«Судье не удалось испортить игру»: что говорили после дерби

Сумасшедшее дерби

«Спартак» и ЦСКА выдали в кубковом четвертьфинале невероятный по накалу матч, окончательно пробудив российский футбол от зимней спячки.

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Такого бодрого розыгрыша Олимп Кубка России не было уже давно — топы действительно бьются не на жизнь, а на смерть, хотя в предыдущие годы часто казалось, что они стремятся поскорее покинуть этот турнир, чтобы сосредоточиться на более важных делах, вроде борьбы в чемпионате.

Однако «Спартак» теперь явно мотивирует возможность попасть в групповой этап Лиги Европы в случае победы в Кубке страны.

Через Российскую премьер-лигу красно-белым это будет сделать сложно — нужно отыграть десять очков, чтобы приблизиться к топ-5.

У ЦСКА дела получше — в данный момент он точно попадает в Лигу Европы и активно борется за Лигу чемпионов (до второго места в РПЛ, которое сейчас занимает «Краснодар», всего три очка), однако армейцам в любом случае не хотелось ударить в грязь лицом на поле принципиального соперника.

Все эти факторы плюс авантюрная игра в обороне привели к тому, что две столичных команды выдали шоу с постоянно закручивающейся интригой.

Четыре гола за первый тайм, спорный момент с неназначенным пенальти после игры рукой Игоря Дивеева в штрафной ЦСКА, травма Зелимхана Бакаева, потасовка в подтрибунном помещении из-за конфликта 17-летнего защитника армейцев Вадима Карпова и 36-летнего вратаря «Спартака» Артема Реброва, удаление Эсекьеля Понсе на 103-й минуте и победный гол Джордана Ларссона на 107-й, а затем жесткий отказ Виктора Гончаренко пожимать руку Доменико Тедеско — вот лишь краткий пересказ основных событий.

Неудивительно, что после такой игры посыпалось и много сочных комментариев от главных действующих лиц.

Самый важный гол в жизни

Автор победного гола «Спартака» Ларссон выдал вдохновенную речь:

«Наш тренер Доменико Тедеско перед игрой очень хорошо замотивировал команду. Он долго говорил о том, что мы живем и тренируемся именно ради таких матчей, пишем в них свою историю своего пути в футболе и клубов, которые представляем. Многие вышли на поле под впечатлением от этого.

В самой же игре были качели: мы быстро забили два, но ЦСКА вернулся и сравнял — мы буквально подарили им голы, что выводило из себя. В дополнительное время у нас удалили Понсе, но теперь уже смогли вернуться мы. Невероятные ощущения, все еще пытаюсь осознать произошедшее.

Ну, а забить победный мяч — это очень эмоционально. Думаю, это мой самый важный гол на данном этапе карьеры.

То, что я испытал внутри после гола… такого никогда в моей жизни не было. Нападающие ради этого и живут — ради таких мячей, которые приносят команде победу и счастье.

Запомню ли этот матч навсегда? Конечно! Мой первый гол в ворота ЦСКА, который вывел нас в полуфинал. Поразить ворота Акинфеева — это нечто особенное, ведь он один из лучших голкиперов России.

Голевую передачу мне отдал наш вратарь Максименко? Вау, это был отличный пас, оставалось лишь вовремя сделать рывок. Правда, не знаю, планировал ли он так изначально, надо спросить. Хочу отметить и поддержку наших фанатов — она нам очень помогла, особенно в меньшинстве.

Кстати, на мой взгляд, Понсе не нужно было давать вторую желтую. Мысль о незаслуженном удалении раздражала, но мы смогли сконцентрироваться на игре.

Игра рукой Дивеева? Лично я не видел, но партнеры сказали, что там нужно было ставить пенальти в ворота ЦСКА. Однако в данный момент я счастлив победе, а дальше нас ждет игра с «Зенитом». Там все возможно».

«Судье не удалось испортить игру»

Президент «Спартака» Леонид Федун иронично высказался о работе арбитра Сергея Иванова, но в целом остался доволен игрой.

«Это было настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная — с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами. При счете 2:0 не хватило концентрации — все говорят, что это самый плохой счет. Две ошибки — два гола, так бывает.

Иванов не поставил пенальти за руку Дивеева? Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу»,

— приводит слова Федуна ТАСС.

«Спартак» оспорит красную карточку Понсе»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что команда поборется за то, чтобы отменить удаление Понсе, — в этом случае аргентинец сможет сыграть с «Зенитом» в полуфинале Кубка.

«Мы будем оспаривать красную карточку Понсе. Мне кажется, она была не по делу.

В целом игра мне понравилась, было очень эмоционально. К тому же мы победили во втором дерби подряд. Но уже на следующий день приступаем к подготовке к «Краснодару», — цитирует Цорна Sport24.

Почему произошел конфликт после первого тайма

Один из лидеров ЦСКА защитник Марио Фернандес в длинном комментарии отдувался за всю команду, большинство игроков которой не захотели общаться со СМИ после поражения.

«Мы рассчитывали, что сумеем пробиться в полуфинал Кубка, так что настроение сейчас так себе, грустно.

Что за стычка была после первого тайма? Там Ребров и Ещенко начали притеснять Карпова, хотели оказать на него давление. Мы вмешались, чтобы не позволить запугать молодого одноклубника.

Ребров его пихнул, а я в ответ оттолкнул его. Нельзя так себя вести независимо от возраста игрока.

Почему пропустили, когда «Спартак» был в меньшинстве? Они закрылись в обороне, так что нам стало еще сложнее проникать в штрафную. Потом соперник далеко выбил мяч, и это привело к голу. Затем они закрылись еще больше.

Тем не менее команда сыграла в этом матче хорошо. Да, «Спартак» забил два быстрых мяча, но после этого игра была равная, мы сумели сравнять счет, а потом у нас еще были моменты у молодого нападающего — он попадал в штангу. В общем не повезло», — резюмировал Фернандес.

Стоит отметить, что, по словам игроков «Спартака», они решили провести беседу с 17-летним Карповым по той причине, что он весь первый тайм провоцировал соперников и даже плюнул в Бакаева.

В общем в этом конфликте у каждой стороны своя правда.

ЦСКА судейство показалось замечательным

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко после матча объяснил, почему его команда не смогла додавить «Спартак» в большинстве и почему он считает судейство в этом матче великолепным.

«После быстрых пропущенных мячей мы грамотно отреагировали, заслужили свое возвращение в матч. Это украсило противостояние.

Хотя стоит признать, что было сложно вносить изменения в игру, потому что на стадионе по-хорошему шумно и достучаться до футболистов непросто.

Было ли удаление Понсе спорным? Мне кажется, он позволил себе такую же отмашку, как наш Карпов. Судейство сегодня было отличное.

Это надо признать, когда так и есть. Иванов давал играть, чувствовал, когда грань команды переходили. То, что надо. Судья не должен мешать играть.

Почему не довели дело до победы, когда оказались в большинстве? Удаления у соперников иногда наоборот не идут тебе на пользу, потому что они начинают очень плотно защищаться. К тому же игра в меньшинстве сплачивает команду. Если бы Понсе не удалили, матч шел бы на встречных курсах, нам было бы проще атаковать.

Стоит признать, что ЦСКА очень часто отдает инициативу, когда не следует. Переходит в ожидательный режим: что же нам предложит соперник?

Могли сыграть лучше с начала второго тайма, больше игру контролировать. Тем более знали, как будет действовать «Спартак». Но мы снова стали отталкиваться от соперника», — цитирует наставника Sport24.

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции оценил все спорные эпизоды матча, а также прокомментировал конфликт с Гончаренко, который отказался пожимать ему руку после матча, а когда немец все же попытался это сделать, оттолкнул его.

«Рука у Дивеева в штрафной ЦСКА? Я просил арбитров пересмотреть этот момент (на матче работала система VAR. — «Газета.Ru»), но мне ответили, что уже смотрели и никакого нарушения там не было. Нам оставалось только это принять.

Что думаю об удалении Понсе? После этого нам пришлось непросто. Я как раз планировал заменить Эсекьеля на Мирзова, но немного не успел.

Травма Бакаева? У нас есть надежда, что он сыграет против «Краснодара». Зелимхан — очень техничный футболист, здорово развивает атаки. При этом отмечу, что заменивший его Гус Тиль тоже проявил себя неплохо, мы продолжили уверенно играть. У нас много качественных футболистов, которые могут друг друга заменить.

Еще хотелось бы сказать спасибо Зобнину, который играл с простудой. Даже после удаления Понсе у нас игра не сломалась. Я доволен тем, как показывала себя команда на протяжении всей встречи.

Гончаренко отмахнулся от рукопожатия со мной после матча? Я не вижу в этом проблемы.

Матч была эмоциональным, все может произойти», — подытожил Тедеско.