета.Ru»).

Я сдала сотни допинг-проб, ни одна из них не была сомнительной за исключением той, которая в нашем деле трактуется как с царапиной. Я не царапала свои пробы. Это бред и полная клевета. Мне понравилось, как прошли слушания, в хорошем настроении возвращаюсь домой»,

— цитирует биатлонистку РИА «Новости».